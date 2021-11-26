سندوتش الطعمية الجرين برجر بشكل وطعم جديد ولذيذ

طريقة جديدة لعمل سندوتش الطعمية الجرين برجر مختلفة عن الطرق الاعتيادية في عمل سندوتشات الطعمية، وكما هو معروف تحاول ربات المنزل عادة البحث عن كل ما هو جديد في عالم الوصفات، من أجل تقديم كل ما هو جديد لأفراد أسرتها، وخاصة فيما يتعلق بطعام الأطفال، المشكلة عادة التي تعاني منها جميع الأمهات مع أطفالهم، ومع هذه الطريقة ومكوناتها سوف يحبها كلا من الكبار والصغار، وهي شبيها لسندوتشات البرجر الجاهزة، وفيما يلي عرض المكونات وطريقة عمل السندوتش في خطوات. مكونات سندوتش الطعمية الجرين برجر عجينة طعمية حسب كمية السندوتشات المطلوبة.

سمسم.

خبز الكيزر أو التوست حسب كمية السندوتشات المطلوبة وعدد الأفراد.

أوراق الجرجير.

حلقات أو شرائح البصل الدائرية الرفيعة.

شرائح الفلفل الرفيعة على شكل حلقات دائرية أيضا.

حلقات الطماطم.

طحينة.

بهارات وتوابل ملح، فلفل أسود، كزبرة، بابريكا، كمون.

زيت غزير للقلي. خطوات عمل سندوتش الطعمية الجرين برجر نقوم بتحضير كافة المكونات إلى جانبا، ثم نبدأ بوضع الزيت فى المقلاة على النار حتى يسخن الزيت. ومن ثم نبدأ في تشكيل كرات عجينة الطعمية على شكل دائري كبير نسبيا على حجم البرجر ووضع السمسم فوقها من الجهاتين، ونقوم بتسوية الحلقة الدائرية. تقلى في الزيت على كلا الجانبين حتى تأخذ اللون الذهبي وتصبح مقرمشة. نخرجها على أوراق المنادل حتى تتخلص من كافة الزيوت العالقة بها من كلا الجانبين. نتبل الطماطم والفلفل والبصل بالبهارات والتوابل. نحضر الخبز ونشقه إلى طبقتين علوية وسفلية. نمسك بالطبقة السفلية ونضع عليها ملعقة صغيرة من الطحينة ونفردها بشكل دائري. نضع فوقها قرص الطعمية وفوقها طبقات رفيعة من البصل، ويليها طبقة من الطماطم، وأوراق الجرجير، ونغطيها بالطبقة العلوية من الخبز. ويمكن تقديمها مع أصابع البطاطس المحمرة والمخلل أو شرائح الخيار. بعض النصائح الهامة الطحينة يتم تخفيفها بملعقة من الخل وبالماء حتى نحصل على القوام المناسب مع إضافة المقدار المناسب لها من الملح، ومن الأفضل أن يكون لها قوام كريمي، وألا تكون سائلة وخفيفة.

يمكن أضافت المايونيز أو الكاتشب ولكن من الأفضل أن تكون الطحينة حيث تتناسب أكثر مع حشوة الطعمية.

يمكن التغير في مكونات الحشوة حسب الرغبة، أو إضافة مكونات أخرى لها. مكونات سندوتش الطعمية الجرين برجرخطوات عمل سندوتش الطعمية الجرين برجربعض النصائح الهامة الوسوم

طريقة جديدة لعمل سندوتش الطعمية الجرين برجر مختلفة عن الطرق الاعتيادية في عمل سندوتشات الطعمية، وكما هو معروف تحاول ربات المنزل عادة البحث عن كل ما هو جديد في عالم الوصفات، من أجل تقديم كل ما هو جديد لأفراد أسرتها، وخاصة فيما يتعلق بطعام الأطفال، المشكلة عادة التي تعاني منها جميع الأمهات مع أطفالهم، ومع هذه الطريقة ومكوناتها سوف يحبها كلا من الكبار والصغار، وهي شبيها لسندوتشات البرجر الجاهزة، وفيما يلي عرض المكونات وطريقة عمل السندوتش في خطوات. مكونات سندوتش الطعمية الجرين برجر عجينة طعمية حسب كمية السندوتشات المطلوبة.

سمسم.

خبز الكيزر أو التوست حسب كمية السندوتشات المطلوبة وعدد الأفراد.

أوراق الجرجير.

حلقات أو شرائح البصل الدائرية الرفيعة.

شرائح الفلفل الرفيعة على شكل حلقات دائرية أيضا.

حلقات الطماطم.

طحينة.

بهارات وتوابل ملح، فلفل أسود، كزبرة، بابريكا، كمون.

زيت غزير للقلي. خطوات عمل سندوتش الطعمية الجرين برجر نقوم بتحضير كافة المكونات إلى جانبا، ثم نبدأ بوضع الزيت فى المقلاة على النار حتى يسخن الزيت. ومن ثم نبدأ في تشكيل كرات عجينة الطعمية على شكل دائري كبير نسبيا على حجم البرجر ووضع السمسم فوقها من الجهاتين، ونقوم بتسوية الحلقة الدائرية. تقلى في الزيت على كلا الجانبين حتى تأخذ اللون الذهبي وتصبح مقرمشة. نخرجها على أوراق المنادل حتى تتخلص من كافة الزيوت العالقة بها من كلا الجانبين. نتبل الطماطم والفلفل والبصل بالبهارات والتوابل. نحضر الخبز ونشقه إلى طبقتين علوية وسفلية. نمسك بالطبقة السفلية ونضع عليها ملعقة صغيرة من الطحينة ونفردها بشكل دائري. نضع فوقها قرص الطعمية وفوقها طبقات رفيعة من البصل، ويليها طبقة من الطماطم، وأوراق الجرجير، ونغطيها بالطبقة العلوية من الخبز. ويمكن تقديمها مع أصابع البطاطس المحمرة والمخلل أو شرائح الخيار. بعض النصائح الهامة الطحينة يتم تخفيفها بملعقة من الخل وبالماء حتى نحصل على القوام المناسب مع إضافة المقدار المناسب لها من الملح، ومن الأفضل أن يكون لها قوام كريمي، وألا تكون سائلة وخفيفة.

يمكن أضافت المايونيز أو الكاتشب ولكن من الأفضل أن تكون الطحينة حيث تتناسب أكثر مع حشوة الطعمية.

يمكن التغير في مكونات الحشوة حسب الرغبة، أو إضافة مكونات أخرى لها. مكونات سندوتش الطعمية الجرين برجرخطوات عمل سندوتش الطعمية الجرين برجربعض النصائح الهامة

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