أسهل وأجمل طريقة عمل السينابون بالصوص بعجينة هشة وخفيفة ومكونات بسيطة وبطعم رائع

السينابون ليست من الحلويات الشرقية وإنما هو حلوى عالمية قد ظهرت في كل أنحاء العالم، له شكل دائري محشو بالقرفة التي تعطي له نكهة ومذاق مختلف تمامًا عن باقي المخبوزات كما يمكن أن يتم تقديمه بالصوص الذي ترغبين فيه، ولذلك سنتعرف اليوم على طريقة تحضير السينابون بالصوص الرائع من خلال هذا المقال.

طريقة عمل السينابون بالصوص في المنزل

اصنعي الآن بنفسك في المنزل بكل سهولة السينابون الذي يحبه أطفالك، وذلك من خلال اتباع الآتي:

مكونات عمل السينابون بالصوص

مكونات العجينة

٤ كوب من الدقيق الأبيض.

أربع ملاعق من السكر.

ثلاث ملاعق من اللبن الحليب.

رشة ملح.

ملعقتين من الخميرة الفورية.

ملعقة من الفانيليا.

كوب من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

نصف كوب من الماء الدافيء.

بيضة.

مكونات الصوص

كوب من الحليب.

مع إضافة كوب من السكر، ملعقة واحدة من الزبدة الذائبة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقتين من الدقيق.

ملعقة صغيرة من القرفة.

طريقة التحضير

طريقة تحضير العجينة

احضري وعاء مناسب الحجم.

أضيفي بداخله الدقيق، ورشة الملح.

أضيفي الخميرة والسكر أيضًا.

قومي بخلط المكونات جيدًا حتى تتجانس مع بعضها البعض.

أضيفي الآن الحليب مع الزبدة.

افركي المكونات مع بعضها حتى يختلط الدقيق مع الزبدة جيدًا.

حتى تختلط الزبدة مع الدقيق.

الآن أضيفي الماء بشكل تدريجي مع العجن المستمر حتى الحصول على قوام متجانس.

الان بعد تجهيز العجينة اتركيها تختمر لمدة ساعة في مكان دافيء.

الان قومي بتقطيع العجينة الى قطع دائرية ثم قومي بفرد العجينة على سطح صلب.

بحشوها بخليط من القرفة والسكر والزبدة

الآن لفي العجين على شكل حلزوني.

افعلي ذلك مع كل الكمية التي تم تحضيرها الان.

الآن أحضري صاج وضعي به ورق زبدة ورصي عليه قطع السينابون.

ادخليه الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة.

اتركيه حتى ينضج تمامًا ويصبح وجه لونه ذهبي.

طريقة تحضير الصوص