بتتبيلة سرية طريقة عمل المندي السعودي بطعم ومذاق لذيذ على طريقة المطاعم السعودية

المندي من الوجبات اللذيذة التي تشتهر في دول الخليج بمذاقها اللذيذ ثم اشتهرت في الوطن العربي اجمع، وهي من الأطباق الشهية جدا ويحبها الجميع واصبحت طبق رئيسي على موائد الطعام وفى المناسبات والافراح، وكثير من النساء يجدون بها صعوبة في عمل المندي لأنها بها اسرار يجب أن نعرفها حتي تصبح مثل المطاعم، والمندى له طرق عديدة وبأفكار كثيرة مثل المندى بالفراخ والمندي باللحم، في هذا المقال نتناول طريقتين المندى بالفراخ العادي والمندي باللحم والفحم مثل المطاعم وبطريقة سهلة وبسيطة وغير مرهقة.

طريقة عمل المندى الفراخ السعودي

المندي السعودي من الأطباق المعروفة في السعودية وفي الآونة الأخيرة انتشر بكثرة في جميع الدول العربية وهو يتميز بطعمه الشهي لأنه يحتوي على أنواع كثيرة من التوابل، وهو من الوجبات الدسمة وغني بعناصر غذائية كثيرة هامة لصحة لجسم الإنسان ومنها فيتامين أ والبوتاسيوم والفسفور والصوديوم ولزيادة القيمة الغذائية يمكنك وضع القليل من المكسرات على الوجه.

المكونات:

دجاجة كاملة.

صلصة طماطم.

معلقة كبيرة ونصف بهارات سعودي.

2 معلقة ونصف كركم.

معلقة كبيرة ونصف زعفران.

ربع معلقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة كبيرة فلفل اسود.

2 معلقة كبيرة طماطم مفرومه .

4 كوب ارز حبة طويلة.

2 بصل مفروم .

2 معلقة كبيرة زيت.

2 معلقة صغيرة هيل .

معلقة كبيرة بهارات سعودي للأرز.

نصف معلقة صغيرة ملح للأرز.

ربع معلقة صغيرة فلفل اسود.

معلقة كبيرة صلصة طماطم.

طريقة التحضير :

أولا نضع في وعاء كبير الطماطم والبهارات السعودي والملح والفلفل والكركم والزعفران والصلصة قلبيهم جيدا.

ثم نضع الخليط على الفرخة كامله وندهنها بالخليط ونوزعها في الفرخة كامله.

ثم ضعي الزيت في وعاء ويوضع على النار، وعندما يسخن الزيت نضيف البصل ونقلبهم حتى يذبل .

ثم نضيف الملح والفلفل والبهارات السعودي والهيل وصلصة الطماطم.

ثم نضيف 4 أكواب ماء، ونضيف الارز ونقلبهم حتى يصبحوا مزيج.

ثم نقوم بوضع الفرخة المتبل في صينية ونقوم بتغليفها بورق سلوفان ونضعها في الفرن على درجة حرارة 220 لمدة ساعه ونصف أو ساعة .

عند التسوية نضع الارز في طبق كبير ونفرده ثم نقوم بوضع الفرخة عند تسويتها على الارز .

ثم يقدم ساخنا .

طريقة عمل المندى اللحم السعودي

المكونات :

1كيلو لحم

3 كوب ارز بسمتي.

معلقة صغيرة كركم.

معلقة كبيرة كارى .

2 معلقة صغيرة بهارات سعودي.

معلقة صغيرة هيل.

نص معلقة صغيرة شطة.

2 حبة بصل .

2 حبة فلفل اخضر.

6 حبات هيل للحم.

معلقة كبيرة زيت.

معلقة كبيرة زنجبيل .

نص معلقة كبيرة فلفل اسود صحيح.

2 ورق غار .

6 حبات قرنفل.

عود قرفة .

نص معلقة كبيرة ملح .

2 فص ثوم .

نص معلقة خ زعفران .

نص معلقة صغيرة ماء ورد.

طريقة التحضير: