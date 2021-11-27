لو عايزة تقلي الباذنجان بطريقة صحية ومقرمشة وبدون ما تشرب زيت نهائي اعملي تلك الطريقة

يعتبر الباذنجان من أكثر المقليات التي تعمل علي إمتصاص كمية كبيرة من الزيت، حيث يعتبر هذا الزيت من الأشياء التي تعمل علي تضييع فائدة الباذنجان، ومن المعروف في العادة أن للباذنجان العديد من الفوائد ومنها أنه يعمل على زيادة نسبة الحديد في الجسم وإمداد الجسم بالعديد من الفيتامينات التي يحتاجها في بناء انسجته وعضلاته، لذلك عند قلي الباذنجان في الزيت يعمل هذا الزيت علي تضيع القيمة الغذائية للباذنجان، حيث يعمل علي إسنداد شرايين القلب والإصابة بالإلتهابات شديدة في المعدة والإصابة بالعديد من الجلطات والأزمات القلبية، لذلك تبحث العديد من السيدات عن طريقة صحية لعمل الباذنجان بدون زيت أو يحتوي علي كمية قليله من الزيت. طريقة قلي الباذنجان الصحي طريقة قلي الباذنجان الصحي المكونات أربعة حبات من الباذنجان متوسطة الحجم.

ملعقة صغيرة واحدة من الملح.

ثلاث ملاعق كبيرة من الدقيق.

ثلاث ملاعق كبيرة من البقسماط.

ملعقة صغيرة واحدة من الكمون. طريقة التحضير نقوم أولا بتحضير أربعة حبات من الباذنجان ونقوم بقطع القرون التي توجد علي سطح الباذنجان، ثم نقوم بغسل الباذنجان جيدا بالماء.

ثم نقوم بتقطيع الباذنجان بطريقة صحيحة وهي أن نقوم بتقطيعه بشكل طولي أي بتقطيعه علي شكل شرائح طولية حتي نقوم بغلق المسام الذي يعمل على إمتصاص الزيت.

ثم نقوم بتحضير الخلطة التي تمنع إمتصاص الباذنجان للزيت، وهي خلط ملعقة صغيرة من الملح مع أربعة ملاعق كبيرة من البقسماط وثلاث ملاعق كبيرة من الدقيق و ملعقة واحدة صغيرة من الكمون وخلط هذه المكونات الجافة مع بعضها.

ثم نقوم بوضع هذه الخلطة علي شرائح الباذنجان.

ثم نحضر مقلاة عمية ونضع بها كمية من الزيت ونتركه علي النار حتي يسخن جيدا.

ثم نقوم بوضع شرائح الباذنجان في هذا الزيت حتي يتم قليه ويصل إلى اللون الذهبي المرغوب.

ثم نقوم بتحضير طبق التقديم ونصع به مناديل المطبخ الخالية من أي رائحة، ونقوم برص عليها شرائح الباذنجان المقلية، حيث تعمل هذه المناديل علي شفط كمية كبيرة من الزيت.

ثم نقوم بتناولها بطعم ومذاق رائع وصحي وخفيف علي القلب. طريقة التحضير الوسوم

يعتبر الباذنجان من أكثر المقليات التي تعمل علي إمتصاص كمية كبيرة من الزيت، حيث يعتبر هذا الزيت من الأشياء التي تعمل علي تضييع فائدة الباذنجان، ومن المعروف في العادة أن للباذنجان العديد من الفوائد ومنها أنه يعمل على زيادة نسبة الحديد في الجسم وإمداد الجسم بالعديد من الفيتامينات التي يحتاجها في بناء انسجته وعضلاته، لذلك عند قلي الباذنجان في الزيت يعمل هذا الزيت علي تضيع القيمة الغذائية للباذنجان، حيث يعمل علي إسنداد شرايين القلب والإصابة بالإلتهابات شديدة في المعدة والإصابة بالعديد من الجلطات والأزمات القلبية، لذلك تبحث العديد من السيدات عن طريقة صحية لعمل الباذنجان بدون زيت أو يحتوي علي كمية قليله من الزيت. طريقة قلي الباذنجان الصحي طريقة قلي الباذنجان الصحي المكونات أربعة حبات من الباذنجان متوسطة الحجم.

ملعقة صغيرة واحدة من الملح.

ثلاث ملاعق كبيرة من الدقيق.

ثلاث ملاعق كبيرة من البقسماط.

ملعقة صغيرة واحدة من الكمون. طريقة التحضير نقوم أولا بتحضير أربعة حبات من الباذنجان ونقوم بقطع القرون التي توجد علي سطح الباذنجان، ثم نقوم بغسل الباذنجان جيدا بالماء.

ثم نقوم بتقطيع الباذنجان بطريقة صحيحة وهي أن نقوم بتقطيعه بشكل طولي أي بتقطيعه علي شكل شرائح طولية حتي نقوم بغلق المسام الذي يعمل على إمتصاص الزيت.

ثم نقوم بتحضير الخلطة التي تمنع إمتصاص الباذنجان للزيت، وهي خلط ملعقة صغيرة من الملح مع أربعة ملاعق كبيرة من البقسماط وثلاث ملاعق كبيرة من الدقيق و ملعقة واحدة صغيرة من الكمون وخلط هذه المكونات الجافة مع بعضها.

ثم نقوم بوضع هذه الخلطة علي شرائح الباذنجان.

ثم نحضر مقلاة عمية ونضع بها كمية من الزيت ونتركه علي النار حتي يسخن جيدا.

ثم نقوم بوضع شرائح الباذنجان في هذا الزيت حتي يتم قليه ويصل إلى اللون الذهبي المرغوب.

ثم نقوم بتحضير طبق التقديم ونصع به مناديل المطبخ الخالية من أي رائحة، ونقوم برص عليها شرائح الباذنجان المقلية، حيث تعمل هذه المناديل علي شفط كمية كبيرة من الزيت.

ثم نقوم بتناولها بطعم ومذاق رائع وصحي وخفيف علي القلب. طريقة التحضير

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لو عايزة تقلي الباذنجان بطريقة صحية ومقرمشة وبدون ما تشرب زيت نهائي اعملي تلك الطريقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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