سر تتبيلة الفراخ المشوية في البيت بطعم وريحة أحسن من المطاعم

طريقة عمل تتبيلة الفراخ المشوية الشهية واللذيذة، من المعروف أن هناك الكثير من الطرق لتسوية الفراخ، ويفضل الكثير تناول الفراخ المشوية، لذلك يقيمون بشرائها من المطاعم بأسعار مرتفعة كما يعرف أن المأكولات الجاهزة ليست مضمونة مثل الطعام الذي تقوم بإعداده بالمنزل، لذلك تبحث العديد من السيدات عن كيفية تحضير تتبيلة الفراخ المشوية بالمنزل بكل سهولة، وإليكم الطريقة في التالي:

طريقة عمل تتبيلة الفراخ المشوية

يوجد العديد من الطرق لتحضير تتبيلة الفراخ بسهولة بالمنزل، ولكن تجد أفضل طريقة عمل تتبيلة الفراخ المشوية في الخطوات التالية:

المكونات

فرخة كاملة.

بصلة مقطعة شرائح.

ملعقة من الخل.

ملعقة من الزيت.

نصف ملعقة من بهارات التالية: الفلفل الأسود، فلفل حلو، قرفة، ورق لورا، ورشة جوزة الطيب، وحبوب.

ملعقة من الملح.

شرائح من الليمون.

ملعقتين من الزعتر المجفف.

في البداية احضري وعاء وضعي به الفرخة وضيفي إليها كافة البهارات السابقة، ويتم وضع بداخلها البصل، ويجب التأكد أن البهارات تصل لها من الداخل والخارج.

يتم وضع الفرخة في الثلاجة لمدة يوم كامل.

اخرجي الفرخة من الثلاجة قبل تسويتها بساعة، ويوضع الملح لها.

إحضار زجاجة نظيفة ووضع بداخله مياه.

قومي بوضع الزعتر وباقي البهارات إلى الفرخة، وإزالة البصل من داخلها.

توضع الفراخ في صينية بالزجاجة، ومن الضروري التأكد بأنها تم تثبيتها جيداً، ثم يتم تثبيت الأجنحة بعيدان خشب، ثم يتم وضع شرائح الليمون وورق الغار، بالإضافة إلى العود قرفة، ووضع ماء في الصينية.

توضع الصينية في الفرن وتترك لمدة نصف ساعة على درجة عالية، ثم يتم خفض الحرارة وتحريك الصينية كل ثلث ساعة لمدة ستة ونصف حتى يتم التأكد من تسويتها.

يراعى التأكد من وجود ماء في الصينية وعندما يجف يوضع ماء مرة أخرى، ويتم تحريكها باستمرار للتأكد من تسويتها من كافة الجوانب.

تخرج الفراخ من الفرن والانتظار حتى تبرد ويتم إزالتها من الزجاجة.

تقدم بعد ذلك مع السلطة والطحينة، ويمكن أن توضع بجانب طبق من الأرز أو يتم تناولها مع الخبز” كما تفضلين”.

خطوات تحضير تتبيلة الفراخ المشوية

تتبيلة الفراخ المشوية بالزبادي

تعد تتبيلة الفراخ بالزبادي من أفضل أنواع التبيلات التي تستخدم في المطاعم، فهي تمنح الدجاج طراوة ومذاق لا يُقاوم، أحصري كوبان من الزبادي، 1 قرن فلفل أحضر حامي، 2 فص ثوم مهروس، حبة متوسطة من البصل، ملعقتين من الخل الأبيض، نصف ملعقة فلفل أسود، نصف ملعقة من الكمون، ملعقة صغيرة من الملح، يتم خفق المكونات سوياً حتى تتجانس وتصبح جاهزة، يتم نقع الدجاج بداخلها وتوضع فى الثلاجة لمدة يوم قبل الشواء، أو تترك ساعتين على الأقل، ولاحظي الفرق في المذاق.