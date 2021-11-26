سر عمل محشى الكرنب أو الملفوف بخلطة رهيبة ومن غير ما يفك منك أكلة تدفي فى الشتاء

عمل محشى الكرنب أو الملفوف، يكون المحشي من اشهر الأكلات المصرية على الإطلاق ويحبه الكثير من الأشخاص، لذلك يمكنك تحضيره بأسهل الطرق حتى تحضرينه بأفضل مذاق، يمكنك أيضا تحضير أكثر من نوع محشي بجانب المحشي الكرنب حتى تحصلين على سفرة بها اشهي المأكولات من الملفوف، ويكمن سر المحشي في الخلطة الخاصة به وطريقة تسوية. عمل محشى الكرنب أو الملفوف عمل محشى الكرنب أو الملفوف مكونات عمل الكرنب كرنب

اثنين كوب من الأرز

بصل مفروم ناعم

حزمة من كل الكزبرة والبقدونس والشبت مفروم.

ثلاث ثمرات طماطم مقطعة صغيرة

ثلاث ملاعق كبيرة صلصة الطماطم

فصين ثوم

مكعبين مرق الدجاج

رشه صغيرة ملح

رشه فلفل اسود

معلقة كبيرة كمون

خمس ملاعق كبيرة عصير الليمون

ملعقة كبيرة بهارات مشكلة طريقة تحضير الكرنب نقع الأرز في الكثير من الماء لمدة 30 دقيقة.

في وعاء اخلطي الأرز المنقوع والبصل والكزبرة والبقدونس والشبت المفروم.

نضيف الملح والفلفل الأسود والبهارات لتقليب المكونات ثم يقلب مرة أخرى.

نملأ القدر بالماء ويغلى على نار متوسطة، ثم نضع أوراق الملفوف في الماء المغلي وتغلي، ثم نفصل الأوراق المسلوقة.

تُقطع أوراق الكرنب إلى قطع متوسطة الحجم.

نضع حشوة الأرز المحضرة مسبقًا في أوراق الكرنب المفرومة ونلفها بطريقة تشبه الأصابع، ونغلقها بإحكام ونكرر هذه العملية حتى يكتمل جزء الكرنب المحشي.

توضع أصابع المحشي الملفوفة في قدر عميق بترتيب دائري وتترك جانباً.

في قدر على النار قلبي كمية معينة من البصل المفروم والثوم في الزيت النباتي حتى يذبلون.

نضيف صلصة الطماطم ومكعبات الطماطم والملح والكمون ومكعبات شوربة الدجاج في الأعلى ثم نضيف كمية مناسبة من الماء حتى تنقع المكونات.

نسكب المزيج فوق الحشوة في المقلاة ونضعها على نار عالية حتى الغليان.

قلل السعرات الحرارية وأضف عصير الليمون.

ضع الكرنب على النار لمدة 50 دقيقة حتى ينضج تمامًا. فوائد كثيرة ومذهلة للكرنب منها الكرنب يحتوى على البوتاسيوم الذي يقلل من ارتفاع ضغط الدم

يعمل على تحسين عملية الهضم لأنه يحتوى على نسبة كبيرة من الألياف والتي تعمل على أن تكون حركة الأمعاء طبيعية

ويعمل الكرنب أيضا على الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي طريقة تحضير الكرنبفوائد كثيرة ومذهلة للكرنب منها الوسوم

عمل محشى الكرنب أو الملفوف، يكون المحشي من اشهر الأكلات المصرية على الإطلاق ويحبه الكثير من الأشخاص، لذلك يمكنك تحضيره بأسهل الطرق حتى تحضرينه بأفضل مذاق، يمكنك أيضا تحضير أكثر من نوع محشي بجانب المحشي الكرنب حتى تحصلين على سفرة بها اشهي المأكولات من الملفوف، ويكمن سر المحشي في الخلطة الخاصة به وطريقة تسوية. عمل محشى الكرنب أو الملفوف عمل محشى الكرنب أو الملفوف مكونات عمل الكرنب كرنب

اثنين كوب من الأرز

بصل مفروم ناعم

حزمة من كل الكزبرة والبقدونس والشبت مفروم.

ثلاث ثمرات طماطم مقطعة صغيرة

ثلاث ملاعق كبيرة صلصة الطماطم

فصين ثوم

مكعبين مرق الدجاج

رشه صغيرة ملح

رشه فلفل اسود

معلقة كبيرة كمون

خمس ملاعق كبيرة عصير الليمون

ملعقة كبيرة بهارات مشكلة طريقة تحضير الكرنب نقع الأرز في الكثير من الماء لمدة 30 دقيقة.

في وعاء اخلطي الأرز المنقوع والبصل والكزبرة والبقدونس والشبت المفروم.

نضيف الملح والفلفل الأسود والبهارات لتقليب المكونات ثم يقلب مرة أخرى.

نملأ القدر بالماء ويغلى على نار متوسطة، ثم نضع أوراق الملفوف في الماء المغلي وتغلي، ثم نفصل الأوراق المسلوقة.

تُقطع أوراق الكرنب إلى قطع متوسطة الحجم.

نضع حشوة الأرز المحضرة مسبقًا في أوراق الكرنب المفرومة ونلفها بطريقة تشبه الأصابع، ونغلقها بإحكام ونكرر هذه العملية حتى يكتمل جزء الكرنب المحشي.

توضع أصابع المحشي الملفوفة في قدر عميق بترتيب دائري وتترك جانباً.

في قدر على النار قلبي كمية معينة من البصل المفروم والثوم في الزيت النباتي حتى يذبلون.

نضيف صلصة الطماطم ومكعبات الطماطم والملح والكمون ومكعبات شوربة الدجاج في الأعلى ثم نضيف كمية مناسبة من الماء حتى تنقع المكونات.

نسكب المزيج فوق الحشوة في المقلاة ونضعها على نار عالية حتى الغليان.

قلل السعرات الحرارية وأضف عصير الليمون.

ضع الكرنب على النار لمدة 50 دقيقة حتى ينضج تمامًا. فوائد كثيرة ومذهلة للكرنب منها الكرنب يحتوى على البوتاسيوم الذي يقلل من ارتفاع ضغط الدم

يعمل على تحسين عملية الهضم لأنه يحتوى على نسبة كبيرة من الألياف والتي تعمل على أن تكون حركة الأمعاء طبيعية

ويعمل الكرنب أيضا على الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي طريقة تحضير الكرنبفوائد كثيرة ومذهلة للكرنب منها

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سر عمل محشى الكرنب أو الملفوف بخلطة رهيبة ومن غير ما يفك منك أكلة تدفي فى الشتاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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