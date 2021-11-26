كريم نيفيا والنشا لشد البشرة وتبييضها والتخلص من الخطوط الرفيعة خلال يومين

كريم نيفيا والنشا لشد البشرة وتبييضها خلال يومين فقط من الاستخدام، فمع نزول الفتيات ألى المدارس والجامعات والآخرين ألى العمل تبدأ علامات حروق أشعة الشمس فى الظهور على البشرة، وكذلك مع كثرة استخدام مستحضرات التجميل عند الخروج فإنها تقوم بقفل مسام البشرة وتكوين الحبوب والبثور السوداء بداخلها، ويريد الفتيات الحصول على حل سريع ويبحثون عن أفضل كريم لشد البشرة وتبييضها، وذلك ما سنوفره إليكم اليوم عبر موقع ثقفني ولكن بمكونات طبيعية ستساعدك على استعادة نضارة ولمعان بشرتك من جديد وتكون خالية من أي بهتان أو استمرار وتصبغات وكذلك أي خطوط تعبيرية. كريم نيفيا والنشا لشد البشرة وتبييضها كريم نيفيا والنشا لشد البشرة وتبييضها المكونات: ملعقة كبيرة من كريم نيفيا الأزرق.

ملعقة صغيرة من النشا.

كبسولة من فيتامينe.

عصير ليمونه. خطوات تحضير كريم التبييض السريع في طبق صغير أضيفي كريم النيفيا مع النشا واخفقي حتى تتجانس المكونات وتصبح خالية من أي تكتلات.

أضيفي عصير الليمونة كاملة ومعه كبسوله الفيتامين واخفقي مرة حتى تتجانس المكونات وتصبح جاهزة للاستخدام.

قومي بغسل بشرتك جيداً بالغسول المناسب لها، وقومي بتجفيفها جيداً.

ضعي كمية مناسبة لتغطية حجم البشرة كاملة ودلكيها لمدة دقيقة، ثم اتركي الكريم على بشرتك فى فترة الليل ولا يتم غسلها إلى فى الصباح.

ثم يرطب البشرة بالمرطب المناسب لها.

يتم تكرار استخدام الكريم على البشرة بشكل يومي قبل النوم مباشرة، ومن اليوم الثاني من الاستخدام سوف تلاحظين فرق كبيرة فى لون البشرة ونضارتها وشدها. مميزات كريم النشا ونيفيا تساعد النشا على تبييض البشرة بشكل سريع، إلى جانب أنها تملئ كافة الفراغات الموجودة فى البشرة وتساعد على غلق المسام الواسعة.

عند استخدام النشا مع كريم نيفيا فإنها تساعد على التخلص من التجاعيد والخطوط الرفيعة وخاصة الموجودة فى محيط منطقة الفم وحول العين.

يعد كريم نيفيا أحد الكريمات المرطبة بعمق، وعند دمجه مع النشا فإنهم يمنحان البشرة نضارة وتبييض سريع للغاية.

عند إضافة الليمون للكريم فإنه يحتوى على فيتامين C الذي يعزز من نضارة البشرة وجعلها مشرقة، كما أنه يحتوى على عناصر مبيضة للبشرة.

أما عن الفيتامين فإنه يمنح البشرة التغذية اللازمة لها. خطوات تحضير كريم التبييض السريعمميزات كريم النشا ونيفيا الوسوم

كريم نيفيا والنشا لشد البشرة وتبييضها خلال يومين فقط من الاستخدام، فمع نزول الفتيات ألى المدارس والجامعات والآخرين ألى العمل تبدأ علامات حروق أشعة الشمس فى الظهور على البشرة، وكذلك مع كثرة استخدام مستحضرات التجميل عند الخروج فإنها تقوم بقفل مسام البشرة وتكوين الحبوب والبثور السوداء بداخلها، ويريد الفتيات الحصول على حل سريع ويبحثون عن أفضل كريم لشد البشرة وتبييضها، وذلك ما سنوفره إليكم اليوم عبر موقع ثقفني ولكن بمكونات طبيعية ستساعدك على استعادة نضارة ولمعان بشرتك من جديد وتكون خالية من أي بهتان أو استمرار وتصبغات وكذلك أي خطوط تعبيرية. كريم نيفيا والنشا لشد البشرة وتبييضها كريم نيفيا والنشا لشد البشرة وتبييضها المكونات: ملعقة كبيرة من كريم نيفيا الأزرق.

ملعقة صغيرة من النشا.

كبسولة من فيتامينe.

عصير ليمونه. خطوات تحضير كريم التبييض السريع في طبق صغير أضيفي كريم النيفيا مع النشا واخفقي حتى تتجانس المكونات وتصبح خالية من أي تكتلات.

أضيفي عصير الليمونة كاملة ومعه كبسوله الفيتامين واخفقي مرة حتى تتجانس المكونات وتصبح جاهزة للاستخدام.

قومي بغسل بشرتك جيداً بالغسول المناسب لها، وقومي بتجفيفها جيداً.

ضعي كمية مناسبة لتغطية حجم البشرة كاملة ودلكيها لمدة دقيقة، ثم اتركي الكريم على بشرتك فى فترة الليل ولا يتم غسلها إلى فى الصباح.

ثم يرطب البشرة بالمرطب المناسب لها.

يتم تكرار استخدام الكريم على البشرة بشكل يومي قبل النوم مباشرة، ومن اليوم الثاني من الاستخدام سوف تلاحظين فرق كبيرة فى لون البشرة ونضارتها وشدها. مميزات كريم النشا ونيفيا تساعد النشا على تبييض البشرة بشكل سريع، إلى جانب أنها تملئ كافة الفراغات الموجودة فى البشرة وتساعد على غلق المسام الواسعة.

عند استخدام النشا مع كريم نيفيا فإنها تساعد على التخلص من التجاعيد والخطوط الرفيعة وخاصة الموجودة فى محيط منطقة الفم وحول العين.

يعد كريم نيفيا أحد الكريمات المرطبة بعمق، وعند دمجه مع النشا فإنهم يمنحان البشرة نضارة وتبييض سريع للغاية.

عند إضافة الليمون للكريم فإنه يحتوى على فيتامين C الذي يعزز من نضارة البشرة وجعلها مشرقة، كما أنه يحتوى على عناصر مبيضة للبشرة.

أما عن الفيتامين فإنه يمنح البشرة التغذية اللازمة لها. خطوات تحضير كريم التبييض السريعمميزات كريم النشا ونيفيا

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