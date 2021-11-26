سر عمل فطائر البطاطس بالجبنة الاقتصادية اللذيذة في المقلاة بكل سهولة وبساطة

فطائر البطاطس بالجبنة ، تعتبر من الوجبات السريعة المشهورة التي يحبها الكثير من الصغار والكبار، وتعتبر من الوجبات التي لا تأخذ الكثير من الوقت لتحضيرها، وتختلف طريقة تحضيرها من بلد إلى آخر، وتتعدد حشواتها منها الجبنة والبطاطس واللحمة والفراخ والسبانخ وغيرها، وتبحث دائماً السيدات على فطائر لذيذة وغير مكلفة وخفيفة لتسعد أبنائها، وتعتبر من الوجبات اللذيذة التي يمكن عملها وأخذها في المدرسة أو العمل وغيرها من الاماكن، ويمكن عملها كوجبة إفطار أو عشاء خفيفة ولا تحتوي على دهون، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على أسهل طريقة لعمل فطائر البطاطس بالجبنة الاقتصادية اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.

مكونات عمل فطائر البطاطس بالجبنة

تتكون فطائر البطاطس بالجبنة اللذيذة من بعض المكونات التي تعطيها مذاق رائع وشهي وهي كالتالي:-

3 أكواب من الدقيق.

ملعقة صغيرة من السكر.

مقدار ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

علبة من الزبادي.

ربع كوب من الحليب البودرة.

مقدار ربع كوب من الزيت.

كوب من الماء الدافئ.

رشة من الملح.

مقادير الحشوة والتزيين

هناك بعض المكونات التي تتكون منها الحشوة وهي كالآتي:-

نصف كوب من الجبنة الصفراء.

كوب زيت نباتي للقلي.

زلال بيضة.

2 حبة بطاطس مهروسة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير فطائر البطاطس اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة وهي كالآتي:-