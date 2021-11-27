بدون حلة ضغط.. طريقة سرية لتسوية اللحوم والكوارع في 10 دقائق مهما كان حجمها هتبقي زي الزبدة

تسوية اللحوم والكوارع بسرعة البرق من أبرز المشاكل التي تعاني منها الأمهات في المطبخ هو الوقت الكبير الذي تستغرقه ‏اللحوم والكوارع عند طهبها ذلك من المهم أن تجد طريقة مناسبة لفعل ذلك حتى تستطيع إنجاز طعامها في وقت قياسي وسريع، ‏وأغلب الأمهات الآن يستخدمون نحلة الضغط التي تؤدي إلى تسريع تسويه الطعام بشكل سريع لأنها تعتمد على ضغطه بالبخار وتسويتها من خلال هذا البخار لكن هذه الطريقة ربما لا تكون متوفرة للجميع، ‏ذلك كان لابد من إيجاد حل الاخر يمكن الجميع من تسويه اللحم والكوارع بشكل سريع وسهل في نفس الوقت لذلك من خلال هذا المقال سنتعرف على بعض الطرق التي يمكن من خلالها تسويه اللحم بشكل اسرع.

طريقة تسوية اللحوم والكوارع بسرعة

توجد العديد من الطرق التي يمكن استخدامها لتسريع تسويه اللحم ولكن الطريقة التي ‏أتحدث عنها في هذه الفكرة تعتبر هي الطريقة المثالية التي تساعد على تسويه اللحم خصوصا عند سلقه وفيما يلي خطوات هذه الطريقة:

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إحضار قدر كبير ‏ونضع فيه كمية كبيرة من الماء ونتركه على النار حتى يغلي تماما.

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‏ اقوم بغسل اللحم أو ال كوارع باستخدام احد الطرق الصحيحة وبعد ذلك ننتظر حتى غليان الماء ونضع فيه اللحم.

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‏ ننتظر قليلا حتى يغلي اللحم داخل الماء.

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‏ نضع ملعقة صغيرة من السكر على اللحم أثناء غليانه.

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‏ سيتم تحويل هذا الماء إلى محلول سكري قوي يعمل على تفكيك الروابط بين جزيئات اللحم والكوارع وبالتالي يتم تسويتها بشكل سريع.

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‏ لابد من الانتباه عند اتباع هذه الطريقة من الكمية التي نضع السكر بها حتى لا يؤثر على طعم اللحم.

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نصائح أخرى يمكن استخدامها لتسريع تسويه اللحم

هناك بعض الأشياء الأخرى التي علينا الانتباه لها حتى نقوم بتسويق اللحم والكوارع بشكل سريع وهذه الأشياء هي:

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