طريقة عمل السحلب الساخن بالمكسرات بطعم ومذاق لذيذ أحلي مشروب شتوي هتشربيه

يعتبر السحلب من أكثر المشروبات الشتوية التي تعمل على تدفئة الجسم، ومن العادة والمعروف أن في فصل الشتاء يكون فصل السقيع ويحتاج الكثير من الناس بالتدفئة، حيث يلجأون إلي تناول الوجبات الدافئة التي تعمل علي تدفئة الجسم، وكذلك يقومون بشرب المشروبات التي تقوم بتدفئة الجسم مثل المشروبات الشهيرة مثل السحلب والكاكاو التي تعمل تدفئة الجسم جيدا وتحسسنا بالشعور بالدفئ، وتعتبر من أكثر المشروبات التي تحتاج لطريقة خاصة في عملها هي السحلب، حيث يعتبر السحلب من المشروبات التي تحتاج إلى عمل وش وكذلك تحتاج إلى مكسرات لعملها.

ويعتبر السحلب من المشروبات اللذيذة ذات الطعم الخاص والنكهة الجميلة، وتتعدد طرق عمل السحلب، حيث نجد طعم السحلب عند تناوله في الكافيهات يبدو بطعم ونكهة جميلة ورائعة مختلفة عن عملها في المنزل، علي الرغم من أننا لو قومنا بعمل مشروب السحلب في المنزل يقع علينا بتكلفة أقل ويصبح ذات طعم ألذ وأجمل ومضمون علي صحتنا علي عكس تناوله في هذه الكافيهات الخارجية، ولكن يإمكاننا عمل هذا السحلب وبنفس الطعم والنكهة الخارجية بأرخص منها في التكلفة ، لذلك سوف نقدم لكي طريقة عمل السحلب بالمكسرات بطريقة بسيطة وسهلة

طريقة عمل السحلب بالمكسرات

المكونات

كوبان من الحليب السائل.

ثلاث ملاعق كبيرة من السحلب.

ملعقتان كبيرتان من السكر.

ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا.

ربع ملعقة صغيرة من القرفة علي حسب الرغبة.

نحضر قدر متوسط الحجم ونضعه علي النار، ونضع عليهم كوبان من الحليب السائل عليهما ثلاثة ملاعق كبيرة من بودرة السحلب ونقوم بتقليب السحلب مع الحليب حتي لا تتكون أي تكتلات.

بعد تقليب السحلب مع الحليب جيدا، نقوم بإضافة ملعقتان كبيرتان من السكر وملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا ونقلب هذه المكونات جيدا مع بعضها جيدا حتي تمتزج.

ثم قومي بتقليب هذه المكونات في القدر علي نار هادئة، ونقوم بتحريكه جيدا حتي نحصل على قوام كثيف.

بعد الحصول علي هذا القوام الكثيف، وقومي برفع هذا القدر من علي النار.

ثم نقوم بتحضير أكواب، ونصب السحلب في هذه الأكواب، وبعد ذلك نقوم بإضافة الإضافات الأخرى مثل القرفة أو المكسرات حتي يتم تناولها بألذ وأشهي طعم ونكهة.

طريقة التحضير