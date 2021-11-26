طول عمرنا بنخزن الليمون غلط.. مكون سري في مطبخك لتخزين الليمون من السنة للسنة من غير ما يبوظ أو يتغير لونه أو طعمه

طريقة تخزين الليمون من السنة للسنة، هي من النقاط الموضوعية الهامة التي تشغل بال كثير من الناس، حيث أن الليمون يدخل في الكثير من وصفات التجميل والعناية بالبشرة والكريمات والماسكات، كما أنه يدخل في تحضير معظم الأكلات بشكل أساسي، وأيضا يعد من أفضل العصائر المنعشة، ولذلك يعتبر الليمون من أكثر الفاكهة التي يحبها الكبار والصغار، ويتم الاستفادة من الليمون ومن عصيره وقشره بمختلف الطرق، ولذلك يبحث الكثير من الناس عن طريقة صحيحة وصحية لتخزين أكبر كمية من الليمون طوال العام دون أن يفسد أو تخزينه بسبب ارتفاع أسعاره في الأسواق.

طريقة تخزين الليمون من السنة للسنة

يفضل التجار تخزين الليمون في مخازنهم من أجل بيعه بعد فترة في أسواق الخضار طوال السنة، أو تقوم ربة منزل بتخزينه في المنزل بسبب غلاء سعره، ولذلك من أفضل طرق تخزين الليمون ما يلي:

يتم غسل الليمون جيدا، ثم يتم تجفيف الليمون بشكل طبيعي من الماء.

يتم تعقيم برطمانات أو علب زجاجية أو بلاستيكية محكمة الغلق، وأمنة للاستخدام ونظيفة.

يتم لف الليمون في ورق جرائد، ورصه في البرطمانات بشكل منظم، حيث يعمل ورق الجرائد على عدم تعفن الليمون.

يحفظ الليمون بهذه الطريقة في الثلاجة، ويظل محتفظا بفوائده لمدة قد تصل إلى شهر ونصف.

فوائد تناول الليمون

يوجد الكثير من الفوائد الصحية لليمون، حيث أنه يقوم بالعديد من المهام المفيدة التي يحتاج لها الكبار والصغار، ومن أهم فوائده ما يلي: