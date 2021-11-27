استغلي موسم البرتقال وحضري بسكويت البرتقال المقرمش واللذيذ في الخلاط بكل سهولة، بسكويت البرتقال يعتبر من أشهر أنواع البسكويت في المطاعم العربية، لأن له مذاق منعش ولذيذ، ورائحته جذابة، كما يجعل الكبار والصغار يعشقون تناوله، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال وصفات مميزة لبسكويت البرتقال.

تعد مكونات بسكويت البرتقال بسيطة ومتواجدة في كل مطبخ، ومن أهم مكوناته على عصير البرتقال والدقيق وبشر البرتقال، وتتسم خطوات تحضيره بالسهولة ولا يحتاج إلى مجهود ولا وقت، وسنقدم لكم بالتفصيل من خلال السطور التالية مكونات عمل بسكويت البرتقال وخطوات تحضيره.

طريقة عمل بسكويت البرتقال في الخلاط

المقادير

ربع كيلو من الدقيق الأبيض المنخول.

نصف ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

5 جرام من الملح الناعم.

كأس كبير من السكر.

أربع ملاعق صغيرة من قشر البرتقال المبشور.

كأس كبير من الزبدة.

4 ملاعق صغيرة عصير برتقال طازج.

اخلطي الملح مع البيكنج باودر، ومقدار الدقيق جيدا في وعاء متوسط الحجم، ثم اتركيهم جانبا. امزجي قشر البرتقال مع مقدار السكر، ثم اخلطيهم مع الزبدة بواسطة الخلاط الكهربائي، حتى يتكون خليط متجانس. ضيفي عصير البرتقال، وحبات البيض إلى خليط قشر البرتقال، ثم امزجي المكونات مع بعضها البعض حتى يتكون خليط يشبه العجينة. ضعي عجينة البسكويت في وعاء محكم الغلق، ثم ضعيه داخل الثلاجة لمدة 30 دقيقة. اخرجي العجينة، ثم قطعيها إلى دوائر وشكليها حسب الرغبة،ثم ضعي البسكويت في صينية. قومي بإدخال البسكويت فرن ساخن، ثم اتركيه حتى ينضج ويصبح لونه ذهبي. قدمي بسكويت البرتقال مع المشروبات الساخنة.

طريقة تحضير بسكويت البرتقالطريقة عمل بسكويت البرتقال بالنشادر

المقادير

600 جرام من الدقيق.

230 جرام من السكر.

كأس صغير من الزبدة.

50 جرام زيت ذرة.

بيضة صغيرة الحجم.

نصف ملعقة كبيرة من النشادر.

7 جرام من الملح.

ربع ملعقة كبيرة بيكنج باودر.

2 ملعقة صغيرة بشر برتقال.

50 جرام عصير برتقال.

رشة من الفانيلا.

اخفقي السكر مع زيت الذرة، ومقدار الزبدة جيدا، بواسطة الخلاط الكهربائي، ثم ضيفي إليهم الفانيلا، والبيض، ثم اخفقي المكونات مرة أخرى. ضيفي بشر البرتقال، والنشادر، وعصير البرتقال، وباقي المكونات إلى خليط السكر، ثم امزجي المكونات لمدة كافية حتى يتكون لديك خليط يشبه العجينة. قومي بتشكيل البسكويت حسب الرغبة، ثم رصيه في قالب حراري، ثم ضعيه في فرن ساخن على درجة حرارة متوسطة. بعد ذلك اتركيه لمدة ثلث ساعة حتى بنضج، ويصبح بسكويت البرتقال بالنشادر جاهز للتقديم.

طريقة تحضير بسكويت البرتقال بالنشادر