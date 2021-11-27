خلطات الفازلين المعجزة لتطويل الشعر وانبات الفراغات بسرعة الصاروخ لن يتوقف شعرك عن النمو

تطويل الشعر بالفازلين هي وصفة سهلة وبسيطة ولا تحتاج إلى أي مجهود، حيث أن الفازلين منتج طبيعي، خالي من المواد الكيميائية التي تضر بصحة فروة الرأس، كما أنه مرطب قوي يستخدم بشكل عام في ترطيب الجلد الخشن والمتشقق، ويتم وضعه على اليدين والوجه من تفتيحهما وتنعيمها وجعلهم أكثر جمالا ونضارة، ويعد الفازلين من المنتجات الغير مكلفة ومتاحة في جميع الأماكن، ويمكن شراؤه من محلات العطارة أو من الصيدلية بكل سهولة.

وصفة الفازلين لتطويل الشعر وانبات الفراغات

هو أحد الطرق السهلة من أجل الحصول على شعر طويل مثل النساء في دولة الهند، ويمكن تحضير هذه الوصفة كالتالي:

المكونات

نصف كوب من الفازلين الطبي الأبيض.

إناء صغير وأخر كبير.

ماء مغلي.

طريقة التحضير

نضع الماء المغلي في الإناء الكبير.

ثم نضع الفازلين في الإناء الصغير.

نضع الإناء الصغير وبه الفازلين في الإناء الكبير وبه الماء المغلي.

نقلب الفازلين بملعقة صغيرة من إذابة الفازلين جيدا، ويجب الحرص على عدم وصول أي ماء إلى الفازلين الذائب، حتى لا تفسد الوصفة.

نقوم بتدليك فروة الرأس من الجذور وحتى الأطراف جيدا.

نترك الفازلين على الشعر وفوقه كيس بلاستيك أو بونيه للشعر لمدة ساعة.

يغسل الشعر بالماء والشامبو، وتكرر الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على شعر مثالي وجميل وطويل.

فوائد الفازلين للشعر

يوجد الكثير من الفوائد العظيمة للفازلين عند دهن الشعر به، ومن أعظم فوائده ما يلي: