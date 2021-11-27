طريقة عمل كريم الخميرة المعجزة لنفخ الخدود وتوريد الشفايف وإزالة التجاعيد والجلد الميت نهائيا

تبيض البشرة بالخميرة هو أحد الماسكات الطبيعية الموجودة في أي مطبخ والتي يمكن تطبيقها بكل سهولة، يتميز هذا الماسك بسرعة تحضيره، وتعتمد عليه كثير من السيدات، حيث أنه يقوم بتفتيح البشرة وبالتحديد البشرة الدهنية والجافة، وذلك بسبب احتواء الخميرة على مضادات الأكسدة التي تحمي البشرة من أشعة الشمس فوق البنفسجية، وبالتالي فإن الخميرة تساهم بشكل فعلي في التخلص من البقع الداكنة وتوحيد لون البشرة، كما أن الخميرة تعمل على تقشير البشرة أثناء تفتيحها.

طريقة عمل كريم الخميرة لتبيض البشرة

تحتوي الخميرة على فيتامين B2 الذي يقوم بترطيب البشرة ومنع جفافها، وطريقتها كالتالي:

المكونات

ملعقة من الخميرة.

عصير ليمونة كاملة.

ملعقة سكر.

ملعقة جلسرين.

زيت اللوز الطبيعي.

تنظيف البشرة جيدا بالماء والصابون أو الغسول قبل وضع ماسك الخميرة عليها.

يتم تفتيح مسام الجلد باستخدام البخار، وذلك من خلال وضع حلة على النار لتغلي ثم يتم توجيه الوجه فوق الماء المغلي والبخار المتصاعد منها، ويفضل وضع فوطة على الرأس من أجل كتم البخار وتوجيهه على البشرة فقط.

يتم تقليب المكونات السابق ذكرها معا جيدا للتكون عجينة طرية

يتم تقليب المكونات السابق ذكرها معا جيدا للتكون عجينة طرية يوضع الخليط على البشرة، ويتم فركه بحركات دائرية لمدة 4 دقائق.

يترك الماسك على الوجه لمدة ساعة كاملة حتى يجف

قبل غسل الوجه يتم فرك الماسك بحركات دائرية للتخلص من البثور السمراء الصغيرة.

يشطف الوجه بالماء الدافئ جيدا.

يشطف الوجه بالماء الدافئ جيدا. يتم ترطيب البشرة باي نوع من أنواع الزيوت الطبيعية أو كريم مرطب

تكرر الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل نتائج.

طريقة تحضير كريم الخميرةفوائد الخميرة للبشرة

يوجد في الخميرة الكثير من الفوائد التي تساهم في منح البشرة إشراقة ولمعان بشك ملحوظ، ومن أهم فوائد الخميرة ما يلي: