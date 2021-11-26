حضري 50 قطعة من الاكلير الهش بكوب دقيق فقط بمكونات من مطبخك

حضري 50 قطعة من الاكلير الهش وبكوب دقيق فقط بمكونات من مطبخك، يعد الاكلير من أكثر أنواع الحلويات المحببة لدي الأطفال والكبار، لأنه شعب للغاية، وله مذاق مختلف عن باقي أصناف الحلوى، ويمكن تحضيره بأكثر من نكهة، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل الاكلير.

تعتبر مكونات عمل الاكلير الهش بسيطة جدا ومتواجدة في كل مطبخ وغير مكلفة، لان مكوناته تعتمد على الدقيق والبيض والفانيلا والماء، وسوف نذكر لكم من خلال السطور القادمة مكونات عمل الاكلير بالتفصيل، وبالنسبة بخطوات تحضيره سهلة وبسيطة ولا تستغرق وقت ولا مجهود.

طريقة عمل الاكلير

مكونات الاكلير

كوب كبير من الطحين الأبيض.

4 جرام من الملح.

كأس كبير من الماء البارد.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

50 جرام من السكر.

4 حبات من البيض.

صفار بيضة كبيرة الحجم.

نصف ملعقة كبيرة من الفانيلا.

2 كوب كبير من الكسترد.

200 جرام من الشيكولاتة السائلة، للتزيين.

احضري وعاء حراري كبير الحجم، ثم اسكبي به الماء، ثم ضعيه على النار، ثم ضيفي إليه مقدار الزبدة، ثم اتركيه حتى تذوب الزبدة تماما. ثم اسكبي مقدار السكر فوق خليط الماء، ثم اتركيه على درجة حرارة هادئة، ثم قلبي الخليط لبضع دقائق. بعد ذلك امزجي الطحين مع خليط الماء حيدا، ثم ضعيه على درجة حرارة متوسطة، ثم استمري في تقليب الخليط لمدة 120 ثانية. بعد ذلك وزعي حبات البيض فوق خليط الماء تدريجيا بعد أن يهدأ قليلا، ثم استمري في مزج الخليط، ثم ضيفي إليه الصفار بعد ذلك اخلطي المكونات، حتى يتكون خليط متجانس. ثم قومي بتشكيل العجينة إلى عدة أصابع بواسطة كيس الحلواني، ثم ضعيه على صينية غير لاصقة، بشكل متباعدة قليلا. بعد ذلك اشعلي الفرن لمدة خمس دقائق على درجة حرارة مرتفعة، ثم ضعي به عجينة الاكلير. ثم اتركيه لمدة 10 دقائق، ثم قومي بتقليل درجة الحرارة، ثم اتركي الاكلير لمدة نصف ساعة، حتى ينضج تماما. ثم اتركي الاكلير جانبا لمدة ربع ساعة حتى يهدأ تماما، ثم وزعي بداخله الكسترد، ثم زينيه بالشكولاتة، حتى يصبح الاكلير جاهز للتقديم.

طريقة تحضير الاكليرطريقة عمل الاكلير بحشو بالشوكولاتة

مكونات حشوة الاكلير بالشوكولاتة

كأس كبير من الحليب.

100 جرام من السكر.

35 جرام من الكاكاو الخام.

ملعقتان من النشا.

2 صفار بيضة.

8 جرام من الفانيلا.

ربع ملعقة كبيرة من الملح.

اسكبي مقدار الحليب في وعاء حراري، ثم ضعيه على النار، ثم ضيفي إليه باقي المكونات، ثم اخلطي المكونات حتى يتكون خليط متجانس. بعد ذلك اتركي الخليط جانبا حتى يهدأ قليلا، ثم ضعيه في الثلاجة لمدة 120 دقيقة. وزعي خليط الشيكولاتة داخل الاكلير، حتى يصبح الاكلير بالشكولاتة جاهز للتقديم.

طريقة تحضير الاكلير بحشو الشوكولاتةطريقة عمل الاكلير بدون بيض

مكونات الاكلير بدون بيض

كوب كبير من الدقيق.

كوب ونصف كبير من الماء.

ربع كوب كبير من النشا.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

كوب كبير من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

ربع ملعقة صغيرة من الفانيلا السائلة.

رشة قليلة من الملح.

صوص شوكولاتة للتزيين.

للحشو كاسترد أو كريم شانتيه.

قومي بتذويب النشا والبيكنج باودر في كوب من الماء، ثم اتركي الخليط جنبا. ثم اخلطي مقدار الماء المتبقي مع الملح والزبدة، ثم ضعي الخليط على النار واتركيه حتى تذوب الزبدة. ثم ضيفي الدقيق على خليط الزبدة على النار وقومي بالتقليب حتى تتكون عجينة لينة. بعد ذلك ارفعي الوعاء من على النار، ثم قومي بإضافة خليط النشا إلى خليط الدقيق، وقومي بالتقليب بشكل جيد، وحتى تتجانس المكونات. ثم اتركي الاكلير حتى يبرد تماما، ثم ضعي عجينة الاكلير في كيس الحلواني. ثم ادهني الصينية بالقليل من الزيت، أو قومي بفرد ورق زبدة في الصينية. ثم قومي بتشكيل الاكلير على شكل أصابع متوسطة الحجم، ثم قومي بادخال الاكلير الفرن وتركها حتى تنضج أو لمدة عشرين دقيقة. بعد ذلك اتركيه حتى يبرد تماما، ثم قومي بفتحة كالسندوتش، وقومي بحشوة بالشوكولاتة أو كريم شانتيه أو الكاسترد. ويمكنك تزيين الوجه بصوص الشوكولاتة، وبذلك قد انتهينا من عمل الاكلير.

طريقة تحضير الاكلير بدون بيضطريقة عمل الاكلير بالزيت

المكونات

كوب إلا ربع من الدقيق المنخول.

كوب إلا ربع من الماء الدافئ.

ربع كوب من الزيت.

ملعقة كبيرة من السكر.

رشة من الملح.

ملعقة كبيرة من الفانيليا.

ثلاث حبات من البيض.

كوب كبير من صوص الشوكولاتة للتزيين.

كاسترد أو كريمة الحلويات للحشو.

ضعي وعاء على النار، وضيفي فيه الماء والزيت والسكر والملح، وقومي بالتقليب حتى تذوب السكر والملح واتركي الخليط على النار حتى يغلي. ثم ضيفي الدقيق إلى الخليط وقومي بالتقليب بشكل جيد، ثم ارفعي الخليط من على النار، واسكبيه في وعاء آخر واتركيه حتى يبرد تماما.

طريقة تحضير الاكلير بالزيت

وبذلك قد وضحنا لكم بالتفاصيل من خلال السطور السابقة مكونات عمل الاكلير وخطوات تحضيره، ومكونات عمل الاكلير بحشوة الشوكولاتة وخطوات تحضيره ومكونات عمل الاكلير بالزيت.