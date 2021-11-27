الأطباء يحذرون من خطورة غسل الدجاج بالماء قبل الطهي يسبب التسمم اليكم الطريقة الصحيحة لغسل الدجاج

اضرار غسل الدجاج بالماء هو من الموضوعات الغريبة التي تلفت انتباه الكثيرين، حيث أنه من المعروف أن كل شيء على هذه الأرض يمكن تنظيفه بالماء، ولكن الدجاج يختلف في تلك القاعدة، حيث قامت احدى طبيبات التغذية في جامعة أجنبية بعمل دراسة وأبحاث حول تنظيف الدجاج بالماء قبل طهيه، ووجدت أن البكتيريا الموجودة في الدجاج وهي (السالمونيلا أو العطفية) تنتشر بشكل كبير في جميع أنحاء المطبخ، وتعرض الدجاج والمطبخ وباقي الأطعمة إلى الأمراض الدقيقة.اضرار غسل الدجاج بالماء قبل الطهي
قامت أحدي دكاترة التغذية في جامعة دريكسل بتحليل الدجاج المغسول قبل طهيه ووجدت أن البكتيريا تنتشر وتنمو بشكل أسرع بعد نزول الماء على الدجاج، وقالت أن تنظيف الدجاج النيئ أو غسله المتكرر قبل الطهي هو ما يقضي على البكتريا.الطريقة الصحيحة لغسل الدجاج قبل طهيها
التخلص من بكتيريا غسل الدجاج بالماء، أحدي دكاترة التغذية أن السبب الذي يقضي على البكتريا الموجودة في الدجاج هو
- الطهي الجيد والممتاز للدجاج يقتل البكتيريا العطفية، والطهي بالبخار من أفضل أنواع الطهي لقتل البكتيريا تماما، وتؤدي إلى نضج لحم الدجاج جيدا، مما يجعلها لا تسبب التسمم الغذائي، والديدان البكتيريا في المعدة.
- تجميد الدجاج قبل الطهي يقلل نسبة من البكتيريا تسمى الكامبيلو، ولكن لا يقضي عليها تماما.
- تغطية الدجاج النيئ قبل تخزينه في مجمد الثلاجة، حتى لا يقطر ماء الدجاج على باقي الأطعمة المخزنة الأخرى، ويجعلها ملوثة بالبكتيريا مما يسبب التسمم الغذائي.
- عند غسل الدجاج بالماء احذر من تناثر المياه فوق الأسطح أو على الطعام أو على الأرض، وعند حدوث ذلك يرجى التنظيف والتعقيم الفوري من أجل عدم انتشار البكتيريا.
- تنظيف الأواني المستخدمة في تنظيف الدجاج وتعقيمها.
- يرجى تنظيف ألواح تقطيع الدجاج والسكين والمقص جيدا بعد الانتهاء من تقطيع الدجاج.
- لابد من غسل اليدين بالماء الدافئ والصابون بعد ملامسة الدجاج سواء عند شراؤه أو عند غسله وتقطيعه أو عند تخزينه أو عند طهيه، حيث أن البكتريا صغيرة جدا لا ترى بالعين المجردة.
- يفضل التأكد من صحة المكان الذي يتم شراء الدجاج منه، ويعد دجاج المزارع من أفضل أنواع الدجاج الصحي.
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اضرار غسل الدجاج بالماء هو من الموضوعات الغريبة التي تلفت انتباه الكثيرين، حيث أنه من المعروف أن كل شيء على هذه الأرض يمكن تنظيفه بالماء، ولكن الدجاج يختلف في تلك القاعدة، حيث قامت احدى طبيبات التغذية في جامعة أجنبية بعمل دراسة وأبحاث حول تنظيف الدجاج بالماء قبل طهيه، ووجدت أن البكتيريا الموجودة في الدجاج وهي (السالمونيلا أو العطفية) تنتشر بشكل كبير في جميع أنحاء المطبخ، وتعرض الدجاج والمطبخ وباقي الأطعمة إلى الأمراض الدقيقة.اضرار غسل الدجاج بالماء قبل الطهي
قامت أحدي دكاترة التغذية في جامعة دريكسل بتحليل الدجاج المغسول قبل طهيه ووجدت أن البكتيريا تنتشر وتنمو بشكل أسرع بعد نزول الماء على الدجاج، وقالت أن تنظيف الدجاج النيئ أو غسله المتكرر قبل الطهي هو ما يقضي على البكتريا.الطريقة الصحيحة لغسل الدجاج قبل طهيها
التخلص من بكتيريا غسل الدجاج بالماء، أحدي دكاترة التغذية أن السبب الذي يقضي على البكتريا الموجودة في الدجاج هو
- الطهي الجيد والممتاز للدجاج يقتل البكتيريا العطفية، والطهي بالبخار من أفضل أنواع الطهي لقتل البكتيريا تماما، وتؤدي إلى نضج لحم الدجاج جيدا، مما يجعلها لا تسبب التسمم الغذائي، والديدان البكتيريا في المعدة.
- تجميد الدجاج قبل الطهي يقلل نسبة من البكتيريا تسمى الكامبيلو، ولكن لا يقضي عليها تماما.
- تغطية الدجاج النيئ قبل تخزينه في مجمد الثلاجة، حتى لا يقطر ماء الدجاج على باقي الأطعمة المخزنة الأخرى، ويجعلها ملوثة بالبكتيريا مما يسبب التسمم الغذائي.
- عند غسل الدجاج بالماء احذر من تناثر المياه فوق الأسطح أو على الطعام أو على الأرض، وعند حدوث ذلك يرجى التنظيف والتعقيم الفوري من أجل عدم انتشار البكتيريا.
- تنظيف الأواني المستخدمة في تنظيف الدجاج وتعقيمها.
- يرجى تنظيف ألواح تقطيع الدجاج والسكين والمقص جيدا بعد الانتهاء من تقطيع الدجاج.
- لابد من غسل اليدين بالماء الدافئ والصابون بعد ملامسة الدجاج سواء عند شراؤه أو عند غسله وتقطيعه أو عند تخزينه أو عند طهيه، حيث أن البكتريا صغيرة جدا لا ترى بالعين المجردة.
- يفضل التأكد من صحة المكان الذي يتم شراء الدجاج منه، ويعد دجاج المزارع من أفضل أنواع الدجاج الصحي.
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