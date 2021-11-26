بديل التاتو.. أقوى الخلطات الطبيعية لتكثيف الحواجب بمكونات بسيطة وفعالة

وصفة طبيعية لتكثيف الحواجب، تهتم المرأة بمظهرها الذي يجذب الأنظار إليها، ومن المعروف أن العناية بالبشرة والجسم من الأمور التي تبحث عنها أي فتاة، كما تهتم بشعرها وحواجبها لتكون جذابة أمام الآخرين، والجدير بالذكر أن هناك فتيات تعاني من الحواجب الخفيفة مما يجعلها تضع قلم الحواجب لتكثيفهم، ومن المعروف أن كثرة استخدام القلم يؤدي إلى سقوط الشعر، لذلك تبحث عن وصفات طبيعية لتكثيف الحواجب، وفيما يلي العديد من الوصفات تساعد على تكثيف بطريقة طبيعية.

وصفة طبيعية لتكثيف الحواجب

توجد الكثير من الوصفات لزيادة الشعر في الحواجب، ومن بين هذه الوصفات تجد وصفة طبيعية لتكثيف الحواجب في وقت قصير والتي تتمثل فيما يلي:

الثوم وزيت الزيتون

قومي بإحضار فص ثوم وابشرة.

يضاف إليه زيت الزيتون.

ادهني منطقة الحواجب به.

يكرر مرة أو مرتين كل يوم لمدة أسبوع.

زيت جوز الهند وزيت الخروع

قومي بوضع ملعقة من زيت جوز الهند مضاف إليه ملعقة من زيت الخروع، واستمري في التقليب حتى يمتزج الزيت معاً.

يوضع على الحواجب باستمرار حتى تحصلي على النتيجة المطلوبة.

تساعد هذه الوصفة بصورة كبيرة فى تكثيف ونمو شعر الحواجب.

وصفة الحليب لتكثيف الحواجب

قومي بإحضار قطنه، ووضعها في الحليب، ثم وضع القطنة على الحواجب وتدليك الشعر بالحليب.

اتركي الحليب حتى يجف.

من الممكن تكرار هذه الوصفة عدة مرات في اليوم للحصول على نتيجة سريعة.

يساعد هذه الوصفة على نمو شعر الحواجب ناعماً.

الصبار لتكثيف الحواجب

إحضار أوراق من الصبار، ويتم إخراج السائل منها.

يتم وضع الصبار على الحواجب وتدليك الشعر.

تكرر هذه الوصفة مرتين في اليوم للحصول على أفضل النتائج.

تساعد هذه الوصفة على تكثيف الشعر وتقويته.

يعد الصبار وصفة طبيعية لتكثيف الحواجب.

صبغ الحواجب بالقرنفل

إذا كنتي تعانين من حواجب خفيفة يمكن صبغها بواسطة القرنفل المطحون، فقط قومي بطحن 4 رؤوس من القرنفل المحمص، ثم يتم مزجه بالقليل من زيت الخروع، وبواسطة عود قطني وزعي الخليط على الحواجب حتى يتم تغطيتها، وتترك لمدة ساعة، ثم تغسل، سوف تلاحظين اكتساب الحواجب للون سريعاً غلى جانب أنه الوصفة تساعد على نمو وتكثيف الحواجب.