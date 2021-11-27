“فكرة جهنمية” لتفصيص الرمان بسرعة البرق 5 كيلو في 10 دقايق فقط جربيها

“فكرة جهنمية” لتفصيص الرمان بسرعة البرق 5 كيلو في 10 دقايقالرمان من الفواكه التي تحتوي على عناصر المفيدة لجسم الإنسان ، كما أن الرمان فاكهة رائعة ولذيذة له فوائد صحية عديدة بالإضافة إلى قيمته الغذائية ، فهو غني بالفيتامينات ج ـ الألياف ومضادات الأكسدة ويساعد في علاج التهاب الجلد وعلاج حب الشباب والبقع الداكنة في البشرة، كما أن الرمان مفيد للشعر و يقلل الالتهاب في الأمعاء ويحسن الهضم ، ويمكن أن تساعد هذه الفاكهة أيضًا النساء في التغلب على الاكتئاب أثناء الحيض كما أن فاكهة الرمان مفيدة للرجال حيث تساعد في تحسين الصحة الجنسية للرجال والحماية من سرطان البروستاتا ومرض الزهايمر.

لكن قد يعاني البعض من عدم القدرة على تقطيع الرمان بشكل صحيح ، يعاني الكثير أثناء عملية التقشير لأن بذور الرمان تلتصق بالجلد. ولذلك نعرض لكم من خلال السطو التالية الطريقة البسيطة والسريعة للحصول على جميع بذور الرمان دون إتلاف أو إفساد لثمرة الرمان و عليكم إتباع الخطوات التالية:

استخدم سكينًا لتقطيع الجزء العلوي والسفلي من ثمرة الرمان مثل تقشير فاكهة البرتقال.

نحدد القشرة الخارجية للرمان بسكين على طول الجوانب البيضاء من داخل الثمرة حتى تقطعها مفتوحة.

نقسم حبات الرمان كأنها شرائح برتقالية.

يتم تثبيت اللب الأبيض الداخلي للرمان بأحد الأصابع

اضغط على ثمرة الرمان بملعقة خشبية لإزالة أي حب داخلي بسهولة في وعاء واسع.

يتم تقشير ثمرة الرمان كما ذكرنا ونحصل على بذور الرمان.

شطف بذور الرمان بالماء .ثم يصفى الرمان جيداً ويضاف إليه السكر .

اخلطي الرمان جيداً مع السكر.

اعصري 5 حبات ليمون وأضيفيها إلى وعاء الرمان والسكر وقلبي جيداً.

يتم تخزين بذور الرمان في عبوة محكمة أو كيس طعام في الثلاجة واغلقي الكيس جيداً.

تُحفظ أكياس الرمان في الفريزر .

يمكنك الاستفادة بقشور الرمان له الكثير من الفوائد للجسم قومي بغسله وغليه، ويمكنك استخدامه في علاج أمراض القولون فهو يعمل على التخلص من الطفيليات ويعالج صعوبة الهضم وله الكثير من الفوائد الأخرى المفيدة للجسم.