أكلات مغربية.. طريقة عمل شوربة الحريرة

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شوربة الحريرة من الأطباق المشهورة في المطبخ المغربي الذي يخرج لنا وصفات متنوعة من الأطعمة قد تكون مختلفة عما هو معتاد لكنها تحتوي على عناصر مغذية للجسم فضلاً عن مذاقها المميز، وتعتبر شوربة الحريرة من الوصفات المعروفة في المغرب وبعض البلاد المجاورة له، ويمكن للجميع من كل مكان التعرف على طريقة عمل شوربة الحريرة كوصفة طعام جديدة من خلال استخدام بعض المكونات السهلة واتباع الخطوات البسيطة لإتمام تحضير هذا الطبق.مكونات عمل شوربة الحريرة
يمكن استخدام مجموعة من المكونات البسيطة لتحضير شوربة الحريرة وذاك بمقادير مناسبة بحسب عدد الأشخاص الذين يريدون تناول الطبق، وتتمثل مكونات عمل الوصفة فيما يلي:
- كوب من اللحمة المفرومة.
- بصلة متوسطة الحجم.
- كمية من زنجبيل مطحون.
- ملعقة من الكركم أو أكثر.
- كمية من الزعفران.
- زيت نباتي.
- عود قرفة.
- كمية كافية من العدس.
- الطماطم.
- الكرفس.
- صلصة الطماطم.
- الكزبرة الخضراء.
- البقدونس.
- الدقيق.
- الحمص المسلوق.
- المرقة.
- رشة من الفلفل الأسود.
- ملح ناعم.
أما عن طريقة عمل الشوربة؛ فهناك مجموعة من الخطوات يتم اتباعها في المطبخ المغربي لتخرج لكم طبق ووصفة لذيذة وذات مذاق مختلف، وتتمثل طريقة عمل شوربة الحريرة فيما يلي:
- ضعي على النار كمية من الزيت حتى يسخن.
- ثم أضيفي كل من البصل المقطع وعليه اللحمة وجميع التوابل الأخرى مع عود القرفه و قلبيهم معا ً حتى تنضج اللحمة وتتغير في اللون.
- أضيفي الكمية لديك من العدس مع لتر من الماء و غطيها.
- ضعي كل من الطماطم والكرفس في الخلاط الكهربائي وافرميهم.
- ثم أضيفيهم عل النار مع صلصة الطماطم واتركيهم لمدة كافية عليها.
- أضيفي كل من البقدونس و الكزبرة على النار وقلبيهم ثم اتركيهم لمدة خمس دقائق ثم أضيفي الحمص المسلوق بعد مرور خمس دقائق أخرى.
- ذوبي كمية الدقيق التي لديك في القليل من الماء وأضيفيهم بالتدريج على الشوربة.
- عندما تصل الشوربة إلى السماكة المطلوبة رفعيها من على النار.
- اتركي الشوربة جانباً حوالي ثلاث دقائق فقط ثم قدميها بجانب وصفات الطعام الأخرى أو بمفردها.
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شوربة الحريرة من الأطباق المشهورة في المطبخ المغربي الذي يخرج لنا وصفات متنوعة من الأطعمة قد تكون مختلفة عما هو معتاد لكنها تحتوي على عناصر مغذية للجسم فضلاً عن مذاقها المميز، وتعتبر شوربة الحريرة من الوصفات المعروفة في المغرب وبعض البلاد المجاورة له، ويمكن للجميع من كل مكان التعرف على طريقة عمل شوربة الحريرة كوصفة طعام جديدة من خلال استخدام بعض المكونات السهلة واتباع الخطوات البسيطة لإتمام تحضير هذا الطبق.مكونات عمل شوربة الحريرة
يمكن استخدام مجموعة من المكونات البسيطة لتحضير شوربة الحريرة وذاك بمقادير مناسبة بحسب عدد الأشخاص الذين يريدون تناول الطبق، وتتمثل مكونات عمل الوصفة فيما يلي:
- كوب من اللحمة المفرومة.
- بصلة متوسطة الحجم.
- كمية من زنجبيل مطحون.
- ملعقة من الكركم أو أكثر.
- كمية من الزعفران.
- زيت نباتي.
- عود قرفة.
- كمية كافية من العدس.
- الطماطم.
- الكرفس.
- صلصة الطماطم.
- الكزبرة الخضراء.
- البقدونس.
- الدقيق.
- الحمص المسلوق.
- المرقة.
- رشة من الفلفل الأسود.
- ملح ناعم.
أما عن طريقة عمل الشوربة؛ فهناك مجموعة من الخطوات يتم اتباعها في المطبخ المغربي لتخرج لكم طبق ووصفة لذيذة وذات مذاق مختلف، وتتمثل طريقة عمل شوربة الحريرة فيما يلي:
- ضعي على النار كمية من الزيت حتى يسخن.
- ثم أضيفي كل من البصل المقطع وعليه اللحمة وجميع التوابل الأخرى مع عود القرفه و قلبيهم معا ً حتى تنضج اللحمة وتتغير في اللون.
- أضيفي الكمية لديك من العدس مع لتر من الماء و غطيها.
- ضعي كل من الطماطم والكرفس في الخلاط الكهربائي وافرميهم.
- ثم أضيفيهم عل النار مع صلصة الطماطم واتركيهم لمدة كافية عليها.
- أضيفي كل من البقدونس و الكزبرة على النار وقلبيهم ثم اتركيهم لمدة خمس دقائق ثم أضيفي الحمص المسلوق بعد مرور خمس دقائق أخرى.
- ذوبي كمية الدقيق التي لديك في القليل من الماء وأضيفيهم بالتدريج على الشوربة.
- عندما تصل الشوربة إلى السماكة المطلوبة رفعيها من على النار.
- اتركي الشوربة جانباً حوالي ثلاث دقائق فقط ثم قدميها بجانب وصفات الطعام الأخرى أو بمفردها.
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