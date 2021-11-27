فكرة عبقرية بزجاجة فارغة حضري لقمة القاضي المقرمشة الاصلية بتاعت الحلواني

تعرف على سر قرمشة لقمة القاضي وطريقة عملها باستخدام زجاجة فارغة حيث تعد لقمة القاضي من أفضل وألذ الحلويات الشرقية التي لا غنى عنها ويفضلها الكثير من المواطنين للذتها وطعامتها، ولكن أحيانًا بعد نضجها تبدو دائرية ولكنها غير هشة من الداخل فلا تكون لذيذة وسنوضح في مقالنا سر قرمشة لقمة القاضي التي تجعلها هشة من الداخل ويتسارع عليها الكبير والصغير بطريقة سهلة وبسيطة أفضل من التي نشتريها جاهزة من المحلات. سر قرمشة لقمة القاضي وطريقة عملها باستخدام زجاجة فارغة سر قرمشة لقمة القاضي وطريقة عملها باستخدام زجاجة فارغة إليكم سر قرمشة لقمة القاضي باستخدام بعض المكونات كالآتي:- أربع أكواب دقيق.

1\2 ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من السكر.

2 ملعقة من الحليب المجفف أو من حليب نيدو.

7 جرام باكيت فاني.

8 جرام بيكنج باودر.

خميرة فورية بمقدار ملعقة كبيرة واحدة.

زيت نباتي بمقدار 3 ملاعق كبيرة.

كوبين وكوب إلا ربع من الماء الدافئ.

4 أكواب من السكر الأبيض.

2 كوب من الماء.

1 ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

حبة الهيل. طريقة عمل الوصفة باستخدام وعاء مناسب، قومي بإضافة الدقيق إلى الملح والسكر, ثم ضيفي النشا والحليب المجفف والفانيليا والبيكنج باودر مع بعضهم ثم اخلطي المكونات الجافة.

وفي وعاء صغير اخلطي الخميرة الفورية مع كوب واحد من الماء الدافئ ثم اتركيها قليلًا حتى تتفاعل وتخمر ثم نضيع إليها الخليط السابق.

بالتدريج ضيفي كمية الماء المتبقية من الأكواب حتى تحصلي على قوام عجينة غير رخوة تمامًا ولا ثقيلة تمامًا.

قومي بخبط العجينة بواسطة ورق بلاستيكي والمناديل حتى تخمر ويزداد حجمها.

حضري قطر العجينة داخل كسارونة ونضيف عصير الليمون والملح والسكر وحبة الهيل ونخلطهم جميعًا.

نضع الخليط على درجة حرارة نار هادئة حتى تغلي ثم بعد مرور فترة قليلة أطفئي النار واتركيها لمدة عشر دقائق.

اسكبيها بعد أن تبرد في وعاء مناسب لها.

بعد ان تخمر العجينة خلصيها من أي هواء موجود داخل الوعاء وأزيلي الغطاء البلاستيكي.

باستخدام زجاجة فارغة املأيها بالعجين وبواسطة عود الشواء نسخنه ونثقب وسط الغطاء بثقب على شكل دائري وهو شكل لقمة القاضي.

ثم نضعه في طاسة على الزيت على شكل كرات ونتركها حتى تنضج ثم نرفعها من النار.

وبذلك نحصل على لقمة القاضي هشة ولذيذة. طريقة عمل الوصفة الوسوم

تعرف على سر قرمشة لقمة القاضي وطريقة عملها باستخدام زجاجة فارغة حيث تعد لقمة القاضي من أفضل وألذ الحلويات الشرقية التي لا غنى عنها ويفضلها الكثير من المواطنين للذتها وطعامتها، ولكن أحيانًا بعد نضجها تبدو دائرية ولكنها غير هشة من الداخل فلا تكون لذيذة وسنوضح في مقالنا سر قرمشة لقمة القاضي التي تجعلها هشة من الداخل ويتسارع عليها الكبير والصغير بطريقة سهلة وبسيطة أفضل من التي نشتريها جاهزة من المحلات. سر قرمشة لقمة القاضي وطريقة عملها باستخدام زجاجة فارغة سر قرمشة لقمة القاضي وطريقة عملها باستخدام زجاجة فارغة إليكم سر قرمشة لقمة القاضي باستخدام بعض المكونات كالآتي:- أربع أكواب دقيق.

1\2 ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من السكر.

2 ملعقة من الحليب المجفف أو من حليب نيدو.

7 جرام باكيت فاني.

8 جرام بيكنج باودر.

خميرة فورية بمقدار ملعقة كبيرة واحدة.

زيت نباتي بمقدار 3 ملاعق كبيرة.

كوبين وكوب إلا ربع من الماء الدافئ.

4 أكواب من السكر الأبيض.

2 كوب من الماء.

1 ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

حبة الهيل. طريقة عمل الوصفة باستخدام وعاء مناسب، قومي بإضافة الدقيق إلى الملح والسكر, ثم ضيفي النشا والحليب المجفف والفانيليا والبيكنج باودر مع بعضهم ثم اخلطي المكونات الجافة.

وفي وعاء صغير اخلطي الخميرة الفورية مع كوب واحد من الماء الدافئ ثم اتركيها قليلًا حتى تتفاعل وتخمر ثم نضيع إليها الخليط السابق.

بالتدريج ضيفي كمية الماء المتبقية من الأكواب حتى تحصلي على قوام عجينة غير رخوة تمامًا ولا ثقيلة تمامًا.

قومي بخبط العجينة بواسطة ورق بلاستيكي والمناديل حتى تخمر ويزداد حجمها.

حضري قطر العجينة داخل كسارونة ونضيف عصير الليمون والملح والسكر وحبة الهيل ونخلطهم جميعًا.

نضع الخليط على درجة حرارة نار هادئة حتى تغلي ثم بعد مرور فترة قليلة أطفئي النار واتركيها لمدة عشر دقائق.

اسكبيها بعد أن تبرد في وعاء مناسب لها.

بعد ان تخمر العجينة خلصيها من أي هواء موجود داخل الوعاء وأزيلي الغطاء البلاستيكي.

باستخدام زجاجة فارغة املأيها بالعجين وبواسطة عود الشواء نسخنه ونثقب وسط الغطاء بثقب على شكل دائري وهو شكل لقمة القاضي.

ثم نضعه في طاسة على الزيت على شكل كرات ونتركها حتى تنضج ثم نرفعها من النار.

وبذلك نحصل على لقمة القاضي هشة ولذيذة. طريقة عمل الوصفة

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