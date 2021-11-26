طريقة عمل القشطة بالفواكة والنشا والمكثفة فى المنزل

القشطه تدخل في العديد من أطباق الحلويات التي نقوم بتحضيرها، ويوجد الكثير من الأشخاص الذين يفضلون عمل القشطة في البيت عن الجاهزة وهذا يوفر عليهم الكثير من وشراؤها من المحلات لذلك نقدم إليكم اليوم طريقة عمل القشطة في المنزل. مكونات صنع القشطه بالنشا: 2 ملعقة كبيرة سكر.

3 أكواب حليب سائل.

نصف ملعقة صغيرة زبده.

5 ملاعق صغيرة نشا، مذوبة في نصف كوب ماء.

1 ملعقة كبيرة فانيلا. طريقه التحضير: إحضار وعاء نقوم بوضع الفانيلا، والزبده، والسكر، والحليب ونقلبهم جيداً ونقوم بإضافة النشا ونقوم بالتقليب المستمر. نقوم بوضع الخليط على نار هادئة حتي يتم غليانه ونقوم بالاستمرار في التقليب حتي لا يصبح فيه كتل ونقوم بالاستمرار حتي يشتد الخليط ويتكاثف نقوم برفعه من النار. بعد الإنتهاء نقوم بإحضار علبة ونضع فيها القشطة ثم نضعها في الثلاجة حتي تبرد وتصبح جاهزة للإستعمال. مكونات صنع القشطة الكثيفة: 1 كوب حليب سائل.

2 ملعقة كبيرة نشا ونقوم بذوبانها بالماء بمقدار 3 ملاعق كبيره ماء بارد.

1 علبة متوسطة حجم القشطة.

1 ملعقة صغيرة ماء زهر.

1 ملعقة صغيرة فانيلا.

1 ملعقة كبيرة سكر. طريقه التحضير: نقوم بإحضار وعاء ووضع فيه الحليب على نار هادئة مع اضافة السكر وماء الزهر، والفانيلا. نقوم بإضافة النشا بالتدريج مع الماء حتي تذوب مع التقليب المستمر لمدة دقيقتان وبعد ذلك نقوم برفعه من على النار. نقوم بإضافة علبة القشطة على الخليط مع التقليب بشكل سريع. نقوم بوضعه في وعاء جانبي حتي يبرد ووضع في الثلاجة ويمكن استخدامه في أي وقت. مكونات القشطه السميد: نص كوب سميد ناعم.

3 أرباع كوب قشطة.

2 كوب حليب سائل.

1 كوب قطر.

قليل من الفستق وجوز الهند للتزين. طريقه التحضير: إحضار وعاء ووضع به الحليب على نار هادئة حتي يسخن ويصل إلي الغليان. نقوم بوضع سميد بشكل تدريجي حتي يتماسك ولا يشتد. نقوم بوضع الخليط في صينية أو برطمان زجاجي ووضع القشطة على الوجه بعد أن تبرد وزينها بالفستق وجوز الهند. ووضعها في الثلاجة حتي تبرد ونقوم بوضع القطر عند التقديم. مكونات الفواكه بالقشطة والعسل: 1 كوب ونصف البطيخ مقطعة إلي قطع متوسطة.

1 حبة كبيرة مانجو مقطعة إلي قطع متوسطة.

1 كوب ونصف أناناس مقطعة إلي قطع متوسطة.

حبتان كيوي مقطع إلي قطع متوسطة.

نصف كوب فراولة مقطعة إلي قطع متوسطة.

نصف ملعقة صغيرة ماء زهر.

2 ملعقة كبيرة قشطة طازجة.

2 ملعقة كبيرة عسل.

2 ملعقة كبيرة فستق حلبي مطحون. طريقه التحضير: إحضار وعاء عميق ونقوم بوضع الفواكه التي قمنا بقطعها بحذر حتي لا تتفتت. ونقوم بوضع خليط القشطة وماء الزهر في الوعاء. ونقوم بتوزيع الخليط في أطباق التقديم ونقوم بوضع معلقة من القشطة في كل طبق ونقوم بتطينها بالعسل والفستق الحلبي المطحون. مكونات صنع القشطه بالنشا:طريقه التحضير:مكونات صنع القشطة الكثيفة:طريقه التحضير:مكونات القشطه السميد:طريقه التحضير:مكونات الفواكه بالقشطة والعسل:طريقه التحضير: الوسوم

القشطه تدخل في العديد من أطباق الحلويات التي نقوم بتحضيرها، ويوجد الكثير من الأشخاص الذين يفضلون عمل القشطة في البيت عن الجاهزة وهذا يوفر عليهم الكثير من وشراؤها من المحلات لذلك نقدم إليكم اليوم طريقة عمل القشطة في المنزل. مكونات صنع القشطه بالنشا: 2 ملعقة كبيرة سكر.

