الي مجربتهوش فايتها كتير… محشي الكرنب باللبن أغرب طريقة ولكن الطعم رهيب جربيها بنفسك

طبخ محشي الكرنب باللبن هو موضوع مقالنا اليوم حيث أننا نقضي معظم أوقاتنا نقوم بطبخ محشي الكرنب بطريقة خاطئة ويعد المحشي من الأكلات التي تشتهر بها جمهورية مصر العربية وتعد هذه الطريقة مختلفة كثيرًا عن الطريقة المعتادة التي تقوم بها ربات البيوت في صنع محشي الكرنب وطريقة محشي الكرنب باللبن من الوصفات الجديدة على بيوتنا المصرية ونوع من أنواع التجديد حتى لا تمّل الأسرة من تناول نفس الأكلة بنفس الطعم في كل مرة. طريقة محشي الكرنب باللبن في المنزل طريقة محشي الكرنب باللبن في المنزل يمكنك عمل طريقة محشي الكرنب باللبن باستخدام المكونات التالية:- نصف كيلو من الكرنب المقطع والمسلوق.

كوبين من الأرز الأبيض المغسول.

بصلة مفرومة وكبيرة وناعمة.

حزمة من الشبت والبقدونس والكزبرة المفرومة.

كوب ونصف من الطماطم المفرومة الناعمة.

1 كوب كبير من الحليب.

ربع كوب من الزيت.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون والكزبرة الجافة المطحونة.

عدد ملعقة صغيرة من السبعة بهارات.

1\2 ملعقة صغيرة من البابريكا.

1\4 ملعقة صغيرة من القرفة والزنجبيل المطحون.

فلفل أسود وملح. خطوات طبخ محشي الكرنب باللبن احضري وعاء كبير مناسب لوضع المكونات به واخلطيهم جيدًا حتى يصبحو خليط واحد.

قومي بفرد ورقة الكرنب وضعي عليها كمية مناسبة من الأرز ثم رصيه ا بشكل مناسب داخل الحلة.

بعد ذلك قومي بصب اللبن على الكرنب ثم ضعيه على درجة حرارة نار متوسطة ثم اتركيه حتى يصل إلى درجة الغليان.

غطي الوعاء المحتوي على الكرنب بغطاء مناسب واتركيه على النار قليلًا لمدة ساعة كاملة حتى ينضح كل من الكرنب والحليب.

قومي بتقديمه على طبق التقديم واستمتعي بمذاقه الرائع. طريقة عمل محشي كرنب باللحمة المفرومة خطوات طبخ محشي الكرنب باللبنطريقة عمل محشي كرنب باللحمة المفرومة المكونات:- ورق الكرنب المسلوق.

عصير الطماطم.

ملعقة كبيرة من الزيت والكركم والكمون.

بصلة واحدة مفرومة.

حزمة من الكسبرة المفرومة.

كوب من الجزر والكوسة المبشورة.

لحمة مفرومة معصجة.

ملح وفلفل.

وحزمة واحدة شبت مفرومة.

حزمة بقدونس مفرومة. الطريقة:- ضعي الزيت داخل حلة المحشي والبصل بالإضافة إلى عصير الطماطم.

بعد أن تصل المكونات داخل الحلة إلى الغليان أضيفي الفلفل والملح.

أضيفي المكونات لبعضها ثم قومي بحشو ورق العنب وضعيه على النار. الوسوم

طبخ محشي الكرنب باللبن هو موضوع مقالنا اليوم حيث أننا نقضي معظم أوقاتنا نقوم بطبخ محشي الكرنب بطريقة خاطئة ويعد المحشي من الأكلات التي تشتهر بها جمهورية مصر العربية وتعد هذه الطريقة مختلفة كثيرًا عن الطريقة المعتادة التي تقوم بها ربات البيوت في صنع محشي الكرنب وطريقة محشي الكرنب باللبن من الوصفات الجديدة على بيوتنا المصرية ونوع من أنواع التجديد حتى لا تمّل الأسرة من تناول نفس الأكلة بنفس الطعم في كل مرة. طريقة محشي الكرنب باللبن في المنزل طريقة محشي الكرنب باللبن في المنزل يمكنك عمل طريقة محشي الكرنب باللبن باستخدام المكونات التالية:- نصف كيلو من الكرنب المقطع والمسلوق.

كوبين من الأرز الأبيض المغسول.

بصلة مفرومة وكبيرة وناعمة.

حزمة من الشبت والبقدونس والكزبرة المفرومة.

كوب ونصف من الطماطم المفرومة الناعمة.

1 كوب كبير من الحليب.

ربع كوب من الزيت.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون والكزبرة الجافة المطحونة.

عدد ملعقة صغيرة من السبعة بهارات.

1\2 ملعقة صغيرة من البابريكا.

1\4 ملعقة صغيرة من القرفة والزنجبيل المطحون.

فلفل أسود وملح. خطوات طبخ محشي الكرنب باللبن احضري وعاء كبير مناسب لوضع المكونات به واخلطيهم جيدًا حتى يصبحو خليط واحد.

قومي بفرد ورقة الكرنب وضعي عليها كمية مناسبة من الأرز ثم رصيه ا بشكل مناسب داخل الحلة.

بعد ذلك قومي بصب اللبن على الكرنب ثم ضعيه على درجة حرارة نار متوسطة ثم اتركيه حتى يصل إلى درجة الغليان.

غطي الوعاء المحتوي على الكرنب بغطاء مناسب واتركيه على النار قليلًا لمدة ساعة كاملة حتى ينضح كل من الكرنب والحليب.

قومي بتقديمه على طبق التقديم واستمتعي بمذاقه الرائع. طريقة عمل محشي كرنب باللحمة المفرومة خطوات طبخ محشي الكرنب باللبنطريقة عمل محشي كرنب باللحمة المفرومة المكونات:- ورق الكرنب المسلوق.

عصير الطماطم.

ملعقة كبيرة من الزيت والكركم والكمون.

بصلة واحدة مفرومة.

حزمة من الكسبرة المفرومة.

كوب من الجزر والكوسة المبشورة.

لحمة مفرومة معصجة.

ملح وفلفل.

وحزمة واحدة شبت مفرومة.

حزمة بقدونس مفرومة. الطريقة:- ضعي الزيت داخل حلة المحشي والبصل بالإضافة إلى عصير الطماطم.

بعد أن تصل المكونات داخل الحلة إلى الغليان أضيفي الفلفل والملح.

أضيفي المكونات لبعضها ثم قومي بحشو ورق العنب وضعيه على النار.

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