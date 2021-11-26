خطوات عمل الماسكات الورقية في المنزل

خطوات عمل الماسكات الورقية، لاحظنا انتشار فكرة الماسكات الورقية على مدار الفترة الماضية بشكل كبير ويوجد منها العديد من التركيبات بالإضافة إلى أنها متاحة لكل نوع من أنواع البشرة مع اختلاف الماركات المصنعة لها على سبيل المثال يوجد ماسكات الكولاجين وماسكات الحلزون نظرًا لتأثيرهم الفعال على البشرة ولكن مع هذا نجد أن ذلك النوع من الماسكات باهظ الثمن وبالطبع هناك الكثير منا يرغبون في تجربة تأثير هذه الماسكات وملاحظة نتيجتها على البشرة لذلك سنعرفكم على خطوات صنع الماسكات الورقية للحصول على بشرة أكثر حيوية ولمعانًا.

الماسكات الورقية

الماسكات الورقية عبارة عن مجموعة من الألياف الجاهزة أو مجموعة من الأقمشة يدخل في تركيبها القطن الناعم مع وجود فتحات في الشفاه والعيون بالإضافة إلى أنه من الممكن استخدام المناديل أو المناشف الورقية ولكن في هذه الحالة يجب أن نتأكد من ثقب منطقة العيون والشفاه.

أنواع الماسكات الورقية

هناك العديد من أنواع الماسكات الورقية والمخصصة للحفاظ على للبشرة سواء الحفاظ عليها من التجاعيد أو شوائب البشرة أو حب الشباب لذلك صمم خبراء التجميل نوع معين لكل مشكلة من المشاكل التي قد تعاني منها البشرة وفيما يلي سنتعرف على واحد من تلك الأنواع:

ماسك ورقي للتخلص من الشيخوخة وترطيب البشرة

استخدام هذا الماسك سيجعلك تلاحظين فرق شاسع في بشرتك دون اللجوء إلى أطباء التجميل أو شراء منتجات طبية غالية الثمن فهذا الماسك يساعد على تجديد خلايا البشرة نظرًا لأنه مليء بالكثير من الفيتامينات والأحماض الدهنية ونحتاج لتجهيز هذا الماسك المكونات الآتية:

حوالي نصف كوب ماء مقطر. نصف ملعقة عسل حجمها صغير. سبع قطرات زيت بذور الورد.

طريقة الاستخدام