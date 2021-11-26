كرات البطاطس المقرمشة محشية بالجبن من ألذ الوصفات اللي ممكن تعملوها لعائلتكم

كرات البطاطس المقرمشة واللذيذة تعتبر من أفضل المقبلات في رمضان, حضريها بسهولة بمكونات اقتصادية غير مكلفة، إن تناول كرات البطاطس أو الكروكيت من الأطعمة المفضلة لدي والسبب في ذلك أنها من الأطعمة المفيدة لجسم الإنسان وذلك لاحتوائها بشكل أساسي على البطاطس ولعل الفارق الأهم هو أنه يمكن تحضيرها بعدة طرق على سبيل المثال: كرات البطاطس باللحم وكرات البطاطس بالخضروات وكرات البطاطس بالدجاج في هذه المقالة سنناقش كيفية تحضير كرات البطاطس بالجبن.

طريقة عمل كرات البطاطس المقرمشة

مقادير عمل كرات البطاطس المقرمة المحشية بالجبن تتكون من:

3 حبات بطاطس صغيرة تقريبا 450 غرام.

2 ملعقة كبيرة مملوءة نشا الذرة.

2 ملعقة كبيرة دقيق ثم نضيف أكثر إذا احتجنا.

½ ملعقة صغيرة من كل نوع: ثوم بودرة، بصل بودرة، كزبرة يابسة.

¼ ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملح حسب الرغبة.

مقادير التغليف: بيضة واحدة مخفوقة بنقاط من الخل الأبيض، 3 كوب كورنفليكس مطحون ناعم، 100 غرام جبنه موزاريلا للحشوة أو أقل قليلا.

نقوم بغلي البطاطس كاملة بدون تقشير وبعد طهيها من الداخل نقشرها ونهرسها بالشوكة حتى تصبح طرية جدا.

ثم نضيف الدقيق والنشا والبهارات والملح ونخلط حتى نصل إلى قوام يسهل تكوينه دون مقاطعة.

إذا احتجنا فقط إلى ملعقة أضف القليل من الدقيق تدريجياً.

دع البطاطس المهروسة تبرد قليلاً لتسهيل تشكيلها. قبل التشكيل.

امسحي يديك برفق بالزيت النباتي.

ثم قومي بتبييضها ووضع الجبن فيها حتى ننتهي من جميع الكميات.

ضعيها في صينية وضعيها في الثلاجة لمدة 10 أو 15 دقيقة حتى تصبح الكرات أكثر التصاقًا حتى نتمكن من تغطيتها بسهولة.

نضع كرات البطاطس في البيض.

ثم خليط رقائق الذرة نضعها في صينية فرن واستمرنا بنفس الطريقة حتى ننتهي من خلطة البطاطس.

طريقة تحضير كرات البطاطس بالجبن

ملحوظة: يجب وضع كل كرات البطاطس في الفريزر ساعة كاملة قبل القلي حتى تجمد ألجبنه والكرات وتتماسك ألتغليفه ويسهل قليها في الزيت.

نحمي الزيت ونقلي الكرات على دفعتين حتى تصبح ذهبية اللون ثم نضعها على ورق امتصاص الزيت تقدّم ساخنة مع أي صلصة مفضلة لديكم, بالصحة والعافية.