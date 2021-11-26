أكلات مغربية.. طريقة عمل شوربة الحريرة

شوربة الحريرة من الأطباق المشهورة في المطبخ المغربي الذي يخرج لنا وصفات متنوعة من الأطعمة قد تكون مختلفة عما هو معتاد لكنها تحتوي على عناصر مغذية للجسم فضلاً عن مذاقها المميز، وتعتبر شوربة الحريرة من الوصفات المعروفة في المغرب وبعض البلاد المجاورة له، ويمكن للجميع من كل مكان التعرف على طريقة عمل شوربة الحريرة كوصفة طعام جديدة من خلال استخدام بعض المكونات السهلة واتباع الخطوات البسيطة لإتمام تحضير هذا الطبق.

مكونات عمل شوربة الحريرة

يمكن استخدام مجموعة من المكونات البسيطة لتحضير شوربة الحريرة وذاك بمقادير مناسبة بحسب عدد الأشخاص الذين يريدون تناول الطبق، وتتمثل مكونات عمل الوصفة فيما يلي:

كوب من اللحمة المفرومة.

بصلة متوسطة الحجم.

كمية من زنجبيل مطحون.

ملعقة من الكركم أو أكثر.

كمية من الزعفران.

زيت نباتي.

عود قرفة.

كمية كافية من العدس.

الطماطم.

الكرفس.

صلصة الطماطم.

الكزبرة الخضراء.

البقدونس.

الدقيق.

الحمص المسلوق.

المرقة.

رشة من الفلفل الأسود.

ملح ناعم.

طريقة عمل شوربة الحريرة

أما عن طريقة عمل الشوربة؛ فهناك مجموعة من الخطوات يتم اتباعها في المطبخ المغربي لتخرج لكم طبق ووصفة لذيذة وذات مذاق مختلف، وتتمثل طريقة عمل شوربة الحريرة فيما يلي: