جربيها بنفسك|| ملعقة ضعيها على الكفتة بدون ما تكش ولا هتفك منك وحجمها هيزيد بطريقة المطاعم

طريقة عمل كفتة الحاتي بإضافة ملعقة من مكون معين يساعد في مضاعفة حجمها هو موضوع مقالنا اليوم حيث أن الكفتة بمجرد أن نضعها داخل الفرن أو المقلاة يقل ويكش حجمها، وتعد الكفتة من الأكلات المميزة التي نحبها جميعًا بلا استثناء وخاصة أطفالنا فتلجأ الأمهات أحيانًا إلى شرائها من الخارج وتسويتها فقط ولكن هذه طريقة غير صحية حيث أن الأطعمة المجمدة ليست مفيدة تمامًا لصحة أطفالنا وسنوضح لكم الآن طريقة عمل كفتة الحاتي في المنزل بمكونات بسيطة. طريقة عمل كفتة الحاتي في المنزل طريقة عمل كفتة الحاتي في المنزل يمكنكم معرفة طريقة عمل كفتة الحاتي بعد احضار المكونات التالية:- نصف كيلو من اللحمة المفرومة.

بصلة متوسطة.

نصف ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

كمية من صودا الخبز حوالي ربع ملعقة صغيرة.

بعض من جوزة الطيب.

رشة من القرفة المطحونة.

3 ملاعق كبيرة من الشبت المفروم.

بقدونس للتزيين. خطوات عمل كفتة الحاتي في المنزل خطوات عمل كفتة الحاتي في المنزل يمكنكم عمل كفتة الحاتي في المنزل باستخدام المكونات السابقة باتباع الخطوات التالية:- أحضري وعاء مناسب لوضع المكونات بداخلها ونقوم بوضع اللحمة المفرومة والمكونات الأخرى بالإضافة إلى البهارات والملح وصودا الخبز في الوعاء.

قومي بتقطيع البصل ثم أضيفيه إلى اللحمة المفرومة والبهارات واخلطيهم جيدًا.

ضعي الشبت مع المكونات المخلوطة واخلطيهم يدويًا أو ضعيهم في الكبة وقومي بتشغيلها لفرمهم معًا.

بعد ذلك قومي بتشكيل اللحمة المفرومة مع المكونات إلى أصابع متساوية وضعيها في الثلاجة لمدة حوالي 30 دقيقة قبل أن تقومي بطهيها.

باستخدام صينية فرن قومي بدهنها بالزبدة أو بزيت القلي حتى لا تلتصق الكفتة بها وقومي برّص الكفتة عليها وضعيها في الفرن لمدة 15 دقيقة.

أخرجيها من الفرن بعد أن تنضج تمامًا وقومي بتزيينها بالبقدونس على طبق التقديم وتكون جاهزة للتناول. أهم فوائد الكفتة المشوية تعد الكفتة المشوية من أفضل الوجبات السهلة والخفيفة على معدة الإنسان وتساعد في عملية الهضم مقارنة باللحم المسلوق وذلك يعمل على خفض الوزن.

شوي الكفتة يساعد في فقد اللحمة كمية كبيرة من الدهون وذلك جيد جدًا على الصحة وتزيد من كمية البروتين للجسم. أهم فوائد الكفتة المشوية الوسوم

طريقة عمل كفتة الحاتي بإضافة ملعقة من مكون معين يساعد في مضاعفة حجمها هو موضوع مقالنا اليوم حيث أن الكفتة بمجرد أن نضعها داخل الفرن أو المقلاة يقل ويكش حجمها، وتعد الكفتة من الأكلات المميزة التي نحبها جميعًا بلا استثناء وخاصة أطفالنا فتلجأ الأمهات أحيانًا إلى شرائها من الخارج وتسويتها فقط ولكن هذه طريقة غير صحية حيث أن الأطعمة المجمدة ليست مفيدة تمامًا لصحة أطفالنا وسنوضح لكم الآن طريقة عمل كفتة الحاتي في المنزل بمكونات بسيطة. طريقة عمل كفتة الحاتي في المنزل طريقة عمل كفتة الحاتي في المنزل يمكنكم معرفة طريقة عمل كفتة الحاتي بعد احضار المكونات التالية:- نصف كيلو من اللحمة المفرومة.

بصلة متوسطة.

نصف ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

كمية من صودا الخبز حوالي ربع ملعقة صغيرة.

بعض من جوزة الطيب.

رشة من القرفة المطحونة.

3 ملاعق كبيرة من الشبت المفروم.

بقدونس للتزيين. خطوات عمل كفتة الحاتي في المنزل خطوات عمل كفتة الحاتي في المنزل يمكنكم عمل كفتة الحاتي في المنزل باستخدام المكونات السابقة باتباع الخطوات التالية:- أحضري وعاء مناسب لوضع المكونات بداخلها ونقوم بوضع اللحمة المفرومة والمكونات الأخرى بالإضافة إلى البهارات والملح وصودا الخبز في الوعاء.

قومي بتقطيع البصل ثم أضيفيه إلى اللحمة المفرومة والبهارات واخلطيهم جيدًا.

ضعي الشبت مع المكونات المخلوطة واخلطيهم يدويًا أو ضعيهم في الكبة وقومي بتشغيلها لفرمهم معًا.

بعد ذلك قومي بتشكيل اللحمة المفرومة مع المكونات إلى أصابع متساوية وضعيها في الثلاجة لمدة حوالي 30 دقيقة قبل أن تقومي بطهيها.

باستخدام صينية فرن قومي بدهنها بالزبدة أو بزيت القلي حتى لا تلتصق الكفتة بها وقومي برّص الكفتة عليها وضعيها في الفرن لمدة 15 دقيقة.

أخرجيها من الفرن بعد أن تنضج تمامًا وقومي بتزيينها بالبقدونس على طبق التقديم وتكون جاهزة للتناول. أهم فوائد الكفتة المشوية تعد الكفتة المشوية من أفضل الوجبات السهلة والخفيفة على معدة الإنسان وتساعد في عملية الهضم مقارنة باللحم المسلوق وذلك يعمل على خفض الوزن.

شوي الكفتة يساعد في فقد اللحمة كمية كبيرة من الدهون وذلك جيد جدًا على الصحة وتزيد من كمية البروتين للجسم. أهم فوائد الكفتة المشوية

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