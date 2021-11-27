بالكيس فقط هتلفي ورق العنب والكرنب بسرعة الصاروخ بدون ماكينة هتلفي 3 كيلو في دقائق

لف ورق العنب والكرنب بالكيس هي من أسهل الطرق التي تسهل على ربة المنزل إعداد كميات كبيرة من المحشي، حيث أن هذه الوصفة تعتمد في استخدامها على الحشو وورق العنب أو الكرنب وكيس نايلون بلاستيك، ويعد طبق المحشي وخاصة محشي الكرنب أو محشي ورق العنب من أشهى وأهم الأطباق المصرية والعربية التي يتم تحضيرها باستمرار، ولكن لابد من لف أصابع المحشي بانتظام وشكل جميل ومتناسق من أجل تقديمها بشكل لذيذ.

طريقة لف ورق العنب والكرنب بالكيس

يعتبر ورق العنب أو الكرنب من ألذ الأطعمة التي يحبها الكبار والصغار، ولذلك تحرص الأمهات دائما على تحضير المحشي في المنزل، ومن خلال ذلك فإن هذه الطريقة هي لف ورق العنب والكرنب بالكيس بكل سهولة، وهي كالتالي:

مقادير الوصفة

2 كوب من الرز الأبيض.

كمية من ورق العنب المغسول والمسلوق.

كمية من ورق الكرنب المسلوق والمقطع مربعات.

2 بصل مفروم ناعم.

ملعقة من (ملح – فلفل أسمر- بهارات- نعناع جاف

مطحون- كزبرة مطحونة).

خضروات ورقية مفرومة ربع كوب من (نعناع

طازج – بقدونس- شبت- كزبرة).

نصف كوب عصير ليمون.

نصف كوب زيت زيتون.

4 كوب من الماء.

6 حبات طماطم مفروم.

ملعقتين من معجون الطماطم أو الصلصة.

شوربة فراخ أو لحمة.

نقوم بخلط كل المكونات السابق ذكرها جيدا مع بعضها في طبق عميق، ما عدا ورق العنب وورق الكرنب وعصير الليمون.

نحضر أحد الأكياس البلاستيك البيضاء المستخدمة تخزين الطعام.

نقوم بفرد ورق العنب أو ورق الكرنب على الكيس البلاستيكي، ثم نضع الحشو أو خليط الأرز على ورقة العنب أو ورقة الكرنب.

نقوم بغلق أطراف ورق العنب من الجانبين على خليط الرز، حتى لا يتناثر.

نضع اليدين على ورق العنب، ثم نقوم بسحب الكيس البلاستيك باتجاه الأمام بسرعة.

نقوم بعمل كل الكمية بنفس الطريقة السابقة حتى ينفذ خليط الأزر.

يتم وضع إناء وبه أي نوع من أنواع الخضروات التالية شرائح (بطاطس- كوسا- باذنجان-طماطم- بطل- فلفل).

نقوم برص ورق العنب فوق شرائح الخضروات بنظام وترتيب.

نضع ورق العنب على النار ونضع الشوربة فوقه، ويوضع على النار الهادئة.

نتركه ينضج لمدة نصف ساعة، ثم نضيف عصير الليمون فوق ورق العنب، ويقدم ساخنا مع اللحوم والطيور

خطوات لف ورق العنب والكرنب بالكيس