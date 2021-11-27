مكون رهيب لتبييض وتقشير اليدين والرجلين وإزالة الأسمرار والجلد الميت في 5 دقائق

دائما تتجه اغلبية الفتيات الي استعمال الاشياء التي تعمل علي تبييض اليدين والرجلين سواء كانت مفيدة او ضارة، وهذا بالفعل غير صحيح لانه يؤثر تاثير سلبي علي الجلد فمن اكثر الاستخدامات التي تعمل تؤثر سلبي علي الجلد هي الكريمات واستخدام الليزر فهما من اخطر الاشياء التي يمكن استعمالها، لان الكريمات تحتوي مواد كيميائية ضارة تتسبب في وجود التهابات او حساسية بالجلد وكذلك يوجد عدد كبير من الفتيات يقومون باستخدام الليزر لتبييض اليدين والرجلين، فهو يعمل علي التبييض والوصول الي النتيجة المطلوبة ولكن مع مرور الوقت قد يصيب الجلد ببعض الامراض الخطيرة والتي يصعب علاجها.

لذلك من الافضل ان تستخدمين الشئ الامن والصحي وهي الوصفات الطبيعية التي تحتوي جميع مكوناتها علي مواد طبيعية لا تضر الجلد ولكن تعطيعه النتيجة المطلوبة، وهذه الوصفات تعمل علي تقشير خلايا الجلد الميت المتراكم الذي يجعل لون اليدين والرجلين باللون الغامق او باللون الاسمر، ولهذ الامر سوف نقدم اليكي الوصفة السريعة والفعالة والسحرية لتبييض هذه المناطق في خلال عدة ايام فقط بمعني ان نتيجة هذه الوصفة تظهر بعد اسبوع تقريبا من استخدامها.

مكونات وصفة طبيعية سريعة لتبييض اليدين والرجلين

المكونات المطلوبة:

اربع ملاعق كبيرة من الزبادي.

اربع ملاعق كبيرة من ماء الورد.

ملعقة صغيرة من الجليسرين.

قومي بتجهيز اناء مناسب وضعي به اربع ملاعق كبيرة من الزبادي ونضيف اليها اربع ملاعق كبيرة من ماء الورد، ثم نضيف اليهم ملعقة صغيرة من الجليسرين.

ثم قومي بخلط جميع المكونات مع بعضها جيدا لكي تحصلي علي قوام سميك ومتماسك.

وبعد ذلك قومي بوضع هذه الوصفة علي اليدين والرجلين، ثم يتم وضعها علي هذه المناطق من خلال التدليك عليها برفق لمدة خمس دقائق، وبعد ذلك يتم تركها لمدة ليلة كاملة وفي اليوم التالي قومي بغسل اليدين والرجلين جيدا بالماء، ثم يتم استخدام كريم مرطب علي هذه المناطق.

وتكرر هذه الوصفة ثلاث مرات في الاسبوع ولابد من استخدامها ليلا حتي تعطينا النتيجة المطلوبة.

طريقة عمل وصفة طبيعية سريعة لتبييض اليدين والرجلين