طريقة عمل حلى الحليب والفانيليا البارد بثلاث أكواب من الحليب وبمذاق لذيذ للغاية

حلى الحليب والفانيليا البارد ، من الوصفات السهلة واللذيذة والتي تتميز ببساطة مكوناتها، كما أن طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من الوقت أو المجهود أثناء تحضيرها، كما يمكن تزيينها بالعديد من أنواع المكسرات والصوصات الحلوة.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل حلى الحليب والفانيليا البارد.

مكونات حلى الحليب والفانيليا البارد

تتكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة ومتوفرة في أغلب البيوت كما أنها رخيصة الثمن وليست مكلفة وسنتعرف فيما يلي علي مكونات هذه الوصفة ومكوناتها كالتالي:

مكونات الطبقة الأولي

ثلاث أكواب من الماء.

ثلاث أكواب من الحليب.

نصف كوب من الدقيق.

نصف كوب من السكر الأبيض الحبيبات.

ونصف كوب من النشا.

ملعقة من الفانيليا.

مكونات الطبقة الثانية

كوب من الحليب.

ملعقتين كبار من الكاكاو الخام.

ملعقة سكر أبيض حبيبات.

ملعقة نشا.

٨٠ جرام من الشوكولاتة.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل حلي الحليب والفانيليا البارد وطريقة تحضيرها كالتالي:

نقوم بخلط كلا من الثلاث أكواب من الحليب والماء ونصف كوب الدقيق والنشا والسكر وملعقة الفانيليا مع بعضهم البعض جيدا.

ثم نقوم بوضع الخليط على النار مع التقليب المستمر حتى يثقل قوام الخليط.

ثم نترك الخليط جانبا حتي يبرد ويصبح بدرجة حرارة الغرفة، ثم نصبه في صينية مستطيلة الشكل.

بعد ذلك نقوم بخلط كلا من كوب الحليب وملعقة السكر وملعقتين الكاكاو الخام وملعقة النشا و٨٠ جرام الشوكولاتة مع بعضهم البعض جيدا.

ثم نقوم بوضع الخليط على النار مع التقليب المستمر حتى تتجانس جميع المكونات ويثقل قوام الخليط.

ثم نقوم بعد ذلك بصب خليط الشوكولاتة فوق الطبقة الأولي في الصينية ونوزعها بالتساوي.

بعد ذلك نقوم بنثر الشوكولاتة المبشورة فوق الطبقة الثانية ونتركها تبرد.

وتكون بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل صوص الكراميل

يمكننا تناول العديد من الوصفات مع صوص الكراميل وهو يتكون من مكونات موجودة بالمنزل ومتوفرة في أغلب البيوت ومكوناته كالتالي:

كوب من السكر.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

كوب من الحليب.

ملعقة من النشا مخلوطة مع ملعقة من الحليب.

طريقة التحضير

يتم تحضير صوص الكراميل في وقت قليل وطريقته كالتالي:

نقوم بوضع السكر في إناء على النار ونتركه حتى يأخذ اللون الذهبي.

ثم ثضع عليه ملعقة الزبدة ونقلبهم جيدا مع بعضهم البعض حتى تتجانس جميع المكونات.

بعد ذلك نضيف اللبن ونقلب جيدا حتي تتجانس جميع المكونات ويصبح الخليط سائلا.

ثم نضيف النشا المخلوط بالحليب ونقلبهم جيدا مع بعضهم البعض، ثم نرفعه من على النار ويكون بعد ذلك جاهز للاستخدام وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل صوص الشوكولاتة البيضاء

يمكن أكل العديد من الأطعمة مع صوص الشوكولاتة البيضاء ومكوناته كالتالي:

مقدار نصف كوب من الحليب البودرة.

نصف كوب من السكر.

ونصف كوب من الحليب.

وأيضا نصف كوب من الزيت.

معلقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة التحضير

سوف نقوم باستعمال الخلاط في إعداد الشوكولاتة البيضاء وطريقتها كالتالي:

نقوم بخلط جميع المكونات جيدا مع بعضهم البعض في الخلاط حتى تتجانس جميع المكونات وتكون بعد ذلك جاهزة للاستخدام.

طريقة عمل الحليب المكثف في المنزل

إعداد الحليب المكثف في المنزل من أسهل ما يكون وطريقة تحضيره كالتالي: