أسهل طريقة لعمل الكرواسون الفرنسي بحشو الشوكولاتة اللذيذة في البيت ذي الجاهز

أسهل طريقة لعمل الكرواسون الفرنسي، في عالم المعجنات نجد الكثير من الوصفات المختلفة، والتي تشتهر في كل مطبخ من المطابخ العالمية، الكرواسون من أشهر المعجنات اللذيذة التي انطلقت من المطبخ الفرنسي، حيث تقدم في المطاعم والكافيهات بجانب كوب القهوة، ويتمتع الكرواسون بطعم في غاية الروعة يحبه الكبار قبل الصغار وكالعادة يتم شرائه من المحلات المخصصة في إعداده، ولكن اليوم سوف نقدم لكم مفاجأة كبيرة لكم الأمهات أسهل طريقة لعمل الكرواسون بحشو الشوكولاتة في البيت وسيكون ذي الجاهزة تماماً وأحلى كمان فتابعونا، كما تجدون هنا طريقة عمل حلوى رموش الست.

أسهل طريقة لعمل الكرواسون الفرنسي بحشو الشوكولاتة

تهتم كل الأمهات في الوقت الحالي بالتحديد لإعداد كل الوصفات التي يحبونها في البيت، للابتعاد عن تناول أي أطعمة جاهزة بسبب الفيروسات التي تنشر بشكل كبير في الوقت الحالي، وهذا لضمان جودتها ونظافتها أيضاً، الكرواسون من الأطعمة التي يحبها الجميع لذلك هي محل اهتمام الجميع.

كيلو دقيق أبيض فاخر.

كأس من الحليب.

كأس كبير زبدة.

2 ملعقة صغيرة خميرة فورية.

ملعقة كبيرة سكر ناعم.

بيضة.

رشة ملح.

كأس من قطع الشوكولاتة الصغيرة.

القليل من الماء الدافئ.

في وعاء مناسب للعجن نخلط الدقيق والملح معاً ويترك جانباً.

في وعاء أخر نخفق السكر الزبدة مع الحليب من خلال المضرب الكهربائي، وهذا حتى يصبح الخليط كريمي قليلاً.

ننزل بالخليط السائل فوق الدقيق ونقلب جيداً، ثم نقلب الخميرة في القليل من الماء الدافئ ونضعها على المكونات، ويمكن إضافة القليل من الماء إذا احتاجت العجينة.

نستمر في عجن المكونات جيداً مع بعضها حتى تصبح العجينة طرية.

تغطى العجينة وتترك في مكان دافئ لمدة لا تقل عن ساعتين لترتاح.

نحضر صينية مستطيلة الشكل وتدهن بالقليل من الزبدة.

نفرد العجينة وتقطع بالشكل المعتاد عليه للكرواسون، ونقوم بوضع قطع الشوكولاتة بداخلها، ثم نلفها ليكون شكلها يشبه الهلال.

نرص الكراوسون في الصينية، وقبل دخولها الفرن ندهنه بالبيضة المخفوقة وهذا حتى تأخذ اللون الذهبي المميز.

ندخل الصينية الفرن الساخن على درجة حرارة 180 لمدة ربع ساعة حتى ينضج الكراوسون تماماً، ثم نخرجه من الفرن ويترك ليبرد تماماً ويقدم بعد ذلك بالهناء والشفاء.

المكونات:طريقة التحضير: