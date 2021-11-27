خطوات عمل شوربة العدس فى المنزل بطريقة شهية مثل المطاعم

يعتبر العدس من اشهر الشورب المعروفه في فصل الشتاء، فهي تعمل علي تدفئة الجسم من برد الشتاء، حيث تعد شوربة العدس مصدر للألياف الغذائية ومصدر للحديد، كما انه مفيد لصحه القلب لاحتواءه علي حمض الفوليك والماغنسيوم، كما انه مصدر للبروتين النباتي، كما إن شوربة العدس وجبه متكامله لاحتوائها علي البروتين والألياف والمعادن،ويسميها البعض بأنها لحمه الفقراء وذلك لأن سعر حبوب العدس في متناول الجميع، كما يمكن تناولها أثناء اتباع الأنظمة الغذائية لاحتواءه علي سعرات حراريه قليله . طريقه عمل شوربة العدس طريقه عمل شوربة العدس المكوّنات كوب عدس

2 طماطم

بصله

حبة بطاطس

جزرة

8 فصوص ثوم الخطوات نضع في حله العدس البصل والثوم والجزر والطماطم والبطاطس مع كوبين من الماء

ونضعه على النار حتى يستوي ونقوم بضربهم في الخلاط، ثم نصفيه

نضعه على نار هادئة ونضيف كوب ماء و٤فصوص من ثوم مهروس ونحمره ونضع الثوم عليها، ثم أستمتعي بأشهي طبق شوربة عدس.

وبالهناء والشفاء. فوائد العدس يحتوى العدس الأصفر على بعض الفيتامينات التي تعمل على انخفاض مستوى الكولسترول فى الدم ، كما انه يعمل على خفض نسبة الإصابة بالسكتة الدماغية عن طريق تنظيف الشرايين وحمايته من الأمراض.

أثبتت بعض الدراسات والأبحاث أن تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل العدس يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب لأنها تحتوى على نسبة كبيرة من حمض الفوليك والمغنسيوم، ويعمل على تحسين تدفق الدم والأكسجين.

نظرا لاحتوائه على كمية كبيرة من الألياف الغذائية الهامة لصحة الجسم ، فأنه يعمل على تعزيز صحة الجهاز الهضمي وعلاج الاضطرابات الهضمية، مثل الإمساك والمغص والقولون العصبي.

يعمل على ضبط مستوى السكر في الدم لذلك ينصح دائما مرضى السكر بتناول العدس الأصفر باستمرار.

يمد الجسم بالطاقة والحيوية، وذلك بسبب احتوائه على الألياف والكربوهيدرات والفيتامينات الاخرى.

يحافظ على نمو الجسم بشكل صحي كما انه يعزز صحة العضلات والعظام ويقي من التهاب المفاصل وهشاشة العظام.

يعمل على تقوية الجهاز العصبي وحمايته من الجلطات والمشاكل الصحية التي يتعرض لها.

يعمل على تسكين ألم الرأس، والتخلص من الصداع والأرق.

يحتوى العدس الأصفر على نسبة عالية من فيتامين أ الذي يعمل على تعزيز صحة العيون وحمايتها من المشاكل والمحافظة على الصحة.

المحافظة على صحة الأسنان ووقايتها من التسوس والتهابات اللثة.

أثبتت الأبحاث والدراسات ان الإكثار من تناول العدس يعمل على علاج فقر الدم والتخلص من الأنيميا.

العدس على الشعور بالشبع ، لذلك فهو مفيد لمرضى السمنة ويساعد على انقاص الوزن والتخلص من الدهون الزائدة.

يحد من خطر الإصابة بالأمراض السرطانية المختلفة مثل سرطان القولون والبروستاتا والثدي وغيرها.

