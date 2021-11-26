وصفة كريم البانثينول والنشا الرائعة لتفتيح البشرة واليدين والقدمين خلال أسبوع

ينتشر كريم بانثينول في مجال كريمات الترطيب الفعال وكذلك يدخل في العديد من الوصفات الطبيعية نظراً لإحتوائه على مواد وفيتامينات يمكنها أن تتفاعل مع البشرة والشعر، ويحتوي على ملمس ناعم يمكنه معالجة كافة مشاكل الجفاف التي ينتج عنها الاسمرار في لون الجلد لذلك تقوم الفتيات باستخدامه بهدف التفتيح والترطيب معاً خاصةً أنه فعال والإقبال عليه كبير في مختلف الأماكن، ولكن هناك وصفات طبيعية تم التوصل إليها للمساعدة في التفتيح السريع خاصةً للمناطق الداكنة واليدين والاقدام، على الرغم من عدم تعرض القدم إلي الشمس والمؤثرات الخارجية إلا أنها تتأثر بتغيير المناخ وتصبح جافة لذلك يجب أن يكون الاهتمام بها مكثف وتتسائل النساء عن كيفية استخدام كريم البانثينول في التفتيح خاصةً أنه ينتشر بين تجمعات النساء على مواقع الانترنت بشكل كبير، لذلك ننقل لكم اليوم وصفة كريم البانثينول مع النشا يمكنك متابعة الطريقة من خلال هذا المقال. كريم البانثينول مع النشا للتفتيح كريم البانثينول مع النشا للتفتيح المكونات: ملعقة إلي ملعقتين من كريم البانثينول.

ملعقة من الزيت الطبيعي المتوفر لديك.

واحده من كبسولات فيتامين e.

قطرات من ماء الزهر.

ملعقة من النشا. طريقة التحضير والاستخدام: تحضير عبوة متوسطة الحجم ووضع فيها المكون الأساسي أولاً كريم البانثينول ثم مسحوق النشا ومزجهم معاً، علما بأن الخليط يصبح ثقيل بسبب أن البانثينول ذو ملمس ثقيل. استخدام ملعقة أو وسيلة رفيعة للتقليب ووضع الزيت ثم فتح كبسولة الفيتامين ووضعها على المكونات وقطرات ماء الورد وتقليبهم للحصول على كريمة ناعمة. تحديد المكان المراد وضع الكريم فيه ثم دهن المكان بكريم البانثينول والنشا ومزجه جيداً وتركه لمدة بضع دقائق فلا يفضل أن يتم ترك الكريم دون إزالة، يتم غسل الكريم بالماء الدافئ وترطيب الرجلين واليدين بعد ذلك للحصول على نتائج سريعة. مع الإستمرار على تطبيق الكريم بشكل دائم مرتين إلي ثلاث مرات أسبوعياً سيتم الحصول على بشرة ناعمة بيضاء مثل الثلج. يمكن حفظ مكون الكريم في الثلاجة لأسبوع واحد، وكذلك يمكنك استبدال ماء الورد وكبسولات الفيتامين بجل الصبار فهو يساعد في وصفات تفتيح البشرة. طريقة التحضير والاستخدام: الوسوم

ينتشر كريم بانثينول في مجال كريمات الترطيب الفعال وكذلك يدخل في العديد من الوصفات الطبيعية نظراً لإحتوائه على مواد وفيتامينات يمكنها أن تتفاعل مع البشرة والشعر، ويحتوي على ملمس ناعم يمكنه معالجة كافة مشاكل الجفاف التي ينتج عنها الاسمرار في لون الجلد لذلك تقوم الفتيات باستخدامه بهدف التفتيح والترطيب معاً خاصةً أنه فعال والإقبال عليه كبير في مختلف الأماكن، ولكن هناك وصفات طبيعية تم التوصل إليها للمساعدة في التفتيح السريع خاصةً للمناطق الداكنة واليدين والاقدام، على الرغم من عدم تعرض القدم إلي الشمس والمؤثرات الخارجية إلا أنها تتأثر بتغيير المناخ وتصبح جافة لذلك يجب أن يكون الاهتمام بها مكثف وتتسائل النساء عن كيفية استخدام كريم البانثينول في التفتيح خاصةً أنه ينتشر بين تجمعات النساء على مواقع الانترنت بشكل كبير، لذلك ننقل لكم اليوم وصفة كريم البانثينول مع النشا يمكنك متابعة الطريقة من خلال هذا المقال. كريم البانثينول مع النشا للتفتيح كريم البانثينول مع النشا للتفتيح المكونات: ملعقة إلي ملعقتين من كريم البانثينول.

ملعقة من الزيت الطبيعي المتوفر لديك.

واحده من كبسولات فيتامين e.

قطرات من ماء الزهر.

ملعقة من النشا. طريقة التحضير والاستخدام: تحضير عبوة متوسطة الحجم ووضع فيها المكون الأساسي أولاً كريم البانثينول ثم مسحوق النشا ومزجهم معاً، علما بأن الخليط يصبح ثقيل بسبب أن البانثينول ذو ملمس ثقيل. استخدام ملعقة أو وسيلة رفيعة للتقليب ووضع الزيت ثم فتح كبسولة الفيتامين ووضعها على المكونات وقطرات ماء الورد وتقليبهم للحصول على كريمة ناعمة. تحديد المكان المراد وضع الكريم فيه ثم دهن المكان بكريم البانثينول والنشا ومزجه جيداً وتركه لمدة بضع دقائق فلا يفضل أن يتم ترك الكريم دون إزالة، يتم غسل الكريم بالماء الدافئ وترطيب الرجلين واليدين بعد ذلك للحصول على نتائج سريعة. مع الإستمرار على تطبيق الكريم بشكل دائم مرتين إلي ثلاث مرات أسبوعياً سيتم الحصول على بشرة ناعمة بيضاء مثل الثلج. يمكن حفظ مكون الكريم في الثلاجة لأسبوع واحد، وكذلك يمكنك استبدال ماء الورد وكبسولات الفيتامين بجل الصبار فهو يساعد في وصفات تفتيح البشرة. طريقة التحضير والاستخدام:

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