حضري قرص الجبنة الهشة بطعم لذيذ وقوام طري جداً

قرص الجبنة الهشة، من أشهى المخبوزات التي يمكن تقديمها وتحضيرها بالمنزل، وهي من المعجنات الخفيفة التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة وبساطة، لأنها تتميز بسهولة وسرعة في تحضيرها ومكوناتها بسيطة وتتمتع بمذاق لذيذ ورائع ويمكن أن تقدم كوجبة فطور أو عشاء، كما نجد الكثير من الأمهات يفضل تحضير القرص الطرية بالمنزل، لأنها تحتوي علي عناصر غذائية عديدة وتحتوي على حشوة الجبن اللذيذة، وتتميز بأنها يمكن حشوها بكثير من أنواع الجبن مثل الجبن الأبيض والرومي والشيدر والموتزاريلا وغيرها من الأنواع الأخرى، وهي أيضاً من الوجبات السريعة التي يمكن تقديمها لأطفال المدارس أثناء الدراسة، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل قرص الجبنة الهشة. مكونات عمل قرص الجبنة الهشة مكونات عمل قرص الجبنة الهشة مكونات القرص كالآتي:ـ 1 كيلو دقيق أبيض.

2 ملعقة كبيرة خميرة

2 ملعقة كبيرة سكر.

1 كوب لبن حليب.

نصف كوب زيت.

1 كوب جبنة بيضاء. للوجه صفار بيضة.

ملعقة كبيرة حليب.

سمسم. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير قرص الجبنة الهشة خطوة بخطوة في المنزل وهي كما يلي:- نحضر إناء ونضع به الخميرة والسكر ورشة الملح وقليل من اللبن الدافئ ونقلب جيداً ثم توضع جانباً حتي تتفاعل الخميرة وتكون طبقة على الوجه. ثم نحضر العجان الكهربائي ونضع به الدقيق ثم يضاف إليه خليط الخميرة السابقة، ونقلبهم جيداً ونضع الزيت والحليب تدريجياً مع العجن حتي نحصل على عجينة لينة متماسكة. ثم يتم مسح العجينة بقليل من الزيت ويتم تغطيتها وتركها تختمر في مكان دافئ، بعد أن يختمر العجين ويتضاعف حجمه نقوم بتشكيلها علي شكل كرات متوسطة الحجم. يتم فرد كل كرة قليلاً بالنشابة ثم يتم حشوها بالجبنة ثم نغلقها جيداً، ثم نقوم برص كرات الجبن علي صينية مدهونة بقليل من الزيت ونترك مسافة بين كل عجينة حتي لا تختلط ببعضها. نتركها لمدة نصف ساعة حتي تختمر مرة ثانية، ثم ندهن الوجه بخليط الحليب وصفار البيض، ثم ترش بالسمسم. طريقة التسوية يتم تسوية القرص كالآتي:ـ ندخل القرص فرن ساخن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

ثم تترك داخل الفرن حتي تنضج وتحصل علي اللون الذهبي، نخرجها من الفرن وتترك لكي تبرد.

تقدم بالهنا والشفاء مع المشروبات الساخن أو كوجبة للفطار أو في العشاء. الوسوم

قرص الجبنة الهشة، من أشهى المخبوزات التي يمكن تقديمها وتحضيرها بالمنزل، وهي من المعجنات الخفيفة التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة وبساطة، لأنها تتميز بسهولة وسرعة في تحضيرها ومكوناتها بسيطة وتتمتع بمذاق لذيذ ورائع ويمكن أن تقدم كوجبة فطور أو عشاء، كما نجد الكثير من الأمهات يفضل تحضير القرص الطرية بالمنزل، لأنها تحتوي علي عناصر غذائية عديدة وتحتوي على حشوة الجبن اللذيذة، وتتميز بأنها يمكن حشوها بكثير من أنواع الجبن مثل الجبن الأبيض والرومي والشيدر والموتزاريلا وغيرها من الأنواع الأخرى، وهي أيضاً من الوجبات السريعة التي يمكن تقديمها لأطفال المدارس أثناء الدراسة، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل قرص الجبنة الهشة. مكونات عمل قرص الجبنة الهشة مكونات عمل قرص الجبنة الهشة مكونات القرص كالآتي:ـ 1 كيلو دقيق أبيض.

2 ملعقة كبيرة خميرة

2 ملعقة كبيرة سكر.

1 كوب لبن حليب.

نصف كوب زيت.

1 كوب جبنة بيضاء. للوجه صفار بيضة.

ملعقة كبيرة حليب.

سمسم. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير قرص الجبنة الهشة خطوة بخطوة في المنزل وهي كما يلي:- نحضر إناء ونضع به الخميرة والسكر ورشة الملح وقليل من اللبن الدافئ ونقلب جيداً ثم توضع جانباً حتي تتفاعل الخميرة وتكون طبقة على الوجه. ثم نحضر العجان الكهربائي ونضع به الدقيق ثم يضاف إليه خليط الخميرة السابقة، ونقلبهم جيداً ونضع الزيت والحليب تدريجياً مع العجن حتي نحصل على عجينة لينة متماسكة. ثم يتم مسح العجينة بقليل من الزيت ويتم تغطيتها وتركها تختمر في مكان دافئ، بعد أن يختمر العجين ويتضاعف حجمه نقوم بتشكيلها علي شكل كرات متوسطة الحجم. يتم فرد كل كرة قليلاً بالنشابة ثم يتم حشوها بالجبنة ثم نغلقها جيداً، ثم نقوم برص كرات الجبن علي صينية مدهونة بقليل من الزيت ونترك مسافة بين كل عجينة حتي لا تختلط ببعضها. نتركها لمدة نصف ساعة حتي تختمر مرة ثانية، ثم ندهن الوجه بخليط الحليب وصفار البيض، ثم ترش بالسمسم. طريقة التسوية يتم تسوية القرص كالآتي:ـ ندخل القرص فرن ساخن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

ثم تترك داخل الفرن حتي تنضج وتحصل علي اللون الذهبي، نخرجها من الفرن وتترك لكي تبرد.

تقدم بالهنا والشفاء مع المشروبات الساخن أو كوجبة للفطار أو في العشاء.

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