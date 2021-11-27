بسكويت الملح الخفيف بمكونات بسيطة وطريقة تحضير سريعة

يعتبر بسكويت الملح من أكثر المقرمشات التي يفضلها الكثير من الأشخاص والتي تتسم بمذاق مختلف على الإطلاق بخلاف البسكويت المتعارف عليه الذي يجهز بإدخال السكر في مكوناته، حيث أن بسكويت الملح يمكن تناوله للأشخاص الذبن يعانون من مرض السكري وأيضاً الأشخاص الذين يتبعون أنظمة تخفيف الوزن وذلك لأن بسكويت الملح من المقرمشات المنخفضة في سعراتها الحرارية.
ومن خلال مقالنا التالي سنقدم لحضراتكم الطريقة الصحيحة التي يعتمد عليها في تحضير بسكويت الملح بمكونات بسيطة وغير مكلفة ويمكنك تحضيره في مطبخك بكل سهولة فقط تابعوا موقعنا لمعرفة كل ما هو جديد.طريقة بسكويت الملح
يعتبر بسكويت الملح هو الأفضل بالنسبة للكثير من الأشخاص ويمكن الآن تحضيره في المنزل بكل سهولة بدل من أن يتم شرائه من الخارج والمقادير بسيطة ويمكن أن تكون متواجد بالفعل في المطبخ الخاص بكم بشكل دائم والمقادير تكمن في التالي.
مقادير بسكويت الملح
- نصف كوب من الحليب السائل.
- ملعقة كبيرة من الملح الناعم.
- ملعقة كبيرة من السكر البودرة.
- ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- نصف كوب من الزبدة.
- بيضة دجاج واحدة.
- ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.
- دقيق أبيض متعدد الاستخدامات.
- نصف كوب من الماء الدافئ.
يتم تحضير بسكويت الملح بخطوات بسيطة للغاية لا تحتاج لوقت أو مجهود والطريقة تكمن في التالي.خطوات تحضير بسكويت الملح
- يتم نخل الدقيق الأبيض ويضاف له الملح والبيكنج باودر والسكر المطحون.
- يتم الحصول على مقلاة ويتم رفعها على النار ثم إذابة الزبدة فيها.
- بعد ما يتم إذابة الزبدة سيتم إضافتها ىكلًا من الدقيق والسكر والبيكنج باودر مع ملعقة من الملح.
- يتم وضع المكونات السابقة في بولة كبيرة ويتم خلطها جيدًا.
- يتم إضافة الحليب السائل والماء الدافئ إلى الخليط السابق ويتم الاستمرار في الخلط لحين أن يتم الحصول على عجينة متماسكة سهلة التشكيل.
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يعتبر بسكويت الملح من أكثر المقرمشات التي يفضلها الكثير من الأشخاص والتي تتسم بمذاق مختلف على الإطلاق بخلاف البسكويت المتعارف عليه الذي يجهز بإدخال السكر في مكوناته، حيث أن بسكويت الملح يمكن تناوله للأشخاص الذبن يعانون من مرض السكري وأيضاً الأشخاص الذين يتبعون أنظمة تخفيف الوزن وذلك لأن بسكويت الملح من المقرمشات المنخفضة في سعراتها الحرارية.
ومن خلال مقالنا التالي سنقدم لحضراتكم الطريقة الصحيحة التي يعتمد عليها في تحضير بسكويت الملح بمكونات بسيطة وغير مكلفة ويمكنك تحضيره في مطبخك بكل سهولة فقط تابعوا موقعنا لمعرفة كل ما هو جديد.طريقة بسكويت الملح
يعتبر بسكويت الملح هو الأفضل بالنسبة للكثير من الأشخاص ويمكن الآن تحضيره في المنزل بكل سهولة بدل من أن يتم شرائه من الخارج والمقادير بسيطة ويمكن أن تكون متواجد بالفعل في المطبخ الخاص بكم بشكل دائم والمقادير تكمن في التالي.
مقادير بسكويت الملح
- نصف كوب من الحليب السائل.
- ملعقة كبيرة من الملح الناعم.
- ملعقة كبيرة من السكر البودرة.
- ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- نصف كوب من الزبدة.
- بيضة دجاج واحدة.
- ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.
- دقيق أبيض متعدد الاستخدامات.
- نصف كوب من الماء الدافئ.
يتم تحضير بسكويت الملح بخطوات بسيطة للغاية لا تحتاج لوقت أو مجهود والطريقة تكمن في التالي.خطوات تحضير بسكويت الملح
- يتم نخل الدقيق الأبيض ويضاف له الملح والبيكنج باودر والسكر المطحون.
- يتم الحصول على مقلاة ويتم رفعها على النار ثم إذابة الزبدة فيها.
- بعد ما يتم إذابة الزبدة سيتم إضافتها ىكلًا من الدقيق والسكر والبيكنج باودر مع ملعقة من الملح.
- يتم وضع المكونات السابقة في بولة كبيرة ويتم خلطها جيدًا.
- يتم إضافة الحليب السائل والماء الدافئ إلى الخليط السابق ويتم الاستمرار في الخلط لحين أن يتم الحصول على عجينة متماسكة سهلة التشكيل.
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