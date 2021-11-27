بديل المكياج بملعقة نشا اعملي كريم أساس طبيعي لتفتيح البشره وتوحيد لونها

بديل المكياج بملعقة نشا اعملي كريم أساس طبيعي، البشرة البيضاء هي ما يميز كل فتاة وتبحث عنه لتظهر جمالها، وتستخدم مستحضرات التجميل باهظة الثمن لكي تفتح لون بشرتها، وتساعدها في إخفاء عيوب البشرة وتوحيد لونها، ومن أكثر المستحضرات استخدام كريم الأساس، فيبحثون عن كريم أساس بمكونات طبيعية يخفي البقع الداكنة في الوجه ويجعل البشرة جميلة وجذابة بمكونات طبيعية بسيطة التكلفة.

بديل المكياج بملعقة نشا اعملي كريم أساس طبيعي

المكونات

فنجان من زبدة الشيا.

ملعقة من القهوة.

ملعقة من القرفة المطحونة.

قطرات من اللوشن.

طريقة التحضير والاستخدام

قومي بخلط جميع المكونات بشكل جيد، حتي تتجانس مع بعضهم وأضيفي بعض القطرات من اللوشن، واستمري في تقليب المكونات حتي تحصلين على قوام كريمي وعلى درجة اللون المناسبة لبشرتك، فإذا كنتي ترغبين في درجة غامقة أضيفي القرفة، واحضري علية نظيفة واحفظي فيها الكريم وضعية في الثلاجة لحين الرغبة في استخدامه، وستلاحظين الفرق في توحيد لون بشرتك عند استخدامه.

بديل المكياج بملعقة نشا اعملي كريم أساس طبيعي لتفتيح البشره

المكونات

ربع كوب صغير من النشا.

ربع ملعقة من الجنزبيل المطحون .

4 ملاعق من الكاكاو.

ملعقة صغيرة من القرفة.

قطرات من فيتامين e.

10 قطرات من زيت اللافندر.

طريقة التحضير والاستخدام

قومي بإحضار وعاء ووضع النشا والجنزبيل والكاكاو والقرفة، ثم أضيفي قطرات فيتامينe وقطرات زيت اللافندر، عليك تقليب المكونات جيداً مع بعضهم البعض، حتي تحصلين على قوام كريمي سميك، عليك تجربة الكريم للتأكد من قوامة ومن درجة اللون إذا كانت مناسبة لبشرتك، ثم عليك إحضار زجاجة محكمة الغلق ووضع كريم الأساس بها، وسيكون جاهز للاستخدام في أي وقت ترغبين فيه.

وصفات طبيعيه بديله للمكياج لعمل كريم أساس طبيعي

المكونات

4 ملاعق من النشا.

ملعقة من القرفة.

3 ملاعق كبيرة من الشوفان.

ملعقة من جوز الطيب.

3 كبسولات من فيتامين e.

ملعقة من زيت الجوجوبا.

طريقة التحضير والاستخدام

قومي بإحضار وعاء ووضع جميع المكونات، وخلطهم جيداً مع بعضهم حتي تحصلين على قوام كريمي، قومي بحفظ كريم الأساس في زجاجة ووضعة في الثلاجة لحين استخدامه، وبذلك تكوني قد حصلتي على كريم أساس طبيعي لتفتيح البشره.