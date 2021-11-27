طريقة عمل كروكيت القرنبيط بالجبنة بمجموعة من المكونات المتوفرة

طريقة عمل كروكيت القرنبيط بالجبنة بمكونات سهلة وبسيطة، وتعد هذه الوجبة من الوجبات المفيدة التي تتألف من مجموعة من المكونات التي تعد من ضمن العناصر المغذية للجسم، وهذه المكونات هي كالبيض والبقدونس والثوم والقرنبيط والجبنة والتوابل المتنوعة وكل عنصر منها له فوائد معينة، ويتم عملها بعدة طرق مختلفة حيث يمكن حشوها بالجبنة أو بدونها وتقدم بجانب الكاتشب أو المايونيز أو أي شئ آخر، واليوم سوف نعرض على كل مشاهدينا طريقة تحضير كروكيت القرنبيط بالجبنة ومكوناته بالتفصيل.

مكونات عمل كروكيت القرنبيط بالجبنة

يتكون كروكيت القرنبيط بالجبنة من مجموعة من المكونات التي تتواجد بكثرة وهذه المكونات كما يلي:-

٣ حبات من البيض.

٣/٤ كيلو من القرنبيط المقطع.

٢ كوب من البقسماط.

ملعقة صغيرة من الثوم المعمر المفروم.

نصف كيلو من الجبنة الشيدر المقطعة قطع صغيرة.

٣ فصوص من الثوم المفروم.

كوب من الدقيق.

٢ ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم.

نصف كوب من الجبنة البارميزان المبشورة.

٢ ملعقة كبيرة زبدة.

كوب من الماء.

ملح على حسب الرغبة.

نصف ملعقة صغيرة من جوزة الطيب.

رشة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الكمون.

طريقة الإعداد والتحضير

تعد طريقة تحضير الكروكيت من الطرق السهلة التي سوف نتعرف عليها الآن وهي كما يلي:-