نظرا لاحتوائه على كمية كبيرة من الفيتامينات فأنه يعمل على تعزيز صحة البشرة ووقايتها من الجفاف والبقع الداكنة ، كما انه يحد من ظهور علامات الشيخوخة المبكرة مثل التجاعيد. الخطواتفوائد العدس الوسوم

يعتبر العدس من اشهر الشورب المعروفه في فصل الشتاء، فهي تعمل علي تدفئة الجسم من برد الشتاء، حيث تعد شوربة العدس مصدر للألياف الغذائية ومصدر للحديد، كما انه مفيد لصحه القلب لاحتواءه علي حمض الفوليك والماغنسيوم، كما انه مصدر للبروتين النباتي، كما إن شوربة العدس وجبه متكامله لاحتوائها علي البروتين والألياف والمعادن،ويسميها البعض بأنها لحمه الفقراء وذلك لأن سعر حبوب العدس في متناول الجميع، كما يمكن تناولها أثناء اتباع الأنظمة الغذائية لاحتواءه علي سعرات حراريه قليله . طريقه عمل شوربة العدس طريقه عمل شوربة العدس المكوّنات كوب عدس

2 طماطم

بصله

حبة بطاطس

جزرة

8 فصوص ثوم الخطوات نضع في حله العدس البصل والثوم والجزر والطماطم والبطاطس مع كوبين من الماء

ونضعه على النار حتى يستوي ونقوم بضربهم في الخلاط، ثم نصفيه

نضعه على نار هادئة ونضيف كوب ماء و٤فصوص من ثوم مهروس ونحمره ونضع الثوم عليها، ثم أستمتعي بأشهي طبق شوربة عدس.

وبالهناء والشفاء. فوائد العدس يحتوى العدس الأصفر على بعض الفيتامينات التي تعمل على انخفاض مستوى الكولسترول فى الدم ، كما انه يعمل على خفض نسبة الإصابة بالسكتة الدماغية عن طريق تنظيف الشرايين وحمايته من الأمراض.

أثبتت بعض الدراسات والأبحاث أن تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل العدس يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب لأنها تحتوى على نسبة كبيرة من حمض الفوليك والمغنسيوم، ويعمل على تحسين تدفق الدم والأكسجين.

نظرا لاحتوائه على كمية كبيرة من الألياف الغذائية الهامة لصحة الجسم ، فأنه يعمل على تعزيز صحة الجهاز الهضمي وعلاج الاضطرابات الهضمية، مثل الإمساك والمغص والقولون العصبي.

يعمل على ضبط مستوى السكر في الدم لذلك ينصح دائما مرضى السكر بتناول العدس الأصفر باستمرار.

يمد الجسم بالطاقة والحيوية، وذلك بسبب احتوائه على الألياف والكربوهيدرات والفيتامينات الاخرى.

يحافظ على نمو الجسم بشكل صحي كما انه يعزز صحة العضلات والعظام ويقي من التهاب المفاصل وهشاشة العظام.

يعمل على تقوية الجهاز العصبي وحمايته من الجلطات والمشاكل الصحية التي يتعرض لها.

يعمل على تسكين ألم الرأس، والتخلص من الصداع والأرق.

يحتوى العدس الأصفر على نسبة عالية من فيتامين أ الذي يعمل على تعزيز صحة العيون وحمايتها من المشاكل والمحافظة على الصحة.

المحافظة على صحة الأسنان ووقايتها من التسوس والتهابات اللثة.

أثبتت الأبحاث والدراسات ان الإكثار من تناول العدس يعمل على علاج فقر الدم والتخلص من الأنيميا.

العدس على الشعور بالشبع ، لذلك فهو مفيد لمرضى السمنة ويساعد على انقاص الوزن والتخلص من الدهون الزائدة.

يحد من خطر الإصابة بالأمراض السرطانية المختلفة مثل سرطان القولون والبروستاتا والثدي وغيرها.

نظرا لاحتوائه على كمية كبيرة من الفيتامينات فأنه يعمل على تعزيز صحة البشرة ووقايتها من الجفاف والبقع الداكنة ، كما انه يحد من ظهور علامات الشيخوخة المبكرة مثل التجاعيد. الخطواتفوائد العدس

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خطوات عمل شوربة العدس فى المنزل بطريقة شهية مثل المطاعم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.