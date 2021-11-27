طريقة جهنمية… اصنعي كريم أساس طبيعي في المنزل من اليوم لن تشتري الجاهز

طريقة جهنمية… اصنعي كريم أساس طبيعي في المنزل تفرط الفتيات في استخدام كريمات الأساس لتفتيح وتوحيد لون بشرتها ولكن لكريم الأساس خطورة شديدة على صحة البشرة ونضارتها حيث تتسبب في هلاك البشرة مع مرور الوقت وتدميرها وظهور حبوب وكل أدوات مستحضرات التجميل حتى الغالية الثمن وليست الرخيصة فحسب فهي مضرة ضرر بليغ للبشرة وإذا كنتي تريدين بشرة بيضاء صافية تابعي مقالنا حيث سنناقش فيه وصفة طبيعية لعمل كريم أساس طبيعي يحافظ على بشرتك نضرة بيضاء في المنزل في وقت قصير.

مكونات عمل كريم الأساس الطبيعي في المنزل:-

نصف ملعقة صغيرة زبدة شيا.

ملعقة واحدة من البودرة.

نصف ملعقة من زيت الجوجوبا.

نضع المكونات كلها في وعاء كبير ثم نضعه على درجة حرارة ضعيفة على النار.

تقليب المكونات معًا لمدة 5 دقائق على النار حتى يصبحوا خليط واحد متجانس ونحصل على مكون كريمي ناعم.

نحضر علبة لوضع الكريم بداخلها مع الحرص أن تكون العلبة نظيفة خالية من أي أتربة ومن أي قطرة من الماء تمامًا.

نترك الخليط ليبرد قليلًا في العلبة ثم نبدأ في استخدامه في أي وقت نريد.

هناك أنواع من كريمات الأساس الطبية التي ينصح بها الأطباء ومتوفرة في الصيدليات ومن بين هذه الكريمات ما يلي:-

كريم أساس بيوديرما.

كريم دبل وير.

ايزيس.

وكريم أساس فارماسيريز.

كريم أساس توليريان تينت من لاروش.

ويعد كريم أساس بيوديرما من أفضل كريمات الأساس الطبية وخاصة للبشرة الدهنية حيث أنه يرطب البشرة لمدة ثمان ساعات كاملة، يمكن وضعه على الوجه والرقبة كما أنه مناسب لكل الأعمار ابتداءً من سن العاشرة حيث أن به نسبة من مضادات أشعة الشمس الضارة.