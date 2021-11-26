طريقة عجينة الكريب سر نجاح فطائر الكريب بجميع الحشوات

عجينة الكريب أو فطائر سندوتشات الكريب الرقيقة ملفوفة حول الحشو من أفضل أنواع المعجنات التي يمكن أن تحشو باشهى المأكولات المختلفة، ويعد الكريب من الأكلات الشهيرة والشهية المحبوبة للجميع وانتشرت في الدول الغربية منها إلى الدول العربية وتعد بكثرة في المطاعم الشعبية، كما يتميز الكريب بأنه سهل تحضير وسريع ولا يحتاج إلى وقت أو جهد في تحضيره ويعتمد في وجبات الغداء الرئيسية، ويذكر أيضا بأن الكريب نوع من أنواع الأطباق الفرنسية الذي يتكون من فطائر رقيقة بها حشوات لذيذة، يمكن أن يصنع الكريب حادق أو حلو، فتابعوا معنا طريقة عمل عجينة كريب فطائر رقيقة محشوة. عجينة كريب بأسرار نجاحها مثل المحلات أحضري عدد 2 بيض بحرارة المطبخ. كوب من حليب. كوب من الماء. ملعقة كبيرة من الزيت. ملعقة صغيرة خل أبيض. ربع ملعقة صغيرة ملح. عدد 2 ملعقة صغيرة سكر. عدد 2 كوب من دقيق. مكونات حشو كريب بالدجاج عدد 3 ملاعق كبيرة زيت. بصلة كبيرة مقطعة إلى شرائح. نصف كيلو من دجاج مسلوق. ثمرة من فلفل أخضر. شرائح من زيتون مخلي من نواة. ربع ملعقة صغيرة ملح. ملعقة صغيرة بهارات دجاج. خطوات تحضير عجينة الكريب في الخلاط في بداية الأمر يتم وضع بيض داخل الخلاط ويوضع عليه حليب سائل مع بيض والزيت ويخفق مكونات مع بعضها بوعاء خلاط حتى تختفي بيض.

يوضع عليهم كوب ماء مع خفق مستمر، ثم نضع عليهم ملعقة صغيرة من الخل حتى تختفي رائحة الزفارة للبيض وخفق بالمضرب كهربائي أو يدوي.

بعد خفق مكونات معا يضاف عليها الملح، ومع السكر وتخلط مكونات معا وتخفق جيدا.

ثم يضاف دقيق بشكل تدريجي مع خفق حتى يتجانس جيدا وتكون عجينة سائلة قليلا وليست سائلة أو متماسكة تماما.

ثم يصفى المزيج حتى لا يكون عليه أي تكتلات حتى تأكد من أن مزيج من دون كتل.

ثم تدخل العجينة الثلاجة لمدة ساعة ترتاح قبل أن يتم تسويتها، ثم يستخدم مقلاه غير لاصقة وتدهن بالزيت وتترك حتى تسخن قليلا.

وتوضع عجينة الكريب السائل من منتصف المقلاه، وتحرك مقلاه حتى تأخذ عجينة شكل دائري.

تترك لمدة 30 ثانية على نار هادئة أو حتى تنضج في أسفل حتى تأخذ لون ذهبي خفيف، وترفع حلقات كريب من مقلاه.

توضع أقراص فطائر الكريب على طبق وتغطى بقطعة من قماش طرية حتى تستخدم وحشوها بالحشو مفضل. عجينة كريب بأسرار نجاحها مثل المحلاتمكونات حشو كريب بالدجاج الوسوم

عجينة الكريب أو فطائر سندوتشات الكريب الرقيقة ملفوفة حول الحشو من أفضل أنواع المعجنات التي يمكن أن تحشو باشهى المأكولات المختلفة، ويعد الكريب من الأكلات الشهيرة والشهية المحبوبة للجميع وانتشرت في الدول الغربية منها إلى الدول العربية وتعد بكثرة في المطاعم الشعبية، كما يتميز الكريب بأنه سهل تحضير وسريع ولا يحتاج إلى وقت أو جهد في تحضيره ويعتمد في وجبات الغداء الرئيسية، ويذكر أيضا بأن الكريب نوع من أنواع الأطباق الفرنسية الذي يتكون من فطائر رقيقة بها حشوات لذيذة، يمكن أن يصنع الكريب حادق أو حلو، فتابعوا معنا طريقة عمل عجينة كريب فطائر رقيقة محشوة. عجينة كريب بأسرار نجاحها مثل المحلات أحضري عدد 2 بيض بحرارة المطبخ. كوب من حليب. كوب من الماء. ملعقة كبيرة من الزيت. ملعقة صغيرة خل أبيض. ربع ملعقة صغيرة ملح. عدد 2 ملعقة صغيرة سكر. عدد 2 كوب من دقيق. مكونات حشو كريب بالدجاج عدد 3 ملاعق كبيرة زيت. بصلة كبيرة مقطعة إلى شرائح. نصف كيلو من دجاج مسلوق. ثمرة من فلفل أخضر. شرائح من زيتون مخلي من نواة. ربع ملعقة صغيرة ملح. ملعقة صغيرة بهارات دجاج. خطوات تحضير عجينة الكريب في الخلاط في بداية الأمر يتم وضع بيض داخل الخلاط ويوضع عليه حليب سائل مع بيض والزيت ويخفق مكونات مع بعضها بوعاء خلاط حتى تختفي بيض.

يوضع عليهم كوب ماء مع خفق مستمر، ثم نضع عليهم ملعقة صغيرة من الخل حتى تختفي رائحة الزفارة للبيض وخفق بالمضرب كهربائي أو يدوي.

بعد خفق مكونات معا يضاف عليها الملح، ومع السكر وتخلط مكونات معا وتخفق جيدا.

ثم يضاف دقيق بشكل تدريجي مع خفق حتى يتجانس جيدا وتكون عجينة سائلة قليلا وليست سائلة أو متماسكة تماما.

ثم يصفى المزيج حتى لا يكون عليه أي تكتلات حتى تأكد من أن مزيج من دون كتل.

ثم تدخل العجينة الثلاجة لمدة ساعة ترتاح قبل أن يتم تسويتها، ثم يستخدم مقلاه غير لاصقة وتدهن بالزيت وتترك حتى تسخن قليلا.

وتوضع عجينة الكريب السائل من منتصف المقلاه، وتحرك مقلاه حتى تأخذ عجينة شكل دائري.

تترك لمدة 30 ثانية على نار هادئة أو حتى تنضج في أسفل حتى تأخذ لون ذهبي خفيف، وترفع حلقات كريب من مقلاه.

توضع أقراص فطائر الكريب على طبق وتغطى بقطعة من قماش طرية حتى تستخدم وحشوها بالحشو مفضل. عجينة كريب بأسرار نجاحها مثل المحلاتمكونات حشو كريب بالدجاج

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