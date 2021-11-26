معجزة الكركم السحري لتبييض البشرة وإزالة البقع الداكنة نهائيا

الكركم لتبييض الوجة من أفضل الوصفات الفعالة التي تعطى أثرًا ملحوظًا على البشرة، وإن رغبتي في إتباع نظام للإعتناء ببشرتك فيجب أن تكون وصفات الكركم ضمن هذا النظام، فوائده عديدة فهو يعطي إشراق ونضارة للبشرة ويحتوي على فيتامين C وهذا يحفز من بناء الكولاجين الذي يساعد على إنتاج خلايا جديدة للبشرة. الكركم لتبييض الوجة وصفة الكركم مع مطحون الحمص الكركم لتبييض الوجة المكونات: 2 ملعقة كبيرة من الحليب.

½ ملعقة كبيرة من الكركم.

½ ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

2 ملعقة صغيرة من طحين الحمص. طريقة التحضير والاستخدام: قومي بمزج الكركم مع عصير الليمون والحليب وبعد تقليبهم جيدًا نضيف لهم ملعقتين مطحون الحمص.

تُمزج جميع المكونات من خلال تقليبهم لعدة دقائق، ويمكن إضافة بعض قطرات الحليب إن احتاجت الوصفة لذلك.

نضع الخليط على الوجه النظيف، ونوزعه جيدًا على جميع البشرة.

اتركي الخليط على بشرتك لمدة 15 دقيقة على الأقل، أو حتى ينشف على بشرتك.

قومي بفرك الخليط ثم اغسلي وجهك بالماء الفاتر، وستلاحظين فرقًا على بشرتك من أول استخدام. وصفة الكركم مع حليب جوز الهند وصفة الكركم مع حليب جوز الهند المكونات: ملعقة كبيرة من الكركم.

ملعقة كبيرة من حليب جوز الهند.

ملعقة كبيرة من عسل النحل. طريقة التحضير والاستخدام: اخلطي جميع المكونات في إناء صغيرة حتى تتكون معكِ عجينة يمكنكِ فردها بسهولة.

اتركي الخليط جانبًا لعدة دقائق إلى أن تغسلي وجهك بالغسول المناسب لها.

افردي الخليط على وجهك بالكامل، وخصوصًا تحت عينيكِ لأنه يعالج الهالات السوداء تحت العينين.

يُترك على الوجه 20 دقيقة على الأكثر ثم نغسل وجهنا بالماء الدافئ.

كرري استخدامه ثلاث مرات بالاسبوع. وصفة الكركم مع البطاطس وصفة الكركم مع البطاطس المكونات: ثمرة متوسطة الحجم من البطاطس.

½ ملعقة كبيرة من الكركم. طريقة التحضير والاستخدام: قومي بتقشير البطاطس وغسلها جيدًا.

نبدأ بهرس البطاطس وهي نيّة لكي نحصل على العصير الناتج من عملية الهرس.

نخلط عصير البطاطس مع الكركم جيدًا لنحصل على عجينة متماسكة لينة ويمكن أن نضيف بعض الكركم للحصول عليها.

نضع الخليط على البشرة ونتركه حتى تجف تمامًا ثم نقوم بغسله بالماء الدافئ لإزالة بقايا الخلطة.

كرري الوصفة بانتظام. الكركم لتبييض الوجة من دون الإضرار بالبشرة كالكثير من الوصفات المنزلية والتي يقول عنها البعض أنها طبيعية، لكن في الواقع أن بعضها يضر بالبشرة لأننا نستخدم مكونات تكون ثقيلة على البشرة، لذلك خلال هذا المقال سنضع لكم الوصفات الطبيعية بالكركم والتي تغذي البشرة لتكون ناضرة لا تضر بها على المدى البعيد. الوسوم

الكركم لتبييض الوجة من أفضل الوصفات الفعالة التي تعطى أثرًا ملحوظًا على البشرة، وإن رغبتي في إتباع نظام للإعتناء ببشرتك فيجب أن تكون وصفات الكركم ضمن هذا النظام، فوائده عديدة فهو يعطي إشراق ونضارة للبشرة ويحتوي على فيتامين C وهذا يحفز من بناء الكولاجين الذي يساعد على إنتاج خلايا جديدة للبشرة. الكركم لتبييض الوجة وصفة الكركم مع مطحون الحمص الكركم لتبييض الوجة المكونات: 2 ملعقة كبيرة من الحليب.

½ ملعقة كبيرة من الكركم.

½ ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

2 ملعقة صغيرة من طحين الحمص. طريقة التحضير والاستخدام: قومي بمزج الكركم مع عصير الليمون والحليب وبعد تقليبهم جيدًا نضيف لهم ملعقتين مطحون الحمص.

تُمزج جميع المكونات من خلال تقليبهم لعدة دقائق، ويمكن إضافة بعض قطرات الحليب إن احتاجت الوصفة لذلك.

نضع الخليط على الوجه النظيف، ونوزعه جيدًا على جميع البشرة.

اتركي الخليط على بشرتك لمدة 15 دقيقة على الأقل، أو حتى ينشف على بشرتك.

قومي بفرك الخليط ثم اغسلي وجهك بالماء الفاتر، وستلاحظين فرقًا على بشرتك من أول استخدام. وصفة الكركم مع حليب جوز الهند وصفة الكركم مع حليب جوز الهند المكونات: ملعقة كبيرة من الكركم.

ملعقة كبيرة من حليب جوز الهند.

ملعقة كبيرة من عسل النحل. طريقة التحضير والاستخدام: اخلطي جميع المكونات في إناء صغيرة حتى تتكون معكِ عجينة يمكنكِ فردها بسهولة.

اتركي الخليط جانبًا لعدة دقائق إلى أن تغسلي وجهك بالغسول المناسب لها.

افردي الخليط على وجهك بالكامل، وخصوصًا تحت عينيكِ لأنه يعالج الهالات السوداء تحت العينين.

يُترك على الوجه 20 دقيقة على الأكثر ثم نغسل وجهنا بالماء الدافئ.

كرري استخدامه ثلاث مرات بالاسبوع. وصفة الكركم مع البطاطس وصفة الكركم مع البطاطس المكونات: ثمرة متوسطة الحجم من البطاطس.

½ ملعقة كبيرة من الكركم. طريقة التحضير والاستخدام: قومي بتقشير البطاطس وغسلها جيدًا.

نبدأ بهرس البطاطس وهي نيّة لكي نحصل على العصير الناتج من عملية الهرس.

نخلط عصير البطاطس مع الكركم جيدًا لنحصل على عجينة متماسكة لينة ويمكن أن نضيف بعض الكركم للحصول عليها.

نضع الخليط على البشرة ونتركه حتى تجف تمامًا ثم نقوم بغسله بالماء الدافئ لإزالة بقايا الخلطة.

كرري الوصفة بانتظام. الكركم لتبييض الوجة من دون الإضرار بالبشرة كالكثير من الوصفات المنزلية والتي يقول عنها البعض أنها طبيعية، لكن في الواقع أن بعضها يضر بالبشرة لأننا نستخدم مكونات تكون ثقيلة على البشرة، لذلك خلال هذا المقال سنضع لكم الوصفات الطبيعية بالكركم والتي تغذي البشرة لتكون ناضرة لا تضر بها على المدى البعيد.

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