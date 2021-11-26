بملعقة ملح تخلصي من الشعر الأبيض نهائيا بدون رجوعة مرة اخري

القضاء التام على الشيب من الممكن أن يتحقق من خلال مكون لا يخطر على بال أحد وهو مكون الملح، والذي يتوفر بكل المنازل ومن خلال مزجه مع البقية من المكونات والتي سنتعرف عليها من خلال الآتي من السطور القادمة نحصل على أفضل وصفة طبيعية تزيل من الشيب تماما وتحقق المستوى المطلوب من اللون المميز للشعر وإخفاء الشيب بشكل تام ومن دون الحاجة لاستعمال أي مكونات للصبغ بالطرق الكيميائية والتي تعد نتيجتها مؤقتة بل وتزيد من عدد الشعر الأبيض في فروة الرأس وهذا ما لا يرجى ويفضل استعمال الخليط الطبيعي الآتي.

وصفة الملح للقضاء على الشعر الأبيض نهائيا

تحقيق إزالة كاملة للشيب من الممكن أن يتم من خلال الاستخدام لمقادير كلها بسيطة وهي التي تقوم بتثبيت لون الشعر الطبيعي وإخفاء اللون الأبيض والذي يعد مزعجا للبعض، والخلطة الطبيعية تم تعزيزها بمكنات طبيعية من المنزل مع الملح ومنها الشاي والذي يحتوي على مواد طبيعية تمتلك القدرة الكبيرة على الصبغ هذا علاوة على توفر الحناء والتي من المعروف أثرها مع الملح في تلوين الشعر، وفيما يأتي أهم المعلومات عن الوصفة ومكوناتها، وكيف يمكننا أن نقوم بتحضيرها.

المكونات الأساسية والتي من الممكن أن نستخدمها في عمل وصفة الملح المزيلة للشعر:

ملعقة من الملح.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة حناء.

ملعقة نشا.

القليل من الماء.

ماء الورد.

قطرات من عصير الليمون.

ملعقة مكون الفازلين المرطب.

ملعقة من مكون جل صبار.

الخليط من الممكن أن نقوم بالتحضير السريع له من خلال الاستعانة بما قد سبق ذكره من المكونات.

ولا بد في البداية من الإذابة لكلا النوعين سواء الفازلين أو الجل وكلاهما نوعان من المرطبات الأكثر تميز للشعر.

وبعد أن يتم الخلط لكل المكونات مع بعضها يصبح لدينا تركيبة كريمية ممتازة من الملح مع البقية من المكونات، ومن ثم يتم البدء في التطبيق السريع للوصفة على الشعر.

وتلك الخلطة بالإضافة لكونها ملونة للشعر إلا أنها تعمل علي تغذيه وتعطيه النعومة والملمس المتميز لخصلات الشعر.

طريقة التحضير للخليط