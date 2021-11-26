طريقة قلي السمك بدون ما تشرب زيت نهائي بطعم لذيذ وبطريقة صحية جداً

من أكثر المأكولات البحرية الشهيرة هي السمك، حيث يعتبر السمك من المأكولات التي يحبها الكثير من الناس سواء الكبار أو الصغار لأنه ذات طعم رائع وجميل ومحبب ومرغوب لكثير من الناس خاصة الأطفال، حيث يعتبر السمك من المأكولات البحرية المفيدة والتي يجب علي الجميع تناولها، لأنه غني بالفسفور والمعادن والفيتامينات التي يحتاجها الجسم بصورة ضرورية في بناء العضلات وأنسجة الجسم، لذلك ننصح الجميع بتناوله، حيث تختلف صور تقديم السمك، حيث يوجد منه السمك المشوي وكذلك السمك المقلي، ومن المعروف أن الكثير من الناس يرغبون في تناول السمك المقلي لأنه ذات طعم ونكهة لذيذة ورائعة مختلفة عن السمك المشوي وكذلك يحتوي علي قرمشة جميلة تجعل الكثير من الأطفال يقبلون على تناوله.

طريقة قلي السمك بدون إمتصاص للزيت

السمك من أهم الأطعمة التي يتم تناولها بشكل كبير، فهو من الأطعمة الأساسية في حياتنا، يمكن عمله بأكثر من طريقة تحضر، يحبه الكثير من الناس، ولكن في حالة إذا تم قلي السمك يصبح فيه بعض الأضرار وذلك لامتصاص الكثير من الزيت، ويبحث الكثير من السيدات عن إيجاد طريقة يمكن من خلالها منع امتصاص السمك بالزيت، وهو ما سوف نعرضه لكم الان.

المكونات

كيلو من السمك.

ملعقتان صغيرتان من الثوم المهروس.

ملعقتان صغيرتان من بشر الليمون.

ملعقتان صغيرتان من الملح.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

ملعقة واحدة كبيرة من الشبت المفروم.

ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الأسود.

قومي بتنظيف السمك جيدا من أي قشور، ثم قومي بغسله بالماء تماما.

بعد تنظيف السمك جيدا، قومي بوضعه في طبق كبير وقومي بوضع ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون عليه وضيفي إليه ملعقتان صغيرتان من بشر الليمون وملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الأسود وملعقتان صغيرتان من الثوم، بعد إضافة كل هذه المكونات علي السمك قومي بفرك قطع السمك بهذه المكونات المضافة جيدا، وأدخلي طبق السمك في الثلاجة وأتركيه لمدة ساعتين.

بعد خروج السمك من الثلاجة، قومي بوضع ملعقتان صغيرتان من الملح، وملعقتان كبيرتان من عصير الليمون عليه ونقلبه جيدا بهذين المكونين.

ثم قومي بتحضير مقلاة كبيرة غير قابلة لإلتصاق الطعام بها، وقومي بوضعها علي النار وأتركيها حتي تسخن جيدا.

بعد سخونية هذه المقلاة جيدا، قومي بوضع قطع السمك وقومي بتغطية هذه المقلاة وأتركيها حتي تنضج، ثم قومي بتقليبها حتي تنضج الأجزاء الأخري.

بعد نضج السمك، قومي بوضعه في طبق التقديم مع إضافة بعض الإضافات مثل رش بعض من الشبت وعصير الليمون لتناوله بطعم ألذ وأشهي من الطرق التقليدية القديمة.

طريقة التحضير