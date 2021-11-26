طريقة قلي القرنبيط الصحية بدون ما يمتص زيت وبطعم مقرمش وصحي

من أكثر الاشياء التي تعمل إصابة الإنسان بالعديد من الأمراض هي تناول المأكولات الغنية بالدهون، حيث تعتبر هذه الدهون من المخاطر التي تهدد بصحتنا وتسبب لها الكثير من المشكلات والأمراض حيث تعمل علي الإصابة بإنسداد الشرايين والإصابة بالعديد من الجلطات َالأزمات القلبية، حيث لا يخلو أي طعام من وجود الزيوت والدهون، ولكن يجب أن تكون كمية الدهون المضافة تضاف بكمية مناسبة ومعقولة وغير مبالغ فيها، وتعتبر من أكثر المأكولات التي تعمل علي شرب كمية كبيرة من الزيوت هي الباذنجان والقرنبيط والفلفل المقلي وغيرها من العديد من المأكولات الأخري.

طريقة عمل القرنبيط بدون زيت

القرنبيط من أهم الأطعمة المفيدة جدًا للجسم فهو يحتوي على العديد من العناصر الغذائية اللازمة للجسم، كما أنه يتميز بطعمه الجميل، ويتم تحضير القرنبيط في الغالب من خلال قليه في زيت وفير، ولكن قد يكون هذه الطريق غير صحية وذلك يرجع لامتصاص القرنبيط الزيت بشكل كبير، ولذلك قد جئنا بطريقة يمكن من خلالها عمل القرنبيط بدون امتصاص الزيت وذلك من خلال متابعتنا الان.

المكونات

ثمرة متوسطة الحجم من القرنبيط.

كمية مناسبة من الماء تناسب حجم القرنبيطة.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون.

حبتان من البيض.

نصف كوب من اللبن.

أربعة ملاعق كبيرة من البقسماط.

نصف ملعقة صغيرة من الشطة.

فصان من الثوم المقطع قطع صغيرة.

ربع كوب من الكزبرة الخضراء.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

عليكي أولا بتحضير إناء وقومي بوضعه علي النار، وضيفي إليه كمية من الماء، ثم قومي بإضافة القرنبيط بعد تقطيعة وغسله وتنشيفه من الماء وأتركيه في هذا الإناء وعلي نار متوسطة الحرارة لمدة من عشرة إلى خمسة عشر دقائق.

ثم بعد التأكد من سلق القرنبيط جيدا، قومي بنزعه من علي النار وقومي بوضعه في مصفاة حتي تتصفي منه الماء.

ثم قومي بتحضير طبق كبير وضعي به، بيضان ونصف كوب من اللبن وثلاث ملاعق كبيرة من الدقيق وأربعة ملاعق كبيرة من البقسماط ونصف ملعقة صغيرة من الشطة وفصان من الثوم والملح والفلفل وربع كوب من الكزبرة الخضراء، ثم قومي بخلط هذه المكونات مع بعضها جيدا حتي تتجانس تماما.

ثم قومي بتحضير مقلاة عميقة وقومي بوضع كمية غزيرة من الزيت وأتركيه علي النار حتي يسخن.

أثناء سخونية الزيت، قومي بوضع قطع القرنبيط في هذه الخلطة جيدا.

ثم قومي بوضع قطع القرنبيط في مقلاة الزيت بعد سخونية الزيت جيدا، وأتركي قطع القرنبيط في الزيت حتي تنضج جيدا.

ثم قومي بوضعه في طبق تقديم، ويصبح جاهز لتناوله بطعم شهي ولذيذ مع أي إضافات أخري.

طريقة التحضير