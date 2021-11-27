رجعي شبابك وجمالك بملعقة قرنفل تخلصي من شيب الشعر المبكر بلا عودة نهائياً

عندما يتقدم الانسان في العمر يتغير لون الشعر من اللون الأسود إلى الرمادي ثم الأبيض، ويحدث ذلك بسبب نقص مادة الميلانين، ولذلك يلجأ الكثير إلى صبغ الشعر للتخلص من هذا اللون ولكن هذه الصبغات لا تدوم طويلا وتؤثر بالسلب على صحة الشعر، ونحن في هذا المقال سوف نقدم لكم الحل للتخلص من الشعر الأبيض نهائياً فتابعونا. علاج الشيب بالقرنفل علاج الشيب بالقرنفل المكونات: 2 ملعقة من أي نوع كريم مرطب.

ربع كوب من زيت القرنفل.

نصف كوب من زيت السمسم.

نصف كوب من نبات الخردل.

2 ملعقة من أي زيت طبيعي. طريقة التحضير والاستخدام: نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به جميع المكونات السابقة، ونخفق المكونات لمدة دقيقة للحصول على مزيج متجانس.

نقوم بغسل الشعر جيداً للتخلص من الأوساخ العالقة به والزيوت.

بعد ذلك يقسم الشعر إلى 4 أجزاء متساوية.

يوضع الخليط على الشعر بداية من الجذور وحتى الأطراف.

ويترك لمدة ساعتين ثم يغسل بالماء الفاتر والشامبو.

تكرر هذه الوصفة مرتين أسبوعيا للحصول على النتيجة المطلوبة بشكل سريع، حيث يساعد زيت القرنفل على إفراز لون الشعر الطبيعي وبالتالي يعود للشعر اللون الأسود بكل سهولة. خلطة القرنفل والمرمية خلطة القرنفل والمرمية المكونات: 3 ملاعق كبيرة من نبات المرمية.

ملعقة كبيرة من القرنفل.

2 ملعقة من الحناء.

كوب من الماء.

كوب من الشاي المغلي. طريقة التحضير والاستخدام: نحضر نبات المرمية والقرنفل ونطحنهم جيداُ ثم نجهز بولة متوسطة الحجم.

ونضيف إليها الماء مع المكونات السابقة.

نرفع المرمية والقرنفل مع الماء على نار هادئة ونقلب حتى تذوب المكونات.

ثم يضاف باقي المكونات ونقلب بشكل مستمر.

نترك الخليط على النار لمدة 15 دقيقة ثم يوضع على الشعر بداية من الجذور وحتى الأطراف ويغطي بقبعة الاستحمام ويترك لمدة ساعة.

بعد ذلك يغسل الشعر بالماء والشامبو تكرر هذه الخلطة مرة واحدة أسبوعياً ولمدة شهر، حتى يتحول لون الشعر الأبيض إلى الأسود. زيت القرنفل مع زيت جوز الهند زيت القرنفل مع زيت جوز الهند المكونات: 2 ملعقة من زيت جوز الهند.

2 ملعقة من زيت القرنفل.

2 ملعقة من زيت السمسم. طريقة التحضير والاستخدام: في وعاء صغيرة نخلط الزيوت السابقة ثم ننظف الشعر ونضع عليه المكونات السابقة مع تدليك فروة الرأس جيداً.

نترك المزيج على الشعر لمدة ساعتين.

ثم يغسل بالماء الفاتر والشامبو وسوف تلاحظين الفرق بنفسك. الوسوم

عندما يتقدم الانسان في العمر يتغير لون الشعر من اللون الأسود إلى الرمادي ثم الأبيض، ويحدث ذلك بسبب نقص مادة الميلانين، ولذلك يلجأ الكثير إلى صبغ الشعر للتخلص من هذا اللون ولكن هذه الصبغات لا تدوم طويلا وتؤثر بالسلب على صحة الشعر، ونحن في هذا المقال سوف نقدم لكم الحل للتخلص من الشعر الأبيض نهائياً فتابعونا. علاج الشيب بالقرنفل علاج الشيب بالقرنفل المكونات: 2 ملعقة من أي نوع كريم مرطب.

ربع كوب من زيت القرنفل.

نصف كوب من زيت السمسم.

نصف كوب من نبات الخردل.

2 ملعقة من أي زيت طبيعي. طريقة التحضير والاستخدام: نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به جميع المكونات السابقة، ونخفق المكونات لمدة دقيقة للحصول على مزيج متجانس.

نقوم بغسل الشعر جيداً للتخلص من الأوساخ العالقة به والزيوت.

بعد ذلك يقسم الشعر إلى 4 أجزاء متساوية.

يوضع الخليط على الشعر بداية من الجذور وحتى الأطراف.

ويترك لمدة ساعتين ثم يغسل بالماء الفاتر والشامبو.

تكرر هذه الوصفة مرتين أسبوعيا للحصول على النتيجة المطلوبة بشكل سريع، حيث يساعد زيت القرنفل على إفراز لون الشعر الطبيعي وبالتالي يعود للشعر اللون الأسود بكل سهولة. خلطة القرنفل والمرمية خلطة القرنفل والمرمية المكونات: 3 ملاعق كبيرة من نبات المرمية.

ملعقة كبيرة من القرنفل.

2 ملعقة من الحناء.

كوب من الماء.

كوب من الشاي المغلي. طريقة التحضير والاستخدام: نحضر نبات المرمية والقرنفل ونطحنهم جيداُ ثم نجهز بولة متوسطة الحجم.

ونضيف إليها الماء مع المكونات السابقة.

نرفع المرمية والقرنفل مع الماء على نار هادئة ونقلب حتى تذوب المكونات.

ثم يضاف باقي المكونات ونقلب بشكل مستمر.

نترك الخليط على النار لمدة 15 دقيقة ثم يوضع على الشعر بداية من الجذور وحتى الأطراف ويغطي بقبعة الاستحمام ويترك لمدة ساعة.

بعد ذلك يغسل الشعر بالماء والشامبو تكرر هذه الخلطة مرة واحدة أسبوعياً ولمدة شهر، حتى يتحول لون الشعر الأبيض إلى الأسود. زيت القرنفل مع زيت جوز الهند زيت القرنفل مع زيت جوز الهند المكونات: 2 ملعقة من زيت جوز الهند.

2 ملعقة من زيت القرنفل.

2 ملعقة من زيت السمسم. طريقة التحضير والاستخدام: في وعاء صغيرة نخلط الزيوت السابقة ثم ننظف الشعر ونضع عليه المكونات السابقة مع تدليك فروة الرأس جيداً.

نترك المزيج على الشعر لمدة ساعتين.

ثم يغسل بالماء الفاتر والشامبو وسوف تلاحظين الفرق بنفسك.

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