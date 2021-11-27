بدون صبغات ضارة طريقة صبغ الحواجب بملعقة حنة في المنزل لحواجب أكثر جاذبية وجميلة

نجد أن مشكلة الفراغات التي تكون في الحواجب مشكلة تؤرق كل فتاة حيث تلجأ إلى العديد من العلاجات التي تكون غير دائمة مثل عمل الميكروبليدينج التي تعمل علي تكثيف الحواجب وملئ الفراغات التي تكون بها، ولكن ذلك حل مؤقت ومكلفة جدا، فتبحث كثير من الفتيات عن حل شبة دائم وغير مكلف وفي نفس الوقت يظهر الحواجب بشكل لائق وصحي. طريقة صبغ الحواجب بالحنة طريقة صبغ الحواجب بالحنة المقادير ملعقة كبيرة من مسحوق الحناء.

كمية مناسبة من الماء الدافئ.

استخدام قطعة من القطن.

إحضار لوشن مرطب.

فرشاة لرسم الحواجب.

أعواد قطنية. طريقة التحضير ناتي بقلم تحديد الحواجب ونرسمها به حتى يتم تحديد شكل الحواجب الذي نريده.

نختار لون الصبغة التي ترغب في رسمها فنجد ٧ناك اللون الأسود واللون الأشقر والبني بنهتاى الليمون المناسب اللون البشرة الأساسية.

نأتي بإناء صغير ونضع به ملعقة كبيرة من مسحوق الحناء ونضيف عليها كمية صغيرة مناسبة من الماء الدافئ ونخلطهم جيدا حتى تتشكل عجينة لينة ونتركها وقت كافي حتي يتم تمسكها حتى لا يتحول لون الحناء إلى لون أخضر مصفر.

استخدم قطعة قطن حتى يتم تنظيف الحواجب بها والتأكد من وجود أي شئ عالق بها حتى تمتص خليط الحناء عند وضعه عليها.

نستخدم اي لوشن مرطب على الحواجب اتاكد من عدم وجود أي شوائب او أتربة عليها.

نضع خلطة الحناء على الحواجب باستخدام الفرشاة رسم الحواجب نمشي على الرسمة التي تم تحديدها من قبل حيث يتم البدء في وضع الحناء من آخر جزء في الحواجب حتي الداخل.

يتم مراجعة رسمة الحاجب والتأكد من ملئ الحواجب كلها بالحناء وتغطيتها تماما.

بعد ذلك نقوم بتخلص من وجود أي زيادات حول الحواجب من الحناء ونقوم باستخدام الأعواد القطنية وقليل من الماء.

نحاول أن نقوم بتخفيف الحناء من الجزء الأمامي من الحواجب حتى تعطي منظر جميل فتكون خفيفة من الامام وكثيفة من الخلف فبعد مايمر خمس دقائق من وضع الحنة نمسح بها بقطعة من القطن المبللة.

نترك الحناء البيولوجي وقت كافي حوالي ثلث ساعة حتى يتم جفافها من على الحواجب ونمسحها بقطعة من القطن المبللة وبعد ذلك وغسلها. طريقة التحضير الوسوم

نجد أن مشكلة الفراغات التي تكون في الحواجب مشكلة تؤرق كل فتاة حيث تلجأ إلى العديد من العلاجات التي تكون غير دائمة مثل عمل الميكروبليدينج التي تعمل علي تكثيف الحواجب وملئ الفراغات التي تكون بها، ولكن ذلك حل مؤقت ومكلفة جدا، فتبحث كثير من الفتيات عن حل شبة دائم وغير مكلف وفي نفس الوقت يظهر الحواجب بشكل لائق وصحي. طريقة صبغ الحواجب بالحنة طريقة صبغ الحواجب بالحنة المقادير ملعقة كبيرة من مسحوق الحناء.

كمية مناسبة من الماء الدافئ.

استخدام قطعة من القطن.

إحضار لوشن مرطب.

فرشاة لرسم الحواجب.

أعواد قطنية. طريقة التحضير ناتي بقلم تحديد الحواجب ونرسمها به حتى يتم تحديد شكل الحواجب الذي نريده.

نختار لون الصبغة التي ترغب في رسمها فنجد ٧ناك اللون الأسود واللون الأشقر والبني بنهتاى الليمون المناسب اللون البشرة الأساسية.

نأتي بإناء صغير ونضع به ملعقة كبيرة من مسحوق الحناء ونضيف عليها كمية صغيرة مناسبة من الماء الدافئ ونخلطهم جيدا حتى تتشكل عجينة لينة ونتركها وقت كافي حتي يتم تمسكها حتى لا يتحول لون الحناء إلى لون أخضر مصفر.

استخدم قطعة قطن حتى يتم تنظيف الحواجب بها والتأكد من وجود أي شئ عالق بها حتى تمتص خليط الحناء عند وضعه عليها.

نستخدم اي لوشن مرطب على الحواجب اتاكد من عدم وجود أي شوائب او أتربة عليها.

نضع خلطة الحناء على الحواجب باستخدام الفرشاة رسم الحواجب نمشي على الرسمة التي تم تحديدها من قبل حيث يتم البدء في وضع الحناء من آخر جزء في الحواجب حتي الداخل.

يتم مراجعة رسمة الحاجب والتأكد من ملئ الحواجب كلها بالحناء وتغطيتها تماما.

بعد ذلك نقوم بتخلص من وجود أي زيادات حول الحواجب من الحناء ونقوم باستخدام الأعواد القطنية وقليل من الماء.

نحاول أن نقوم بتخفيف الحناء من الجزء الأمامي من الحواجب حتى تعطي منظر جميل فتكون خفيفة من الامام وكثيفة من الخلف فبعد مايمر خمس دقائق من وضع الحنة نمسح بها بقطعة من القطن المبللة.

نترك الحناء البيولوجي وقت كافي حوالي ثلث ساعة حتى يتم جفافها من على الحواجب ونمسحها بقطعة من القطن المبللة وبعد ذلك وغسلها. طريقة التحضير

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