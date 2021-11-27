معجزة ملعقة القرنفل لتكثيف وتطويل الشعر وعلاج الهيشان والقشرة وإزالة الشيب المبكر نهائياً

يعد القرنفل من اهم الاشياء الطبيعية التي لها فوائد كثيرة علي الشعر حيث ان الاهتمام والعناية بالشعر من اكثر الاشياء التي تسعي اليها جميع الفتيات، لذلك يقومون بالبحث عن اقوي المكونات الطبيعية التي تفيد الشعر وتحافظ عليه فوجدت ان استخدام القرنفل او زيت القرنفل اجمل الاستخدامات الطبيعية والتي لها تاثير ايجابي علي الشعر وغير ذلك يساعد ايضا علي علاج الشعر من اي مشاكل يتعرض اليها، وان القرنفل يكون مناسب لجميع انواع الشعر سواء كان جاف او ناعم او خشن او مجعد.

فمن اهم فوائد القرنفل للشعر هي ان عند استخدام القرنفل في الشعر فانه يعمل علي تنشيط الدورة الدموية في فروة الراس مما يؤدي هذا الي زيادة نمو الشعر فبالتالي يحدث تكثيف للشعر، وعند حدوث اي تهيج او حساسية بفروة الراس يمكن استعمال القرنفل لانه يعالج هذا التهيج، ويستخدم ايضا كعلاج للقشرة التي تظهر بكثرة في فصل الشتاء فهو يقضي عليها تماما.

كمية مناسبة من القرنفل او زيت القرنفل.

كمية مناسبة من زيت جوز الهند.

كمية مناسبة من زيت الزيتون.

نقوم بتجهيز اناء مناسب ونضع به كمية مناسبة من زيت القرنفل، ثم نضيف اليه كمية مناسبة من كلا من زيت الزيتون وزيت جوز الهند.

ثم يتم مزجهم مع بعض بطريقة جيدة، وقبل وضع هذا المزيج علي الشعر نقوم بغسل الشعر باستخدام الماء الفاتر.

وبعد غسل الشعر وتجفيفة جيدا من الماء نقوم بوضع مزيج الزيوت علي الشعر.

ثم نترك هذا المزيج علي الشعر لمدة ساعة تقريبا، وبعد مرور ساعة من الوقت نقوم بغسل الشعر بالماء الدافئ واستخدام نوع شامبو وبلسم مناسب لنوع الشعر.

ومن الافضل ان تكرر خلطة القرنفل مرتين اسبوعيا للاستفادة من فوائده.

ومن الممكن ان تقومي بوضع وعاء علي النار وبه كوب من الماء وضعي بها كمية من القرنفل وعند الغليان نرفعها من علي النار، ونتركها حتي تبرد ثم يتم وضع ماء القرنفل علي الشعر لمدة ساعة ثم يتم غسل الشعر بالماء الدافئ.

مكونات خلطة القرنفل للشعرطريقة تحضير خلطة القرنفل للشعر