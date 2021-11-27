طريقة عمل كروكيت القرنبيط بالجبنة بمجموعة من المكونات المتوفرة

- 1/2
- 2/2
طريقة عمل كروكيت القرنبيط بالجبنة بمكونات سهلة وبسيطة، وتعد هذه الوجبة من الوجبات المفيدة التي تتألف من مجموعة من المكونات التي تعد من ضمن العناصر المغذية للجسم، وهذه المكونات هي كالبيض والبقدونس والثوم والقرنبيط والجبنة والتوابل المتنوعة وكل عنصر منها له فوائد معينة، ويتم عملها بعدة طرق مختلفة حيث يمكن حشوها بالجبنة أو بدونها وتقدم بجانب الكاتشب أو المايونيز أو أي شئ آخر، واليوم سوف نعرض على كل مشاهدينا طريقة تحضير كروكيت القرنبيط بالجبنة ومكوناته بالتفصيل.مكونات عمل كروكيت القرنبيط بالجبنة
يتكون كروكيت القرنبيط بالجبنة من مجموعة من المكونات التي تتواجد بكثرة وهذه المكونات كما يلي:-
- ٣ حبات من البيض.
- ٣/٤ كيلو من القرنبيط المقطع.
- ٢ كوب من البقسماط.
- ملعقة صغيرة من الثوم المعمر المفروم.
- نصف كيلو من الجبنة الشيدر المقطعة قطع صغيرة.
- ٣ فصوص من الثوم المفروم.
- كوب من الدقيق.
- ٢ ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم.
- نصف كوب من الجبنة البارميزان المبشورة.
- ٢ ملعقة كبيرة زبدة.
- كوب من الماء.
- ملح على حسب الرغبة.
- نصف ملعقة صغيرة من جوزة الطيب.
- رشة من الفلفل الأسود.
- ملعقة صغيرة من الكمون.
تعد طريقة تحضير الكروكيت من الطرق السهلة التي سوف نتعرف عليها الآن وهي كما يلي:-
- نحضر إناء كبير ونضعه على النار ونضع به الماء والكمون والملح ونتركها حتى تغلي، ثم نضيف عليها القرنبيط ونتركه لمدة ١٠ دقائق حتى ينضج.
- ثم نصفي الماء منه ونضع عليه الزبدة ونهرسه جيداً ونتركه حتى يبرد.
- نضع عليه كوب من البقسماط والجبنة البارميزان وبيضة واحدة والملح والفلفل الأسود والثوم المفروم والمعمر والبقدونس وجوزة الطيب.
- بعد ذلك نعجن هذه المكونات مع بعض جيداً ونشكلها على شكل كور أو أصابع، ونفتحها من المنتصف ونضع بها مكعب من الجبنة الشيدر.
- ثم نضع البيض والبقسماط والدقيق ونتبل كلاً منهم بالملح والفلفل ونضعهم في أطباق منفصلة.
- نغمس كرات القرنبيط في الدقيق ثم البيض ثم البقسماط ونتركها قليلاً.
- نضع كمية من الزيت في مقلاة عميقة ونسخنه جيداً ثم نضع فيه الكرات أو الأصابع المشكلة، ونتركها لمدة ٥ دقائق حتى تأخذ اللون الذهبي.
الوسوم
طريقة عمل كروكيت القرنبيط بالجبنة بمكونات سهلة وبسيطة، وتعد هذه الوجبة من الوجبات المفيدة التي تتألف من مجموعة من المكونات التي تعد من ضمن العناصر المغذية للجسم، وهذه المكونات هي كالبيض والبقدونس والثوم والقرنبيط والجبنة والتوابل المتنوعة وكل عنصر منها له فوائد معينة، ويتم عملها بعدة طرق مختلفة حيث يمكن حشوها بالجبنة أو بدونها وتقدم بجانب الكاتشب أو المايونيز أو أي شئ آخر، واليوم سوف نعرض على كل مشاهدينا طريقة تحضير كروكيت القرنبيط بالجبنة ومكوناته بالتفصيل.مكونات عمل كروكيت القرنبيط بالجبنة
يتكون كروكيت القرنبيط بالجبنة من مجموعة من المكونات التي تتواجد بكثرة وهذه المكونات كما يلي:-
- ٣ حبات من البيض.
- ٣/٤ كيلو من القرنبيط المقطع.
- ٢ كوب من البقسماط.
- ملعقة صغيرة من الثوم المعمر المفروم.
- نصف كيلو من الجبنة الشيدر المقطعة قطع صغيرة.
- ٣ فصوص من الثوم المفروم.
- كوب من الدقيق.
- ٢ ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم.
- نصف كوب من الجبنة البارميزان المبشورة.
- ٢ ملعقة كبيرة زبدة.
- كوب من الماء.
- ملح على حسب الرغبة.
- نصف ملعقة صغيرة من جوزة الطيب.
- رشة من الفلفل الأسود.
- ملعقة صغيرة من الكمون.
تعد طريقة تحضير الكروكيت من الطرق السهلة التي سوف نتعرف عليها الآن وهي كما يلي:-
- نحضر إناء كبير ونضعه على النار ونضع به الماء والكمون والملح ونتركها حتى تغلي، ثم نضيف عليها القرنبيط ونتركه لمدة ١٠ دقائق حتى ينضج.
- ثم نصفي الماء منه ونضع عليه الزبدة ونهرسه جيداً ونتركه حتى يبرد.
- نضع عليه كوب من البقسماط والجبنة البارميزان وبيضة واحدة والملح والفلفل الأسود والثوم المفروم والمعمر والبقدونس وجوزة الطيب.
- بعد ذلك نعجن هذه المكونات مع بعض جيداً ونشكلها على شكل كور أو أصابع، ونفتحها من المنتصف ونضع بها مكعب من الجبنة الشيدر.
- ثم نضع البيض والبقسماط والدقيق ونتبل كلاً منهم بالملح والفلفل ونضعهم في أطباق منفصلة.
- نغمس كرات القرنبيط في الدقيق ثم البيض ثم البقسماط ونتركها قليلاً.
- نضع كمية من الزيت في مقلاة عميقة ونسخنه جيداً ثم نضع فيه الكرات أو الأصابع المشكلة، ونتركها لمدة ٥ دقائق حتى تأخذ اللون الذهبي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل كروكيت القرنبيط بالجبنة بمجموعة من المكونات المتوفرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.