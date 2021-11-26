طريقة عمل المونكي كيك حلوى جديدة ولذيذة

المونكي كيك نوع من الحلوى تعتبر جديدة وغير منتشرة لكنها في نفس الوقت لذيذة ويسهل تحضيرها فلا تحتاج لخطوات معقدة أو مكونات غير متوفرة، بل على العكس كل مكوناتها متوفرة وهي تقريبًا نفس مكونات أي كيك عادي آخر لكن بطعم جديد ونكهة مميزة. مقادير المونكي كيك كوب حليب سائل دافئ.

2 حبة بيض بدرجة حرارة الغرفة.

فانيليا سائلة أو بودر.

3 ملعقة كبيرة سكر.

4 كوب دقيق أبيض.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ذرة ملح.

نصف كوب زبدة مذابة.

كوب إلا ربع سكر بني.

نصف كوب من السكر الأبيض.

ملعقة كبيرة ممسوحة قرفة.

ملعقة كبيرة زبدة. مقادير الكراميل كوب ونصف الكوب سكر بني.

100 جرام زبدة.

كوب كريمة خفق خاصة بالحلويات.

عين جمل أو جوز.

رشة قرفة. طريقة عمل المونكي كيك في إناء العجان نضح الحليب السائل الدافئ مع حبتين البيض والفانيليا والزبدة المذابة والثلاث ملاعق من السكر والخميرة.

نخفق المكونات بمضرب السلك الخاص بالعجان أو بالمضرب الكهربائي حسب المتاح لمدة دقيقتان.

نترك الخليط 10 دقائق حتى تفور الخميرة ويظهر على السطح فقاعات.

بعد ذلك نضيف الدقيق بالتدريج ومعه الملح والبكينج بود.

ونخفقهم بمضرب العجن حتى نحصل على عجينة ونتركها في إناء ترتاح وتختمر.

لعمل الكراميل نضع السكر البني مع رشة بسيطة من القرفة في إناء على النار ونقلبهم حتى يذوب السكر تمامًا.

بعد ذلك نضيف الزبدة ونقلبها حتى تذوب ثم نقوم بإضافة كريمة الحلويات ونقلبهم ثن نرفع الإناء من على النار ونترك الكراميل يبرد قليلًا.

نحضر قالب لتسوية المانكي كيك وندهنه بملعقة من الزبدة ثم نسكب بداخله كمية بسيطة من صوص الكراميل وقطع من عين الجمل.

بعد ما تختمر العجينة نقطعها إلى كرات صغيرة جدًا.

نخلط السكر البني مع السكر الأبيض والقرفة ونقلبهم ثم نبدأ بوضع كرات العجينة في خليط السكر حتى نغلفها به.

بعد ذلك نضع كرات العجين المغلفة بخليط السكر بشكل عشوائي داخل قالب الكيك وفوق طبقة الكراميل والجوز.

بعدما ننتهي من كل الكمية نرش كمية من خليط السكر وأخيرًا كمية من صوص الكراميل.

نترك المونكي كيك ترتاح لمدة نصف ساعة ثم توضع في الفرن حتى تنضج.

تخرج من الفرن وتقلب في إناء مناسب وتقدم. الوسوم

المونكي كيك نوع من الحلوى تعتبر جديدة وغير منتشرة لكنها في نفس الوقت لذيذة ويسهل تحضيرها فلا تحتاج لخطوات معقدة أو مكونات غير متوفرة، بل على العكس كل مكوناتها متوفرة وهي تقريبًا نفس مكونات أي كيك عادي آخر لكن بطعم جديد ونكهة مميزة. مقادير المونكي كيك كوب حليب سائل دافئ.

2 حبة بيض بدرجة حرارة الغرفة.

فانيليا سائلة أو بودر.

3 ملعقة كبيرة سكر.

4 كوب دقيق أبيض.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ذرة ملح.

نصف كوب زبدة مذابة.

كوب إلا ربع سكر بني.

نصف كوب من السكر الأبيض.

ملعقة كبيرة ممسوحة قرفة.

ملعقة كبيرة زبدة. مقادير الكراميل كوب ونصف الكوب سكر بني.

100 جرام زبدة.

كوب كريمة خفق خاصة بالحلويات.

عين جمل أو جوز.

رشة قرفة. طريقة عمل المونكي كيك في إناء العجان نضح الحليب السائل الدافئ مع حبتين البيض والفانيليا والزبدة المذابة والثلاث ملاعق من السكر والخميرة.

نخفق المكونات بمضرب السلك الخاص بالعجان أو بالمضرب الكهربائي حسب المتاح لمدة دقيقتان.

نترك الخليط 10 دقائق حتى تفور الخميرة ويظهر على السطح فقاعات.

بعد ذلك نضيف الدقيق بالتدريج ومعه الملح والبكينج بود.

ونخفقهم بمضرب العجن حتى نحصل على عجينة ونتركها في إناء ترتاح وتختمر.

لعمل الكراميل نضع السكر البني مع رشة بسيطة من القرفة في إناء على النار ونقلبهم حتى يذوب السكر تمامًا.

بعد ذلك نضيف الزبدة ونقلبها حتى تذوب ثم نقوم بإضافة كريمة الحلويات ونقلبهم ثن نرفع الإناء من على النار ونترك الكراميل يبرد قليلًا.

نحضر قالب لتسوية المانكي كيك وندهنه بملعقة من الزبدة ثم نسكب بداخله كمية بسيطة من صوص الكراميل وقطع من عين الجمل.

بعد ما تختمر العجينة نقطعها إلى كرات صغيرة جدًا.

نخلط السكر البني مع السكر الأبيض والقرفة ونقلبهم ثم نبدأ بوضع كرات العجينة في خليط السكر حتى نغلفها به.

بعد ذلك نضع كرات العجين المغلفة بخليط السكر بشكل عشوائي داخل قالب الكيك وفوق طبقة الكراميل والجوز.

بعدما ننتهي من كل الكمية نرش كمية من خليط السكر وأخيرًا كمية من صوص الكراميل.

نترك المونكي كيك ترتاح لمدة نصف ساعة ثم توضع في الفرن حتى تنضج.

تخرج من الفرن وتقلب في إناء مناسب وتقدم.

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