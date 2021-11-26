طريقة عمل البرجر زي المحلات بطريقة سهلة وسريعة

الوجبات السريعة من اكثر الوجبات طلبا وتناولا من جانب الأطفال والشباب والفتيات حيث يميل الكثير من الأشخاص لتناولها وشرائها من المطاعم. وهناك الكثير من الوجبات السريعة التي انتشرت بشكل كبير في الدول الغربية والدول العربية. ومن افضل الوجبات السريعة هذه هي البرجر حيث تعد هذه الوجبة من الوجبات الرائعة والشهية المفضلة لدي الكثير من الأشخاص. ويمكنك عمل البرجر في المنزل مثل المطاعم بكل سهولة وبأقل التكاليف.

طريقة عمل البرجر زي المحلات

يمكن لكل سيدة معرفة طريقة عمل البرجر زي المحلات خطوة بخطوة وسوف تحصلين علي سندوتش رائع وشهي جداً. ولا يحتاج الأمر الي تكاليف كثيرة حيث سيوفر عليك الكثير من الأموال علي عكس التكاليف اثناء شرائه من المطعم. وذلك يساعدك في عمل كمية اكبر تكفي الاسرة بأكملها.

نصف كيلو من اللحم المفروم.

ملعقتين كبيرة من البقسماط الناعم.

1 ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

1 بيضة مخفوقة.

ملعقة صغيرة من الملح أو حسب الرغبة.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود الناعم.

1 ملعقة صغيرة من بودرة البصل.

نصف ملعقة من بهارات اللحم.

ملعقة واحدة صغيرة من بودرة الثوم.

ربع ملعقة من جوزة الطيب.

1 ملعقة صغيرة من الزيت.

قومي بخلط كافة المكونات مع بعضها حتي يتكون عجين متجانس. احضري قوالب علي شكل دوائر متساوية وضعي بها اللحم لكي تكوني قطع البرجر الدائرية.

قومي بدهن هذه القوالب بالقليل من الزيت قبل وضع اللحم بها حتي لا يلتصق اللحم.

بعد ذلك احضري مقلاة وضعي بها القليل من الزيت وقومي بوضعها علي نار متوسطة.

قومي بوضع قطع البرجر في المقلاة وقومي بتسخين الجانبين بشكل جيد ولا تزيد مدة بقائها في المقلاة عن 7 دقائق.

اخرجي قطع البرجر من المقلاة واستمري في ذلك حتي تنتهي الكمية.

بعد ذلك احضري الخبز وضعي الجهة الداخلية منة في المقلاة لمدة لا تزيد عن 30 ثانية وذلك حتي يأخذ نكهة وطعم الشواء.

بعد ذلك اخرجي الخبز واحضري شرائح الجبن الشيدر والكاتشب والمايونيز وقطع البرجر وقومي بوضعها داخل الخبز ويمكنك وضع الخس للتزيين والبصل وشرائح الطماطم.

وبذلك يصبح سندوتش البرجر جاهز للتناول ويمكنك تناولها بجانب البطاطس المقلية.

مكونات عمل البرجرطريقة تحضير البرجر في البيت