بعجينة هشة وطرية طريقة عمل الكرواسون بالشوكولاتة بمكونات غير مكلفة وطعم حكاية

الكرواسون من أشهى المخبوزات المشهورة في العالم والتي تعود أصولها إلي فرنسا لأنهم أبدعوا في صناعتها، حيث أنه يحبها كثير من الاشخاص سواء اطفال او كبار، ويتعدد ويختلف حشواته بالجبنة أو الشوكولاتة أو جبنة رومي او جبنة شيدر أو بالمربي، ويحتار النساء كل صباح في الفطار للأطفال والكبار والكرواسون أسهل وجبة فطار، نظراً لأنه غنى بالبروتينات والسعرات الحرارية والكربوهيدرات التي تفيد الجسم وتمده بالطاقة، والكثير من النساء يحبون أن يصنعوا الكرواسون للمدارس والأطفال بالحشوات المختلفة والعديدة لأنه له مذاق لذيذ وسهل تحضيره، حيث الكرواسون عند خبزه تفوح رائحته في أرجاء البيت ويصبح له رائحة ذكية وجميلة جداً وخصوصاً في الشتاء يقدم ساخناً لأفراد العائلة والاصدقاء، وفي هذا المقال نتعرف علي طريقة عمل الكرواسون بالشوكولاتة.

طريقة عمل الكرواسون بالشوكولاتة

المعجنات أو المخبوزات من الأكلات التي يزداد الطلب عليها وبخاصة عند دخول فصل الشتاء، فيفضل الكثيرين تناولها وهي ساخنة لتعطي الجسم الدفء والحرارة اللازمة، هذا بجانب أنها مغذية بشكل كبير لاحتوائها على مكونات وعناصر هامة، ويمكن تحضيرها في المنزل وتناولها مع الشاي أو القهوة حسب الرغبة، لنتعرف عبر السطور التالية عن طريقة عمل الكرواسون بالشوكولاتة.

المقادير:

٣كوب من الدقيق.

معلقة كبيرة من السكر .

١ بيضة.

رشة ملح.

كوب حليب دافئ.

معلقة كبيرة من الخميرة.

كوب من الزبدة .

معلقة صغيرة فانيليا.

بيضة للدهن .

اولاً نقوم بإذابة الخميرة مع معلقة السكر في كوب حليب دافئ، ثم نغطيها ونتركها حتي تختمر لمدة ربع ساعة.

وبعد ذلك نقوم بوضع الدقيق ورشة الملح في وعاء كبير، ثم نحفر حفرة بها ونضع البيضة ثم نخفقها بالفانيليا.

ثم نقلبها وبعد ذلك ننزل بالحليب الدافئ ونعجن جيد حتي تتجانس.

ثم نقوم بتغطيتها ونتركها تختمر لمدة ربع ساعة.

وبعد ذلك نقوم بفرد العجين علي الرخامة مع ملاحظة رش دقيق قبل الفرد حتى لا تلتصق .

وبعد ذلك نقوم بالفرد علي شكل مستطيل ثم نقوم بالقطاعة علي شكل مثلثات.

ثم نقوم بلف كل مثلث علي شكل رول وقبل اللف نحشيها بالشوكولاتة.

ثم نضع الكرواسون بالصينية مدهونة بالزبدة ونتركها تختمر ثم نقوم بوضع بيضة في إناء ونخفقها بالفانيليا ونقوم بدهن الكرواسون .

ثم نتركها تختمر لمدة عشر دقائق، وبعد ذلك نقوم بإدخالها في الفرن على درجة حرارة عالية .

يجب أن يكون درجة الحرارة عالية 220 درجة .

ونتركها بالفرن 20 دقيقة، ثم نقوم بإخراجها ونرشها بالماء ونتركها تبرد.

وتقدم باردة بجانبها فنجان قهوة او كوب شاي بالهنا والشفا

طريقة التحضير