3 أكواب حليب سائل.

نصف ملعقة صغيرة زبده.

5 ملاعق صغيرة نشا، مذوبة في نصف كوب ماء.

1 ملعقة كبيرة فانيلا. طريقه التحضير: إحضار وعاء نقوم بوضع الفانيلا، والزبده، والسكر، والحليب ونقلبهم جيداً ونقوم بإضافة النشا ونقوم بالتقليب المستمر. نقوم بوضع الخليط على نار هادئة حتي يتم غليانه ونقوم بالاستمرار في التقليب حتي لا يصبح فيه كتل ونقوم بالاستمرار حتي يشتد الخليط ويتكاثف نقوم برفعه من النار. بعد الإنتهاء نقوم بإحضار علبة ونضع فيها القشطة ثم نضعها في الثلاجة حتي تبرد وتصبح جاهزة للإستعمال. مكونات صنع القشطة الكثيفة: 1 كوب حليب سائل.

2 ملعقة كبيرة نشا ونقوم بذوبانها بالماء بمقدار 3 ملاعق كبيره ماء بارد.

1 علبة متوسطة حجم القشطة.

1 ملعقة صغيرة ماء زهر.

1 ملعقة صغيرة فانيلا.

1 ملعقة كبيرة سكر. طريقه التحضير: نقوم بإحضار وعاء ووضع فيه الحليب على نار هادئة مع اضافة السكر وماء الزهر، والفانيلا. نقوم بإضافة النشا بالتدريج مع الماء حتي تذوب مع التقليب المستمر لمدة دقيقتان وبعد ذلك نقوم برفعه من على النار. نقوم بإضافة علبة القشطة على الخليط مع التقليب بشكل سريع. نقوم بوضعه في وعاء جانبي حتي يبرد ووضع في الثلاجة ويمكن استخدامه في أي وقت. مكونات القشطه السميد: نص كوب سميد ناعم.

3 أرباع كوب قشطة.

2 كوب حليب سائل.

1 كوب قطر.

قليل من الفستق وجوز الهند للتزين. طريقه التحضير: إحضار وعاء ووضع به الحليب على نار هادئة حتي يسخن ويصل إلي الغليان. نقوم بوضع سميد بشكل تدريجي حتي يتماسك ولا يشتد. نقوم بوضع الخليط في صينية أو برطمان زجاجي ووضع القشطة على الوجه بعد أن تبرد وزينها بالفستق وجوز الهند. ووضعها في الثلاجة حتي تبرد ونقوم بوضع القطر عند التقديم. مكونات الفواكه بالقشطة والعسل: 1 كوب ونصف البطيخ مقطعة إلي قطع متوسطة.

1 حبة كبيرة مانجو مقطعة إلي قطع متوسطة.

1 كوب ونصف أناناس مقطعة إلي قطع متوسطة.

حبتان كيوي مقطع إلي قطع متوسطة.

نصف كوب فراولة مقطعة إلي قطع متوسطة.

نصف ملعقة صغيرة ماء زهر.

2 ملعقة كبيرة قشطة طازجة.

2 ملعقة كبيرة عسل.

2 ملعقة كبيرة فستق حلبي مطحون. طريقه التحضير: إحضار وعاء عميق ونقوم بوضع الفواكه التي قمنا بقطعها بحذر حتي لا تتفتت. ونقوم بوضع خليط القشطة وماء الزهر في الوعاء. ونقوم بتوزيع الخليط في أطباق التقديم ونقوم بوضع معلقة من القشطة في كل طبق ونقوم بتطينها بالعسل والفستق الحلبي المطحون. مكونات صنع القشطه بالنشا:طريقه التحضير:مكونات صنع القشطة الكثيفة:طريقه التحضير:مكونات القشطه السميد:طريقه التحضير:مكونات الفواكه بالقشطة والعسل:طريقه التحضير:

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