كيكة البرتقال الإسفنجية الهشه اللذيذة وطريقة تحضيرها في المنزل بكل سهولة

كيكة البرتقال الإسفنجية ، والتي تعد من أكثر نوع من أنواع الكيك التي لها قبولاً لدى الكثير من مختلف الأعمار، فهناك أنواع مختلفة من الكيك مثل كيك بالبلح وكيكة العسل وكيكة الشيكولاته، ولكن أكثر البيوت في مختلف العالم تفضل الكيكة الإسفنجية العادية أو بالبرتقال، حيث أنها تحتوي على العديد من الفوائد الصحية وكذلك الأمر احتواءها على فيتامين سي وذلك من خلال عصير البرتقال المضاف إلى وصفة الكيكة، وفي هذا المقال سوف نتعرف معاً على طريقة تحضير كيكة البرتقال الإسفنجية في المنزل بكل سهولة ويسر.

طريقة عمل كيكة البرتقال الإسفنجية

يمكن تحضير كيكة البرتقال بكل سهولة في المنزل وذلك خلال فصل الشتاء نظراً لوجود البرتقال الطبيعي واليوسفي في هذا الفصل، ولكي يمكن لكي تحضير كيكة البرتقال في المنزل يجب أن تتوافر لديكي المكونات اللازمة لعمل كيكة البرتقال.

عدد 2 كوب من الدقيق الأبيض والمنخول.

كوب واحد كبير من عصير البرتقال الطبيعي.

ملعقة كبيرة من بشر قشرة البرتقال.

مقدار واحد كوب من السكر الأبيض.

عدد 4 بيضات.

ملعقة كبيرة من مسحوق البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من مسحوق الفانيلا.

ثلاثة قطع من الزبد أو نصف كوب من زيت الذرة كما تفضلي.

رشة بسيطة من ملح الطعام الناعم.

مكونات كيكة البرتقالطريقة تحضير الكيكة

بعد أن تتوافر لديكي المكونات التي سبق وأشارنا إليها يمكن تحضير الكيكة بأتباع الخطوات التالية:

نقوم بتحضير الفرن وتسخينه على درجة حرارة 180، ونحضر قالب الكيك ونقوم بدهان القالب من الداخل بالقليل من الزبد وبعض الدقيق وتوضع جانباً لحين انتهاء العجين. نقوم بوضع البيض والسكر في بوله متوسطه تستخدم في العجن، وباستخدام المضرب الكهربائي نقوم بخلط المكونات مع إضافة قطع الزبد أو الزيت بالتدريج. بعد أن يتم خلط البيض والسكر بالزبد جيداً نقوم بسكب كوب عصير البرتقال إلى المكونات مع بشر البرتقال، مع الاستمرار في الخفق. ثم بعد ذلك نقوم بوضع رشة الملح الصغيرة مع الفانيلا والبيكنج بودر. ثم بعد ذلك نقوم بإضافة الدقيق تدريجياً حتى يصبح لديكي عجين متماسك القوام. بعد أن يتم الحصول على العجين المتماسك، نقوم بوضع العجين في قالب الكيك المعد مسبقاً ويوزع بالتساوي في القالب ثم يوضع في الفرن لمدة عشرون دقيقة على الأقل، حتى ترتفع معك العجين وتنضج.

وبعد أن تنضج الكيكة نقوم بإخراجها من الفرن وتركها على سطح المطبخ حتى تبرد تماماً، ثم نقوم بتقطيعها بعد أن تبرد حتى نتجنب تفتت الكيكة أثناء التقطيع، وفي نهاية المقال نتمنى أن نكون قد قدمنا لكم أشهى وصفة لعمل كيكة البرتقال الإسفنجية وبالهناء والشفاء.