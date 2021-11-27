خطوات عمل العيش الفينو في المنزل خطوة بخطوة بكل سهولة

من اكثر أنواع الخبز التي يكون عليها إقبال كثير من قبل الجميع هو العيش الفينو حيث ان جميع السيدات يقومون بالبحث عن افضل طريقة ناجحة لعمل العيش الفينو في البيت بدلا من شراؤه من المخابز وخاصة في فترة المدارس والرحلات ، وخلال السطور التالية سوف نوضح لكم طريقة عمل العيش الفينو بمكونات سهلة وبسيطة ومتوفرة في كل بيت بأقل تكلفة وبدون مجهود. مكونات عمل العيش الفينو اربع أكواب كبيرة من الدقيق الأبيض.

ثلاث ملاعق كبيرة من السكر.

ملعقة كبيرة ونصف من الخميرة الفورية.

ملعقة واحدة صغيرة من الملح.

ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي.

اربع أكواب صغيرة من الماء الدافئ. طريقة عمل العيش الفينو قومي أولا بتحضير إناء صغير ونضع به ملعقة كبيرة ونصف من الخميرة الفورية ثم نضيف نصف ملعقة صغيرة من السكر، ونضع كوب من الماء الدافئ ونتركهم جانبا حتي يتم تفوير الخميرة.

ثم يتم تجهيز طبق عميق ونضع به اربع أكواب من الدقيق الأبيض ثم نضيف ثلاثة ملاعق كبيرة من السكر ونضع ملعقة واحدة صغيرة من الملح، وبعد ذلك نقوم بتقليبهم جيدا ثم نضيف ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي ثم نضع خليط الخميرة والسكر، وبعد ذلك نقوم بعجن كل هذه المكونات بطريقة جيدة حتي يتم الحصول علي عجينة طرية وناعمة ونستمر في العجن لمدة لا تقل عن عشر دقائق.

وبعد ذلك يتم وضع غطاء أو فوطة قطنية نظيفة علي العجينة ثم نتركها في مكان دافئ لمدة ساعتين او نتركها حتي يتم تضاعف حجمها.

وبعد تخمير العجينة لابد من تشغيل الفرن علي درجة حرارة 200 درجة مئوية لكي يتم تسخينها.

ثم نبدأ في تشكيل العجينة الي كور متساوية ومتوسطة الحجم، ثم نتركها جانبا لكي تتخمر مرة اخري وبعد تخميرها نقوم بفرد هذه الكور علي شكل أسطوانة، ثم يتم قفل الأطراف جيدا ونقوم بفلها.

ولابد من تجهيز صينية خبز ونضع بها نقطة من الزيت ثم نقوم بوضع العيش في الصينية، وبعد ذلك يتم وضعها في الفرن ونتركها داخل الفرن لمدة ثلث ساعة تقريبا.

وبعد ما يكون العيش باللون الذهبي المفضل يتم إخراجه من الفرن ثم نضع عليه فوطة قطنية مبللة حتي يكون العيش هش وطري وبعد مرور ربع ساعة ممكن ان نتناوله. مكونات عمل العيش الفينوطريقة عمل العيش الفينو الوسوم

من اكثر أنواع الخبز التي يكون عليها إقبال كثير من قبل الجميع هو العيش الفينو حيث ان جميع السيدات يقومون بالبحث عن افضل طريقة ناجحة لعمل العيش الفينو في البيت بدلا من شراؤه من المخابز وخاصة في فترة المدارس والرحلات ، وخلال السطور التالية سوف نوضح لكم طريقة عمل العيش الفينو بمكونات سهلة وبسيطة ومتوفرة في كل بيت بأقل تكلفة وبدون مجهود. مكونات عمل العيش الفينو اربع أكواب كبيرة من الدقيق الأبيض.

ثلاث ملاعق كبيرة من السكر.

ملعقة كبيرة ونصف من الخميرة الفورية.

ملعقة واحدة صغيرة من الملح.

ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي.

اربع أكواب صغيرة من الماء الدافئ. طريقة عمل العيش الفينو قومي أولا بتحضير إناء صغير ونضع به ملعقة كبيرة ونصف من الخميرة الفورية ثم نضيف نصف ملعقة صغيرة من السكر، ونضع كوب من الماء الدافئ ونتركهم جانبا حتي يتم تفوير الخميرة.

ثم يتم تجهيز طبق عميق ونضع به اربع أكواب من الدقيق الأبيض ثم نضيف ثلاثة ملاعق كبيرة من السكر ونضع ملعقة واحدة صغيرة من الملح، وبعد ذلك نقوم بتقليبهم جيدا ثم نضيف ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي ثم نضع خليط الخميرة والسكر، وبعد ذلك نقوم بعجن كل هذه المكونات بطريقة جيدة حتي يتم الحصول علي عجينة طرية وناعمة ونستمر في العجن لمدة لا تقل عن عشر دقائق.

وبعد ذلك يتم وضع غطاء أو فوطة قطنية نظيفة علي العجينة ثم نتركها في مكان دافئ لمدة ساعتين او نتركها حتي يتم تضاعف حجمها.

وبعد تخمير العجينة لابد من تشغيل الفرن علي درجة حرارة 200 درجة مئوية لكي يتم تسخينها.

ثم نبدأ في تشكيل العجينة الي كور متساوية ومتوسطة الحجم، ثم نتركها جانبا لكي تتخمر مرة اخري وبعد تخميرها نقوم بفرد هذه الكور علي شكل أسطوانة، ثم يتم قفل الأطراف جيدا ونقوم بفلها.

ولابد من تجهيز صينية خبز ونضع بها نقطة من الزيت ثم نقوم بوضع العيش في الصينية، وبعد ذلك يتم وضعها في الفرن ونتركها داخل الفرن لمدة ثلث ساعة تقريبا.

وبعد ما يكون العيش باللون الذهبي المفضل يتم إخراجه من الفرن ثم نضع عليه فوطة قطنية مبللة حتي يكون العيش هش وطري وبعد مرور ربع ساعة ممكن ان نتناوله. مكونات عمل العيش الفينوطريقة عمل العيش الفينو

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