الأطباء يحذرون من خطورة غسل الدجاج بالماء قبل الطهي يسبب التسمم اليكم الطريقة الصحيحة لغسل الدجاج

اضرار غسل الدجاج بالماء هو من الموضوعات الغريبة التي تلفت انتباه الكثيرين، حيث أنه من المعروف أن كل شيء على هذه الأرض يمكن تنظيفه بالماء، ولكن الدجاج يختلف في تلك القاعدة، حيث قامت احدى طبيبات التغذية في جامعة أجنبية بعمل دراسة وأبحاث حول تنظيف الدجاج بالماء قبل طهيه، ووجدت أن البكتيريا الموجودة في الدجاج وهي (السالمونيلا أو العطفية) تنتشر بشكل كبير في جميع أنحاء المطبخ، وتعرض الدجاج والمطبخ وباقي الأطعمة إلى الأمراض الدقيقة.

اضرار غسل الدجاج بالماء قبل الطهي

قامت أحدي دكاترة التغذية في جامعة دريكسل بتحليل الدجاج المغسول قبل طهيه ووجدت أن البكتيريا تنتشر وتنمو بشكل أسرع بعد نزول الماء على الدجاج، وقالت أن تنظيف الدجاج النيئ أو غسله المتكرر قبل الطهي هو ما يقضي على البكتريا.

الطريقة الصحيحة لغسل الدجاج قبل طهيها

التخلص من بكتيريا غسل الدجاج بالماء، أحدي دكاترة التغذية أن السبب الذي يقضي على البكتريا الموجودة في الدجاج هو