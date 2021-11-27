وداعاً لسواد الركب والأكواع بملعقة واحدة تبييض وتقشير الجلد الميت والأسمرار من الركب والأكواع في دقائق

خلطة تقشير الركب والاكواع من اكثر الخلطات التي يكون عليها بحث كثير من قبل جميع الفتيات والسيدات لان هذه المناطق من اكثر المناطق غامقة اللون بالجسم، ولذلك يجد البعض صعوبة في تفتيحها او تقشيرها حيث توجد خلطات طبيعية او كريمات تستعد علي تقشير الركب والاكواع بطريقة سهلة، ومن الممكن ان تقوم الخلطات الطبيعية بذلك لكن الكريمات لا تعطي نفس النتيجة المرغوبة في الحصول علي تبييض هذه المناطق، فمن خلال البحث وراء افضل الاشياء التي تعمل علي ذلك وجد ان وصفات التقشير الطبيعية من اقوي واسرع الوصفات التي يمكن استعمالها في تقشير هذه المناطق. مكونات وصفة لتقشير الركب والاكواع ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم.

ملعة كبيرة من الحليب السائل.

ملعقة صغيرة من السكر.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون. طريقة تحضير وصفة لتقشير الركب والاكواع يتم تجهيز طبق مناسب لنضع به ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم ثم نضيف اليها ملعقة كبيرة من الحليب السائل، ثم نضع ملعقة صغيرة من السكر واخيرا نضيف ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

وبعد ذلك نقوم بخلط كل هذه المكونات جيدا حتي يتم الحصول علي خليط متماسك.

ثم نبدا بوضع هذا الخليط علي الركب والاكواع ولكن عن طريق التدليك بحركات دائرية ونستمر في التدليك برفق لمدة ثلاث دقائق حتي ان يجف الخليط تماما علي هذه المناطق.

وبعد ذلك نترك الخليط علي الركب والاكواع لمدة ربع ساعة علي الاقل، ثم نقوم بغسلهم باستخدام الماء الدافئ، ومن الضروري استخدام نوع كريم مرطب جيد بعد غسل هذه المناطق وتجفيفها.

ومن الممكن ان نقوم بتقشير الركب والاكواع باستخدام طريقة اخري وهي ان نقوم بتحضير وعاء ونضع في هذا الوعاء ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم المطحون ونضيف اليها ملعقتين كبيرتين من الحليب السائل، ثم نضع ملعقة صغيرة من العسل الابيض، وبعد ذلك نقوم بخلط المكونات جيدا ثم يتم وضعها علي الركب والاكواع بالتدليك برفق لمدة دقيقتين تقريبا ثم نترك الخليط عليها حوالي عشرين دقيقة، ثم نقوم بغسلهم جيدا باستخدام الماء الدافئ، فتكرر وصفة التقشير لمدة اسبوعان. مكونات وصفة لتقشير الركب والاكواعطريقة تحضير وصفة لتقشير الركب والاكواع الوسوم

خلطة تقشير الركب والاكواع من اكثر الخلطات التي يكون عليها بحث كثير من قبل جميع الفتيات والسيدات لان هذه المناطق من اكثر المناطق غامقة اللون بالجسم، ولذلك يجد البعض صعوبة في تفتيحها او تقشيرها حيث توجد خلطات طبيعية او كريمات تستعد علي تقشير الركب والاكواع بطريقة سهلة، ومن الممكن ان تقوم الخلطات الطبيعية بذلك لكن الكريمات لا تعطي نفس النتيجة المرغوبة في الحصول علي تبييض هذه المناطق، فمن خلال البحث وراء افضل الاشياء التي تعمل علي ذلك وجد ان وصفات التقشير الطبيعية من اقوي واسرع الوصفات التي يمكن استعمالها في تقشير هذه المناطق. مكونات وصفة لتقشير الركب والاكواع ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم.

ملعة كبيرة من الحليب السائل.

ملعقة صغيرة من السكر.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون. طريقة تحضير وصفة لتقشير الركب والاكواع يتم تجهيز طبق مناسب لنضع به ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم ثم نضيف اليها ملعقة كبيرة من الحليب السائل، ثم نضع ملعقة صغيرة من السكر واخيرا نضيف ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

وبعد ذلك نقوم بخلط كل هذه المكونات جيدا حتي يتم الحصول علي خليط متماسك.

ثم نبدا بوضع هذا الخليط علي الركب والاكواع ولكن عن طريق التدليك بحركات دائرية ونستمر في التدليك برفق لمدة ثلاث دقائق حتي ان يجف الخليط تماما علي هذه المناطق.

وبعد ذلك نترك الخليط علي الركب والاكواع لمدة ربع ساعة علي الاقل، ثم نقوم بغسلهم باستخدام الماء الدافئ، ومن الضروري استخدام نوع كريم مرطب جيد بعد غسل هذه المناطق وتجفيفها.

ومن الممكن ان نقوم بتقشير الركب والاكواع باستخدام طريقة اخري وهي ان نقوم بتحضير وعاء ونضع في هذا الوعاء ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم المطحون ونضيف اليها ملعقتين كبيرتين من الحليب السائل، ثم نضع ملعقة صغيرة من العسل الابيض، وبعد ذلك نقوم بخلط المكونات جيدا ثم يتم وضعها علي الركب والاكواع بالتدليك برفق لمدة دقيقتين تقريبا ثم نترك الخليط عليها حوالي عشرين دقيقة، ثم نقوم بغسلهم جيدا باستخدام الماء الدافئ، فتكرر وصفة التقشير لمدة اسبوعان. مكونات وصفة لتقشير الركب والاكواعطريقة تحضير وصفة لتقشير الركب والاكواع

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وداعاً لسواد الركب والأكواع بملعقة واحدة تبييض وتقشير الجلد الميت والأسمرار من الركب والأكواع في دقائق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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